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ΣΥΡΙΖΑ για Πλεύρη: «Ακροδεξιός βραχίονας» του σχεδίου Μητσοτάκη
Πολιτική
11:48 - 26 Μαρ 2026

ΣΥΡΙΖΑ για Πλεύρη: «Ακροδεξιός βραχίονας» του σχεδίου Μητσοτάκη

Reporter.gr Newsroom
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Μέσω σημερινής του ανακοίνωσης (26/3), ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση και συγκεκριμένα στον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη για τη «διχαστική ρητορική του κατά της αριστεράς».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου:

«Ο Θάνος Πλεύρης, επανήλθε, στη διχαστική ρητορική κατά της Αριστεράς, αυτή τη φορά μέσα από τον ΑΝΤ1, απαντώντας σε ερώτηση για τις ακροδεξιές και άθλιες δηλώσεις του από το Κιλκίς.

Και τα έκανε χειρότερα καθώς επανέλαβε όλα τα απαράδεκτα που είπε στο Κιλκίς και προσέθεσε και άλλα απαράδεκτα. Ο κ. Πλεύρης δεν τα λέει αυτά επειδή του ξεφεύγουν, αλλά επειδή είναι ο ακροδεξιός βραχίονας του σχεδίου Μητσοτάκη.

Ο κ. Μητσοτάκης πιστεύει ότι έτσι ενσωματώνει την ακροδεξιά στην κάλπη της ΝΔ, η αλήθεια είναι όμως ότι εξοικειώνει την κοινωνία με την ακροδεξιά και μεσοπρόθεσμα την δυναμώνει.

Το ποιος είναι ο Θάνος Πλεύρης, και τι ρόλο παίζει στα πολιτικά πράγματα της χώρας εδώ και χρόνια, το γνωρίζουμε».

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