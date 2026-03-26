Αυξήσεις σοκ στα αεροπορικά εισιτήρια: Το κόστος καυσίμων εκτοξεύει τις τιμές

Οι τιμές των εισιτηρίων σε βασικά δρομολόγια μεταξύ Ασίας και Ευρώπης έχουν αυξηθεί έως και κατά 560% αυτόν τον μήνα, και αναμένεται να παραμείνουν υψηλές καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και (τουλάχιστον) μέχρι το φθινόπωρο.

Αυτή η αύξηση αποδίδεται στις διαταραχές που προκαλεί ο πόλεμος και επηρεάζουν την εναέρια κυκλοφορία στον Αραβικό Κόλπο, έναν από τους πιο πολυσύχναστους κόμβους μεταφορών στον κόσμο, σύμφωνα με την Alton Aviation Consultancy.

Εκτίναξη τιμών στα εισιτήρια Ασίας–Ευρώπης

Οι μέσες τιμές εισιτηρίων για τον Ιούνιο σε επτά από τα πιο δημοφιλή δρομολόγια μεταξύ Ασίας-Ειρηνικού και Ευρώπης έχουν αυξηθεί περίπου κατά 70% σε σύγκριση με πέρυσι, σύμφωνα με ανάλυση της Alton Aviation Consultancy που βασίζεται σε δεδομένα της Cirium και διαδικτυακών ταξιδιωτικών πρακτορείων.

Η μέση τιμή εισιτηρίου από το Σίδνεϊ προς το Λονδίνο ξεπερνά πλέον τα 1.500 δολάρια, σχεδόν διπλάσια από πέρυσι. Οι τιμές αυτές περιλαμβάνουν απευθείας πτήσεις, πτήσεις με ενδιάμεσες στάσεις, καθώς και πτήσεις μέσω αεροδρομίων του Κόλπου.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις άμεσης αποκλιμάκωσης, σημειώνει το Bloomberg, καθώς αναμένεται οι τιμές να παραμείνουν περίπου 30% υψηλότερες από πέρυσι μέχρι τον Οκτώβριο.

Η ίδια πίεση παρατηρείται και στην αντίθετη κατεύθυνση, με τις τιμές πτήσεων από Ευρώπη προς Ασία να εκτοξεύονται. Οι τιμές του Ιουνίου αυξήθηκαν έως και κατά 79% σε ετήσια βάση, ενώ ορισμένες πτήσεις μεγάλων αποστάσεων κοστίζουν σχεδόν τριπλάσια σε σχέση με πέρυσι.

Οι διαταραχές αυτές, που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου μετά την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, οδήγησαν στην ακύρωση περίπου 70.000 πτήσεων, αποκαλύπτοντας την ευθραυστότητα του παγκόσμιου δικτύου αερομεταφορών. Το κλείσιμο εναέριου χώρου, η μειωμένη δυναμικότητα στα αεροδρόμια του Κόλπου και το αυξημένο κόστος καυσίμων συνέβαλαν περαιτέρω στην άνοδο των τιμών, οι οποίες αναμένεται να παραμείνουν υψηλές για αρκετούς μήνες.

Οι τιμές θα παραμείνουν υψηλές και μετά τον πόλεμο

Η ζήτηση έχει ήδη αρχίσει να μειώνεται λόγω της αβεβαιότητας και των υψηλών τιμών. Οι κρατήσεις για το καλοκαίρι από την Ευρώπη προς τις ΗΠΑ έχουν μειωθεί κατά περίπου 15% σε σχέση με πέρυσι, ενώ προς την αντίθετη κατεύθυνση μειώθηκαν κατά 11%, σύμφωνα με τη Cirium. Οι κρατήσεις από Ασία προς Ευρώπη έχουν επίσης μειωθεί κατά 4,4%, συμπεριλαμβανομένων των πτήσεων μέσω Μέσης Ανατολής.

