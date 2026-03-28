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Ταϊλάνδη - Ιράν: Συμφωνία για ασφαλή διέλευση δεξαμενόπλοιων από το Στενό του Ορμούζ
Ειδήσεις
12:05 - 28 Μαρ 2026

Ταϊλάνδη - Ιράν: Συμφωνία για ασφαλή διέλευση δεξαμενόπλοιων από το Στενό του Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
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Η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης ανακοίνωσε συμφωνία με το Ιράν, που επιτρέπει πλέον τη διέλευση των ταϊλανδικών δεξαμενόπλοιων από τα Στενό του Ορμούζ, τα οποία έχουν ουσιαστικά κλείσει από την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή πριν από έναν μήνα. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στη διασφάλιση της μεταφοράς πετρελαίου και στην αποτροπή νέων ελλείψεων καυσίμων στη χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Ο πρωθυπουργός Ανούτιν Τσαρνβίρακουλ τόνισε σε συνέντευξη Τύπου ότι «η συμφωνία διασφαλίζει την ασφαλή διέλευση των ταϊλανδικών πετρελαιοφόρων και μειώνει τις ανησυχίες για τον εφοδιασμό της χώρας». Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών Σιχασάκ Πουανγκετκιάου διευκρίνισε ότι η Ταϊλάνδη «δεν συμμετέχει στη σύγκρουση» και «διατηρεί δικαίωμα ασφαλούς θαλάσσιας διέλευσης σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο». Σύμφωνα με τον νέο μηχανισμό, η χώρα θα ενημερώνει εκ των προτέρων το Ιράν για κάθε πλοίο που θα διασχίζει το στενό, ενώ η Τεχεράνη θα απαντά αναλόγως.

Η ανάγκη για τη συμφωνία έγινε έκδηλη μετά την επίθεση στο ταϊλανδικό δεξαμενόπλοιο Mayuree Naree, με τρεις ναυτικούς να εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται αγνοούμενοι. Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης υποχρέωσαν τρία εμπορικά πλοία να κάνουν αναστροφή, διαμηνύοντας ότι η θαλάσσια οδός είναι κλειστή για σκάφη που συνδέονται με τον «εχθρό».

Η αναστολή της κυκλοφορίας στο Στενό του Ορμούζ ήταν δραματική: μεταξύ 1ης και 26ης Μαρτίου η κίνηση μειώθηκε κατά 95% σε σύγκριση με το φυσιολογικό επίπεδο, με 24 εμπορικά πλοία, συμπεριλαμβανομένων 11 δεξαμενόπλοιων, να γίνονται στόχος επιθέσεων ή να αναφέρουν «συμβάντα», σύμφωνα με την πλατφόρμα Kpler και την υπηρεσία UKMTO.

Ο πρωθυπουργός Ανούτιν ζήτησε συγγνώμη από τους πολίτες για τις αναταράξεις στις τιμές των καυσίμων και διαβεβαίωσε ότι η χώρα διαθέτει επαρκή αποθέματα, καλώντας τους Ταϊλανδούς να μην υποκύψουν στον πανικό. Η συμφωνία με το Ιράν, όπως υπογράμμισε, αποτελεί σημαντικό βήμα για την ομαλή προμήθεια πετρελαίου και τη σταθεροποίηση της αγοράς καυσίμων στη χώρα.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/03/2026 - 11:56
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