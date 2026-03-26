Ισραήλ: Νεκρός κορυφαίος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, πρόσωπο «κλειδί» για τα Στενά του Ορμούζ

Το Ισραήλ ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα (26/3) ότι σκότωσε έναν βασικό Ιρανό διοικητή που εμπλεκόταν στον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, ο διοικητής του Ναυτικού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), Αλιρεζά Τανγκσίρι, σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιχείρηση, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ. Δύο ισραηλινές πηγές με γνώση της υπόθεσης είχαν δηλώσει επίσης νωρίτερα στο CNN ότι ο Τανγκσίρι είχε σκοτωθεί.

Οι ιρανικές αρχές δεν έχουν σχολιάσει μέχρι στιγμής από την πλευρά τους τις αναφορές για το θάνατο του Τανγκσίρι.

Σημειώνεται ότι ο Τανγκσίρι είχε γίνει ιδιαίτερα δραστήριος και εμφανιζόταν συχνά το τελευταίο διάστημα, μετά την έναρξη της εκστρατείας του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Θεωρείται βασικό πρόσωπο πίσω από τον σχεδόν πλήρη αποκλεισμό της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.