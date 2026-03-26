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Τράπεζα Κύπρου: Απόφαση για Εξαγορά Χρεογράφων Κεφαλαίου Κατηγορίας 2 (Tier 2 Notes)
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11:51 - 26 Μαρ 2026

Τράπεζα Κύπρου: Απόφαση για Εξαγορά Χρεογράφων Κεφαλαίου Κατηγορίας 2 (Tier 2 Notes)

Reporter.gr Newsroom
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Στις 23 Απριλίου 2021, η Bank of Cyprus Holdings Public Company Limited (η ’Εταιρία’) εξέδωσε Ομολογίες Κεφαλαίου Κατηγορίας 2 σταθερού επιτοκίου με Δυνατότητα Επανακαθορισμού Επιτοκίου (Fixed Rate Reset Tier 2 Capital Notes) ύψους €300 εκατ. (οι ’Ομολογίες Tier 2’) (ISIN: XS2333239692).

Οι Ομολογίες Tier 2 λήγουν στις 23 Οκτωβρίου 2031 και περιλαμβάνουν δικαίωμα πρόωρης εξαγοράς από τον εκδότη, το οποίο μπορεί να ασκηθεί οποιαδήποτε ημερομηνία κατά τη διάρκεια της εξάμηνης περιόδου από (και περιλαμβανομένης) την 23 Απριλίου 2026 έως (και περιλαμβανομένης) την 23 Οκτωβρίου 2026, υπό την προϋπόθεση των εφαρμοστέων εποπτικών εγκρίσεων.

Τον Σεπτέμβριο 2025, η Εταιρία προσκάλεσε τους κατόχους των Ομολογιών Tier 2 να προσφέρουν τις Oμολογίες τους για αγορά από την Εταιρία έναντι μετρητών σε τιμή ίση με 102.3% της ονομαστικής αξίας των εν λόγω Ομολογιών. Η Εταιρία έλαβε έγκυρες προσφορές συνολικού ονομαστικού ύψους περίπου €217 εκατ. των Ομολογιών Tier 2, όλες εκ των οποίων έγιναν αποδεκτές για αγορά και στη συνέχεια ακυρώθηκαν. Μετά από αυτήν την αγορά και ακύρωση, παρέμειναν σε κυκλοφορία περίπου €83 εκατ. ονομαστικής αξίας των Ομολογιών Tier 2.

Τον Δεκέμβριο 2025, η Εταιρεία ολοκλήρωσε επιπρόσθετες αγορές από την ανοικτή αγορά ύψους €0.3 εκατ. ονομαστικής αξίας των Ομολογιών Tier 2. Περίπου €82 εκατ. ονομαστικής αξίας των Ομολογιών Tier 2 παραμένουν σε κυκλοφορία μέχρι σήμερα.

Στις 26 Μαρτίου 2026, η Εταιρία αποφάσισε να ασκήσει το δικαίωμα της για εξαγορά των του υπολοίπου ποσού των Ομολογιών Tier 2 στις 23 Απριλίου 2026. Η σχετική ειδοποίηση πρόωρης εξαγοράς θα αποσταλεί από την Εταιρία στους κατόχους των Ομολογιών Tier 2 σε εύλογο χρόνο και σύμφωνα με τον Όρο 5(δ) των Ομολογιών Tier 2. Η άδεια για την πρόωρη εξαγορά των Ομολογιών Tier 2 παραχωρήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ως αρμόδια Εποπτική Αρχή, στις 25 Ιουλίου 2025.

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