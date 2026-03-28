Σκιά πυρηνικού ατυχήματος στο Μπουσέρ: Διεθνής συναγερμός για ανεξέλεγκτη καταστροφή

Η κατάσταση στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ, στο νοτιοδυτικό Ιράν, προκαλεί αυξανόμενη διεθνή ανησυχία, με τη ρωσική υπηρεσία ατομικής ενέργειας, Rosatom, να κάνει λόγο για άμεση απειλή στην πυρηνική ασφάλεια. Ο επικεφαλής της υπηρεσίας χαρακτήρισε την κατάσταση «επιδεινούμενη», υπογραμμίζοντας τους κινδύνους που απορρέουν από τη συνεχιζόμενη στρατιωτική ένταση στην περιοχή.

Την ανησυχία αυτή ενισχύει και η παρέμβαση της International Atomic Energy Agency, η οποία είχε ήδη προειδοποιήσει για τον κίνδυνο πυρηνικού ατυχήματος, μετά από αναφορές για πλήγμα κοντά στην εγκατάσταση. Ο γενικός διευθυντής της υπηρεσίας, Rafael Mariano Grossi, τόνισε ότι οποιαδήποτε ζημιά σε ενεργό πυρηνικό σταθμό που φιλοξενεί μεγάλες ποσότητες πυρηνικού υλικού ενδέχεται να προκαλέσει «σοβαρό ραδιολογικό ατύχημα» με επιπτώσεις που θα ξεπεράσουν τα σύνορα του Ιράν.

Η IAEA απηύθυνε έκκληση προς όλες τις πλευρές για «μέγιστη αυτοσυγκράτηση», επισημαίνοντας ότι στρατιωτικές επιχειρήσεις κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις αυξάνουν δραματικά τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης καταστροφής.

Οι προειδοποιήσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο έντονης κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, με τις εχθροπραξίες να συνεχίζονται και τη διεθνή κοινότητα να εκφράζει ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία για το ενδεχόμενο μιας κρίσης με ευρύτερες και απρόβλεπτες συνέπειες.