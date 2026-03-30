ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Οι ΗΠΑ επιτρέπουν σε τάνκερ με ρωσικό πετρέλαιο να φτάσει στην Κούβα
Ειδήσεις
10:44 - 30 Μαρ 2026

Οι ΗΠΑ επιτρέπουν σε τάνκερ με ρωσικό πετρέλαιο να φτάσει στην Κούβα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν σε ένα ρωσικό τάνκερ γεμάτο αργό πετρέλαιο να φτάσει στην Κούβα, παρέχοντας μια κρίσιμη ενεργειακή ανάσα στο νησί, έπειτα από μήνες πετρελαϊκού αποκλεισμού που είχε επιβληθεί από την κυβέρνηση Τραμπ, όπως μετέδωσαν νωρίτερα οι NYT, επικαλούμενοι Αμερικανό αξιωματούχο με καλή γνώση του θέματος  

Πράγματι, σύμφωνα με την εταιρεία δεδομένων πλοίων MarineTraffic, ένα δεξαμενόπλοιο, που μεταφέρει περίπου 730.000 βαρέλια πετρελαίου και ανήκει στη ρωσική κυβέρνηση, βρισκόταν λίγα μίλια έξω από τα κουβανικά χωρικά ύδατα το βράδυ της Κυριακής (29/3).

Με ταχύτητα 12 κόμβων, αναμένεται να φτάσει στον προορισμό του, τη Ματάνσας της Κούβας, μέχρι το βράδυ της Δευτέρας (30/3).

Η άφιξη του ρωσικού πλοίου ενδέχεται να αλλάξει την πορεία της ταχέως επιδεινούμενης κρίσης στην Κούβα, προσφέροντας στη χώρα μερικές εβδομάδες «ανάσας» πριν εξαντληθούν τα αποθέματα καυσίμων της, εκτιμούν αναλυτές.

Παράλληλα, αναμένεται πως θα μειώσει την πίεση απέναντι στην κουβανική κυβέρνηση, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο οικονομικής κατάρρευσης και αυξανόμενες απειλές από την Ουάσιγκτον, ενώ δείχνει ότι, προς το παρόν τουλάχιστον, η χώρα μπορεί να συνεχίζει να βασίζεται στον παραδοσιακό της σύμμαχο, τη Ρωσία.

Να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση Τραμπ εφάρμοζε από τον Ιανουάριο έναν ιδιότυπο πετρελαϊκό αποκλεισμό γύρω από την Κούβα, απειλώντας χώρες που έστελναν καύσιμα και, σε μία περίπτωση, συνοδεύοντας τάνκερ μακριά από το νησί.

Όπως σημειώνουν οι NYT, η αμερικανική ακτοφυλακή διαθέτει δύο πλοία στην περιοχή που θα μπορούσαν να επιχειρήσουν την αναχαίτιση του ρωσικού τάνκερ. Ωστόσο, δεν δόθηκε σχετική εντολή, σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας. Ελλείψει αντίθετων οδηγιών, το σχέδιο είναι να επιτραπεί η άφιξη του πλοίου στην Κούβα.

Παραμένει ασαφές γιατί ο Λευκός Οίκος δεν έδωσε εντολή παρεμπόδισης ή αν θα επιτρέψει και μελλοντικές αποστολές ρωσικού πετρελαίου. Πάντως, η επιλογή αυτή αποφεύγει μια ενδεχόμενη ένταση με τη Ρωσία, πολύ κοντά στις ακτές της Φλόριντα.

Σε ερώτηση δημοσιογράφων, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την εξέλιξη, δηλώνοντας ότι «δεν υπάρχει πρόβλημα» αν μια χώρα στείλει πετρέλαιο στην Κούβα, καθώς «πρέπει να επιβιώσουν». Ωστόσο, υποβάθμισε τη σημασία της βοήθειας, λέγοντας ότι «η Κούβα είναι τελειωμένη» και ότι το καθεστώς της είναι «κακό και διεφθαρμένο».

Η ρωσική πρεσβεία στο Μεξικό δήλωσε ότι η Ρωσία εκφράζει πλήρη αλληλεγγύη προς την Κούβα, θεωρεί παράνομες τις κυρώσεις και είναι έτοιμη να προσφέρει κάθε αναγκαία βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης υλικής στήριξης.

