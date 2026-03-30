Οι ΗΠΑ επιτρέπουν σε τάνκερ με ρωσικό πετρέλαιο να φτάσει στην Κούβα

Οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν σε ένα ρωσικό τάνκερ γεμάτο αργό πετρέλαιο να φτάσει στην Κούβα, παρέχοντας μια κρίσιμη ενεργειακή ανάσα στο νησί, έπειτα από μήνες πετρελαϊκού αποκλεισμού που είχε επιβληθεί από την κυβέρνηση Τραμπ, όπως μετέδωσαν νωρίτερα οι NYT, επικαλούμενοι Αμερικανό αξιωματούχο με καλή γνώση του θέματος

Πράγματι, σύμφωνα με την εταιρεία δεδομένων πλοίων MarineTraffic, ένα δεξαμενόπλοιο, που μεταφέρει περίπου 730.000 βαρέλια πετρελαίου και ανήκει στη ρωσική κυβέρνηση, βρισκόταν λίγα μίλια έξω από τα κουβανικά χωρικά ύδατα το βράδυ της Κυριακής (29/3).

Με ταχύτητα 12 κόμβων, αναμένεται να φτάσει στον προορισμό του, τη Ματάνσας της Κούβας, μέχρι το βράδυ της Δευτέρας (30/3).

Η άφιξη του ρωσικού πλοίου ενδέχεται να αλλάξει την πορεία της ταχέως επιδεινούμενης κρίσης στην Κούβα, προσφέροντας στη χώρα μερικές εβδομάδες «ανάσας» πριν εξαντληθούν τα αποθέματα καυσίμων της, εκτιμούν αναλυτές.

Παράλληλα, αναμένεται πως θα μειώσει την πίεση απέναντι στην κουβανική κυβέρνηση, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο οικονομικής κατάρρευσης και αυξανόμενες απειλές από την Ουάσιγκτον, ενώ δείχνει ότι, προς το παρόν τουλάχιστον, η χώρα μπορεί να συνεχίζει να βασίζεται στον παραδοσιακό της σύμμαχο, τη Ρωσία.

Να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση Τραμπ εφάρμοζε από τον Ιανουάριο έναν ιδιότυπο πετρελαϊκό αποκλεισμό γύρω από την Κούβα, απειλώντας χώρες που έστελναν καύσιμα και, σε μία περίπτωση, συνοδεύοντας τάνκερ μακριά από το νησί.

Όπως σημειώνουν οι NYT, η αμερικανική ακτοφυλακή διαθέτει δύο πλοία στην περιοχή που θα μπορούσαν να επιχειρήσουν την αναχαίτιση του ρωσικού τάνκερ. Ωστόσο, δεν δόθηκε σχετική εντολή, σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας. Ελλείψει αντίθετων οδηγιών, το σχέδιο είναι να επιτραπεί η άφιξη του πλοίου στην Κούβα.

Παραμένει ασαφές γιατί ο Λευκός Οίκος δεν έδωσε εντολή παρεμπόδισης ή αν θα επιτρέψει και μελλοντικές αποστολές ρωσικού πετρελαίου. Πάντως, η επιλογή αυτή αποφεύγει μια ενδεχόμενη ένταση με τη Ρωσία, πολύ κοντά στις ακτές της Φλόριντα.

Σε ερώτηση δημοσιογράφων, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την εξέλιξη, δηλώνοντας ότι «δεν υπάρχει πρόβλημα» αν μια χώρα στείλει πετρέλαιο στην Κούβα, καθώς «πρέπει να επιβιώσουν». Ωστόσο, υποβάθμισε τη σημασία της βοήθειας, λέγοντας ότι «η Κούβα είναι τελειωμένη» και ότι το καθεστώς της είναι «κακό και διεφθαρμένο».

Η ρωσική πρεσβεία στο Μεξικό δήλωσε ότι η Ρωσία εκφράζει πλήρη αλληλεγγύη προς την Κούβα, θεωρεί παράνομες τις κυρώσεις και είναι έτοιμη να προσφέρει κάθε αναγκαία βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης υλικής στήριξης.

Οι κουβανικές αρχές δεν απάντησαν σε αίτημα σχολιασμού της αμερικανικής εφημερίδας.

Σημειώνεται πως ο αμερικανικός αποκλεισμός έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην Κούβα, όπως καθημερινές διακοπές ρεύματος, έλλειψη καυσίμων, άνοδο τιμών και επιδείνωση της υγειονομικής περίθαλψης. Η πολιτική αυτή έχει δεχθεί διεθνή κριτική, ακόμη και από τον ΟΗΕ, ως παράγοντας ανθρωπιστικής κρίσης.

Ταυτόχρονα, ο Λευκός Οίκος φέρεται να πιέζει την κουβανική ηγεσία να απομακρύνει τον πρόεδρο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, ενώ ο ίδιος ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι δεν αποκλείεται ακόμη και στρατιωτική δράση στο μέλλον.

Η Κούβα, από την πλευρά της, δηλώνει έτοιμη να αμυνθεί, με αξιωματούχους να τονίζουν ότι η χώρα προετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο, αν και ελπίζει να μην υπάρξει στρατιωτική σύγκρουση.

Το ρωσικό πετρέλαιο αναμένεται να ανακουφίσει προσωρινά την ενεργειακή κρίση, καθώς μπορεί να μετατραπεί σε ντίζελ, βενζίνη και άλλα καύσιμα που είναι κρίσιμα για την ηλεκτροπαραγωγή, τις μεταφορές και τη γεωργία.

Ωστόσο, ειδικοί επισημαίνουν ότι πρόκειται για προσωρινή λύση: το πετρέλαιο θα χρειαστεί περίπου τρεις εβδομάδες για να διυλιστεί και άλλη μία για να διανεμηθεί, ενώ τα αποθέματα μπορεί να εξαντληθούν σε λιγότερο από έναν μήνα.

Παρά τη βοήθεια, η Κούβα εξακολουθεί να βασίζεται σε περιορισμένες πηγές ενέργειας, όπως η εγχώρια παραγωγή πετρελαίου και η ηλιακή ενέργεια, ενώ μεγάλο μέρος του ενεργειακού της συστήματος εξαρτάται από καύσιμα που βρίσκονται σε έλλειψη.

Η άφιξη του τάνκερ, πάντως, αναμένεται να μειώσει τις διακοπές ρεύματος, να βελτιώσει τις μεταφορές και να ενισχύσει την αγροτική παραγωγή, χωρίς όμως να λύνει οριστικά την κρίση.

Όπως σημείωσε αναλυτής, η Κούβα «αγοράζει χρόνο», αλλά δεν αυτό αποτελεί «μαγική λύση» για τα βαθύτερα προβλήματα της χώρας.