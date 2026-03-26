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Ευρωκοινοβούλιο: Εγκρίθηκε η εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ με ασφαλιστικές δικλίδες για την τήρησή της
Ειδήσεις
14:15 - 26 Μαρ 2026

Ευρωκοινοβούλιο: Εγκρίθηκε η εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ με ασφαλιστικές δικλίδες για την τήρησή της

Reporter.gr Newsroom
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Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε την Πέμπτη (26/3), με ισχυρή πλειοψηφία, δύο νομοθετικές προτάσεις που αφορούν την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας που επετεύχθη πέρυσι μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, ενσωματώνοντας ωστόσο τροποποιήσεις με στόχο να διασφαλιστεί η τήρησή της από την πλευρά της κυβέρνησης Τραμπ.        

Πιο αναλυτικά, οι διαπραγματευτές του Ευρωκοινοβουλίου αναμένεται να συναντηθούν, πιθανόν στις 13 Απριλίου, με εκπροσώπους των κρατών-μελών της ΕΕ, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαβουλεύσεις για έναν τελικό συμβιβασμό, ο οποίος θα μπορούσε στη συνέχεια να τεθεί σε εφαρμογή.

Η συμφωνία υλοποιείται μέσω δύο ξεχωριστών νομοθετικών κειμένων: το πρώτο αφορά τη μείωση των δασμών σε αμερικανικά προϊόντα και εγκρίθηκε με 417 ψήφους υπέρ, 154 κατά και 71 αποχές, ενώ το δεύτερο προβλέπει την αναστολή της είσπραξης δασμών και εγκρίθηκε με 437 ψήφους υπέρ, 144 κατά και 60 αποχές.

Παράλληλα, οι ευρωβουλευτές εισήγαγαν ρήτρα που επιτρέπει την αναστολή της συμφωνίας σε περίπτωση που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προχωρήσει σε ενέργειες που απειλούν την εδαφική κυριαρχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είχε συμβεί νωρίτερα φέτος με τις πιέσεις για την προσάρτηση της Γροιλανδίας.

Επιπλέον, συμπεριλήφθηκαν τροπολογίες που συνδέουν την εφαρμογή της συμφωνίας με την κατάργηση των δασμών σε παράγωγα προϊόντα χάλυβα, μέσω της λεγόμενης «ρήτρας έναρξης». Προβλέπεται επίσης «ρήτρα λήξης», σύμφωνα με την οποία η συμφωνία θα παύσει να ισχύει τον Μάρτιο του 2028.

Από την πλευρά των ΗΠΑ, ο πρέσβης στην ΕΕ, Άντριου Πάζντερ, είχε καλέσει τη Δευτέρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προχωρήσει στην έγκριση της συμφωνίας που είχε συναφθεί στο Τέρνμπερι της Σκωτίας τον περασμένο Ιούλιο.

Η διαδικασία είχε καθυστερήσει, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε τον προηγούμενο μήνα την αρχική δασμολογική πολιτική του Τραμπ. Η συμφωνία του Τέρνμπερι προέβλεπε ανώτατο όριο δασμών 15% για την πλειονότητα των ευρωπαϊκών εξαγωγών, ενώ σήμερα εφαρμόζεται προσωρινός αμερικανικός δασμός 10%.

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