Οι κουβανικές αρχές δεν απάντησαν σε αίτημα σχολιασμού της αμερικανικής εφημερίδας.

Σημειώνεται πως ο αμερικανικός αποκλεισμός έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην Κούβα, όπως καθημερινές διακοπές ρεύματος, έλλειψη καυσίμων, άνοδο τιμών και επιδείνωση της υγειονομικής περίθαλψης. Η πολιτική αυτή έχει δεχθεί διεθνή κριτική, ακόμη και από τον ΟΗΕ, ως παράγοντας ανθρωπιστικής κρίσης.

Ταυτόχρονα, ο Λευκός Οίκος φέρεται να πιέζει την κουβανική ηγεσία να απομακρύνει τον πρόεδρο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, ενώ ο ίδιος ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι δεν αποκλείεται ακόμη και στρατιωτική δράση στο μέλλον.

Η Κούβα, από την πλευρά της, δηλώνει έτοιμη να αμυνθεί, με αξιωματούχους να τονίζουν ότι η χώρα προετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο, αν και ελπίζει να μην υπάρξει στρατιωτική σύγκρουση.

Το ρωσικό πετρέλαιο αναμένεται να ανακουφίσει προσωρινά την ενεργειακή κρίση, καθώς μπορεί να μετατραπεί σε ντίζελ, βενζίνη και άλλα καύσιμα που είναι κρίσιμα για την ηλεκτροπαραγωγή, τις μεταφορές και τη γεωργία.

Ωστόσο, ειδικοί επισημαίνουν ότι πρόκειται για προσωρινή λύση: το πετρέλαιο θα χρειαστεί περίπου τρεις εβδομάδες για να διυλιστεί και άλλη μία για να διανεμηθεί, ενώ τα αποθέματα μπορεί να εξαντληθούν σε λιγότερο από έναν μήνα.

Παρά τη βοήθεια, η Κούβα εξακολουθεί να βασίζεται σε περιορισμένες πηγές ενέργειας, όπως η εγχώρια παραγωγή πετρελαίου και η ηλιακή ενέργεια, ενώ μεγάλο μέρος του ενεργειακού της συστήματος εξαρτάται από καύσιμα που βρίσκονται σε έλλειψη.

Η άφιξη του τάνκερ, πάντως, αναμένεται να μειώσει τις διακοπές ρεύματος, να βελτιώσει τις μεταφορές και να ενισχύσει την αγροτική παραγωγή, χωρίς όμως να λύνει οριστικά την κρίση.

Όπως σημείωσε αναλυτής, η Κούβα «αγοράζει χρόνο», αλλά δεν αυτό αποτελεί «μαγική λύση» για τα βαθύτερα προβλήματα της χώρας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τραμπ: Το Ιράν επιδιώκει συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα – Δεν επιβεβαιώνει η Τεχεράνη
Ειδήσεις

Τραμπ: Το Ιράν επιδιώκει συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα – Δεν επιβεβαιώνει η Τεχεράνη

Οι υψηλές τιμές και τα ακριβά στεγαστικά δάνεια «φρενάρουν» την αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ
Ειδήσεις

Οι υψηλές τιμές και τα ακριβά στεγαστικά δάνεια «φρενάρουν» την αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ

Wall Street: Κέρδη με «καύσιμο» τις εταιρείες ημιαγωγών – Οι επενδυτές αξιολογούν την ένταση ΗΠΑ-Ιράν
Χρηματιστήρια

Wall Street: Κέρδη με «καύσιμο» τις εταιρείες ημιαγωγών – Οι επενδυτές αξιολογούν την ένταση ΗΠΑ-Ιράν

ΗΠΑ: Οριακή μείωση στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας – Καλύτερα των εκτιμήσεων τα στοιχεία
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Οριακή μείωση στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας – Καλύτερα των εκτιμήσεων τα στοιχεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
09/07/2026 - 23:59

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

Πολιτική
09/07/2026 - 23:51

Βουλή: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται μομφή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:40

ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 23:28

Wall: Ράλι με ώθηση από τους ημιαγωγούς – Υποχώρησε το πετρέλαιο παρά την ένταση με Ιράν