Ο Brian Terry, διευθύνων σύμβουλος της Alton Aviation Consultancy, δήλωσε ότι η πίεση στις τιμές θα συνεχιστεί ακόμη και αν η σύγκρουση λήξει σύντομα.

Πρόσθεσε ότι «οποιαδήποτε μείωση τιμών μπορεί να χρειαστεί έως και τρεις μήνες για να περάσει στην αλυσίδα εφοδιασμού καυσίμων», και συνέχισε: «Αυτό που βλέπουμε ξεπερνά ένα προσωρινό σοκ τιμών. Ακόμη και όταν οι άμεσες διαταραχές υποχωρήσουν, οι μεγαλύτερες διαδρομές, η περιορισμένη χωρητικότητα και το υψηλό κόστος καυσίμων θα συνεχίσουν να ασκούν ανοδική πίεση στις τιμές για μεγάλο χρονικό διάστημα.»

Αυξήσεις έως και 560%

Οι πτήσεις μεταξύ Ασίας και Ευρώπης έχουν πληγεί περισσότερο, καθώς μεγάλο μέρος τους διέρχεται από σημαντικά αεροδρόμια της Μέσης Ανατολής, όπως το Ντουμπάι, το Αμπού Ντάμπι και η Ντόχα. Αυτός ο διάδρομος εξυπηρετεί περίπου το ένα τρίτο της ετήσιας αεροπορικής κίνησης μεταξύ των δύο ηπείρων.

Οι διαταραχές σε αυτόν τον διάδρομο έχουν εντείνει την πίεση στις τιμές. Η μέση τιμή εισιτηρίου από το Χονγκ Κονγκ προς το Λονδίνο Χίθροου έφτασε τα 3.318 δολάρια στις 23 Μαρτίου, σημειώνοντας αύξηση 560% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Οι τιμές πτήσεων από την Μπανγκόκ προς τη Φρανκφούρτη αυξήθηκαν επίσης κατά 505% στα 2.870 δολάρια, ενώ οι τιμές στη λεγόμενη «Kangaroo Route» (Αυστραλία–Ηνωμένο Βασίλειο) εκτοξεύθηκαν, με τις πτήσεις από Σίδνεϊ προς Λονδίνο να αυξάνονται κατά 429% την ίδια περίοδο.

Το κόστος καυσίμων ανεβάζει τις τιμές

Από την έναρξη του πολέμου, οι τιμές και η ζήτηση σε αυτά τα δρομολόγια συνεχίζουν να αυξάνονται, παρά τις προσπάθειες ευρωπαϊκών και ασιατικών αεροπορικών εταιρειών να αυξήσουν τη χωρητικότητά τους. Σχεδόν έναν μήνα μετά την έναρξη της σύγκρουσης, οι εταιρείες εξακολουθούν να δυσκολεύονται, ενώ το αυξημένο κόστος καυσίμων επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση, εν μέρει λόγω περιορισμών στις ενεργειακές μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν αρχίσει να μετακυλίουν το κόστος αυτό στους επιβάτες, καθώς τα καύσιμα αεροσκαφών —που αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τρίτο των λειτουργικών εξόδων— έχουν αυξηθεί παράλληλα με τις τιμές του πετρελαίου, εντείνοντας τις ανησυχίες για πιθανές ελλείψεις.

Αεροπορικές εταιρείες όπως η Air France-KLM, η Cathay Pacific Airways και η Air New Zealand έχουν ήδη αυξήσει τις επιβαρύνσεις καυσίμων αυτόν τον μήνα.

«Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα αυτή τη στιγμή λόγω της εκτεταμένης διαταραχής στα ταξίδια», δήλωσε ο ανεξάρτητος αναλυτής ταξιδιών Hanming Lee. «Αν οι επιβάτες βλέπουν πτήσεις να ακυρώνονται, να καθυστερούν ή να διαταράσσονται, θα επανεξετάσουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια και τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουν.»