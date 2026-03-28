Οι Χούθι «μπήκαν» στον πόλεμο: Πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ και νέα απειλή γενικευμένης σύρραξης

Σε νέα, επικίνδυνη φάση εισέρχεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν για πρώτη φορά επίθεση κατά του Ισραήλ, σηματοδοτώντας την άμεση εμπλοκή τους στον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ Ισραήλ, ΗΠΑ και Ιράν. Η κίνηση αυτή ενισχύει τους φόβους για ευρύτερη περιφερειακή ανάφλεξη.

Η οργάνωση, η οποία διατηρεί στενούς δεσμούς με την Τεχεράνη, ανέφερε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στις συνεχιζόμενες επιθέσεις σε υποδομές στο Ιράν, τον Λίβανο, το Ιράκ και τα παλαιστινιακά εδάφη. Παράλληλα, διαμήνυσε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να τερματιστεί, όπως υποστηρίζει, η «επιθετικότητα» σε όλα τα μέτωπα.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ενεργοποίησε τα συστήματα αεράμυνας για την αναχαίτιση πυραύλου που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την έκβαση της επίθεσης.

Την ίδια ώρα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανεβάζουν περαιτέρω τους τόνους, παρουσιάζοντας –μέσω βίντεο που μεταδόθηκε από το Press TV– ένα σχέδιο «τεσσάρων βημάτων» ως απάντηση σε ενδεχόμενα αμερικανικά πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με το μήνυμα αυτό, η ιρανική πλευρά προειδοποιεί ότι:

θα στοχοποιηθούν ενεργειακές υποδομές που συνδέονται με τα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή,

χώρες που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις ενδέχεται να θεωρηθούν νόμιμοι στόχοι,

μπορεί να διακοπούν κρίσιμες ενεργειακές και θαλάσσιες οδοί,

και δεν αποκλείεται γενικευμένη στρατιωτική κλιμάκωση.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται στον απόηχο των δηλώσεων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για πιθανές επιθέσεις σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές, με την Τεχεράνη να έχει ήδη προειδοποιήσει για σκληρά αντίποινα.

Η εμπλοκή των Χούθι και οι αυξανόμενες απειλές από την ιρανική πλευρά εντείνουν το ήδη τεταμένο σκηνικό, αυξάνοντας τον κίνδυνο επέκτασης της σύγκρουσης πέρα από τα υπάρχοντα μέτωπα.