Πολιτική
09/07/2026 - 23:06

Μύλος στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου: Πολάκης και Παππάς λένε «όχι» στην αναβολή της ΚΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:05

Νέες ρυθμίσεις για πληρωμές και ανειλημμένες υποχρεώσεις των Νέων Αγροτών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 22:55

ΔΙΑΣ: Ιστορικό ρεκόρ σε συναλλαγές και κέρδη το 2025 – Το IRIS φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:45

Ισπανία: Σχέδιο - μαμούθ για κοινό μηχανισμό ευρωπαϊκού δανεισμού έως €850 δισ. τον χρόνο

Magazino
09/07/2026 - 22:32

Τι κερδίζει ένα παιδί όταν παίζει ελεύθερα

Υγεία
09/07/2026 - 22:20

ΙΣΠ: Απερίφραστη καταδίκη για τα επεισόδια βίας στο Θριάσιο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:15

Λαγκάρντ: Διαψεύδει τα σενάρια για την προεδρία της Γαλλίας – «Δεν θα είμαι υποψήφια»

Πολιτική
09/07/2026 - 22:06

Απάντηση Τσίπρα σε Γεωργιάδη με ανέκδοτο του Γεωργίου Παπανδρέου: «Μας υβρίζει, αλλά δεν έχει καμία σημασία»

Πολιτική
09/07/2026 - 21:55

Μητσοτάκης: «Αδικούμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όταν τη βλέπουμε μόνο μέσα από τα ελληνοτουρκικά»

Ακίνητα
09/07/2026 - 21:45

Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας: Ψηφίστηκε η Σύμβαση Παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης

Πολιτική
09/07/2026 - 21:35

Δημοσκόπηση Pulse: Η ακρίβεια «καίει» 9 στους 10 – Οι μισοί θέλουν εκλογές το 2026

Υγεία
09/07/2026 - 21:31

8 κίνδυνοι για την υγεία που κρύβει το καλοκαίρι – Και πώς να προστατευτεί όλη η οικογένεια

Ειδήσεις
09/07/2026 - 21:01

Ομάν σε ΟΗΕ: «Όχι» σε τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ – Μήνυμα υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

Πολιτική
09/07/2026 - 20:55

Ανδρουλάκης: Σχέδιο 17 σημείων για τους συνταξιούχους - Επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:44

Ασπρόπυργος: Δύο συλλήψεις για τη φωτιά και την έκρηξη – Στο μικροσκόπιο οι εργασίες με οξυγόνο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:28

Έμπολα: Η ταχύτερα καταγεγραμμένη εξαπλούμενη επιδημία στο Κονγκό – Πάνω από 600 νεκροί

Οικονομία
09/07/2026 - 20:15

Πιερρακάκης: Το ψηφιακό ευρώ θα είναι πραγματικότητα έως το 2029

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 20:00

Ευρωαγορές: Αναστροφή κλίματος και άνοδος με οδηγό τους ημιαγωγούς

Πολιτική
09/07/2026 - 19:42

Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Ο Πολάκης διεκδικεί την αρχηγία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:38

Φλόριντα: Το αεροδρόμιο μετονομάστηκε σε «President Donald J. Trump International Airport»

Πολιτική
09/07/2026 - 19:25

Πολάκης πριν την κρίσιμη KE: Kαλεί τους αποχωρούντες να μην συμμετάσχουν στην ψηφοφορία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:09

Βρετανία: Σε εξέλιξη η διαδικασία διαδοχής Στάρμερ στους Εργατικούς – Φαβορί ο Άντι Μπέρναμ

Ανακοινώσεις
09/07/2026 - 18:55

Fais Group: Επιστροφή κεφαλαίου 0,11133 ευρώ ανά μετοχή από 17 Ιουλίου

Ειδήσεις
09/07/2026 - 18:55

ΔΟΕ, ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα και ΠΟΕ: Οι επιπτώσεις του πολέμου ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγάλο διάστημα

Πολιτική
09/07/2026 - 18:45

Συνάντηση Τσίπρα - Μοσκοβισί: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να απαντήσουν στην άνοδο της Ακροδεξιάς

Φορολογία
09/07/2026 - 18:33

ΑΑΔΕ: Νέες απλουστεύσεις για τις επαναλαμβανόμενες εισαγωγές όμοιων εμπορευμάτων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