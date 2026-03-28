Eurostat: Χορηγήθηκε υπηκοότητα σε σχεδόν 1,2 εκατομμύρια ανθρώπους το 2024 - Αύξηση 11,6%

Το 2024, σχεδόν 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι απέκτησαν την υπηκοότητα της χώρας της ΕΕ στην οποία διέμεναν, σημειώνοντας αύξηση 11,6% (+122.700 άτομα) σε σύγκριση με το 2023. Σε σχέση με το 2014, όταν είχαν απονεμηθεί συνολικά 762.100 υπηκοότητες, ο αριθμός αυξήθηκε κατά 54,5%.

Η πλειονότητα των νέων ιθαγενειών χορηγήθηκε από τη Γερμανία (288.700, δηλαδή 24,5% του συνόλου της ΕΕ), την Ισπανία (252.500, 21,4%) και την Ιταλία (217.400, 18,5%).

Οι περισσότεροι από τους νέους πολίτες (88,0%) προέρχονταν από χώρες εκτός ΕΕ, ενώ οι πολίτες άλλων κρατών-μελών της ΕΕ αντιστοιχούσαν στο 10,6%.

Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από δεδομένα για την απόκτηση ιθαγένειας που δημοσίευσε η Eurostat.

Σύροι, Μαροκινοί και Αλβανοί αποτελούν τις τρεις μεγαλύτερες ομάδες που έλαβαν ιθαγένεια. Το 2024, όπως και το προηγούμενο έτος, οι Σύροι ήταν η πολυπληθέστερη ομάδα νέων πολιτών της ΕΕ, με 110.100 απονομές ιθαγένειας. Ακολουθούν οι Μαροκινοί με 97.100 και οι Αλβανοί με 48.000.

Η Σουηδία κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό πολιτογράφησης το 2024. Ο δείκτης αυτός αποτυπώνει τον αριθμό των ατόμων που αποκτούν ιθαγένεια σε μια χώρα μέσα σε ένα έτος σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των μη πολιτών που διαμένουν σε αυτή στην αρχή του έτους.

Συγκεκριμένα, η Σουηδία κατέγραψε 7,5 πολιτογραφήσεις ανά 100 μη υπηκόους, ακολουθούμενη από την Ιταλία (4,1) και την Ισπανία και την Ολλανδία (από 3,9). Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στη Λιθουανία (0,1), καθώς και στη Βουλγαρία και την Εσθονία (από 0,3).