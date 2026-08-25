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Ιράν: Ουρές στα πρατήρια μετά τις νέες αμερικανικές κυρώσεις – Στο πλευρό της Τεχεράνης η Κίνα
Ειδήσεις
22:10 - 25 Αυγ 2026

Ιράν: Ουρές στα πρατήρια μετά τις νέες αμερικανικές κυρώσεις – Στο πλευρό της Τεχεράνης η Κίνα

Reporter.gr Newsroom
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Αυξάνονται οι ουρές στα πρατήρια καυσίμων στην Τεχεράνη, καθώς η ανακοίνωση των νέων αμερικανικών κυρώσεων εντείνει την ανησυχία των πολιτών για τις οικονομικές επιπτώσεις και την πιθανότητα νέων πιέσεων στην καθημερινότητά τους.

Πολλοί οδηγοί έσπευσαν με τα αυτοκίνητα και τις μοτοσικλέτες τους στα πρατήρια της ιρανικής πρωτεύουσας, εν μέσω αβεβαιότητας για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση μετά την απόφαση της Ουάσινγκτον να εντείνει την οικονομική πίεση προς την Τεχεράνη.

Οι ΗΠΑ έχουν διαμηνύσει ότι στόχος τους είναι να ασκήσουν ασφυκτική οικονομική πίεση στο Ιράν, ενώ παράλληλα προειδοποιούν χώρες και επιχειρήσεις που εξακολουθούν να διατηρούν εμπορικές σχέσεις με την Τεχεράνη ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κυρώσεις.

Η Κίνα προειδοποιεί την Ουάσινγκτον

Την ίδια ώρα, η Κίνα, ένας από τους σημαντικότερους οικονομικούς και στρατηγικούς εταίρους του Ιράν, αντέδρασε στις αμερικανικές ανακοινώσεις.

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Λιν Τζιαν, υποστήριξε ότι η πολιτική «μέγιστης πίεσης» και ο οικονομικός πόλεμος δεν επιλύουν τα προβλήματα, αλλά αντίθετα εντείνουν τις εντάσεις, προκαλούν επιπτώσεις σε άλλες χώρες και δημιουργούν κινδύνους για την παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι «η Κίνα θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα» για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της.

Στο στόχαστρο οι εμπορικοί εταίροι του Ιράν

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, παρουσίασε τη Δευτέρα νέο πακέτο δευτερογενών κυρώσεων, το οποίο δεν στοχεύει άμεσα το Ιράν, αλλά εμπορικούς και οικονομικούς εταίρους της χώρας.

Τα μέτρα αφορούν δραστηριότητες και συναλλαγές που συνδέονται, μεταξύ άλλων, με τον χρυσό, την τεχνολογία, τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, την αεροπλοΐα και τις θαλάσσιες μεταφορές.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, η αμερικανική πλευρά δεν έχει διευκρινίσει πότε θα τεθούν σε εφαρμογή τα μέτρα ούτε ποιες χώρες ή επιχειρήσεις θα μπορούσαν να βρεθούν στο στόχαστρο.

«Οι πολίτες υποφέρουν»

Η αβεβαιότητα αποτυπώνεται ήδη στην καθημερινότητα των Ιρανών.

«Οι κυρώσεις επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων, οι πολίτες υποφέρουν», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο 55χρονος κτηματομεσίτης Μεχντί Γιαζντιάν, ο οποίος μίλησε για τις επιπτώσεις των οικονομικών πιέσεων τόσο στα οικονομικά ισχυρότερα όσο και στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά.

Ο ίδιος, ωστόσο, υποστήριξε ότι οι Ιρανοί έχουν συνηθίσει να αντιμετωπίζουν τις διεθνείς κυρώσεις, οι οποίες, όπως είπε, διαρκούν εδώ και δεκαετίες.

Από την πλευρά της, η 45χρονη καθηγήτρια Αγγλικών Κία Φαραχανί δήλωσε ότι οι Ιρανοί δεν φοβούνται τον πόλεμο, εκτιμώντας όμως ότι η νέα αντιπαράθεση ενδέχεται να εξελιχθεί κυρίως σε οικονομική σύγκρουση, ασκώντας σημαντική πίεση στην κοινωνία και ενδεχομένως προκαλώντας νέο κύμα κινητοποιήσεων.

Φόβοι για νέες κοινωνικές αναταράξεις

Οι ανησυχίες αυτές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία μετά τις κινητοποιήσεις που είχαν ξεκινήσει στα τέλη Δεκεμβρίου με αφορμή το αυξημένο κόστος ζωής και στη συνέχεια εξελίχθηκαν σε ευρύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Οι κινητοποιήσεις κορυφώθηκαν στις 8 και 9 Ιανουαρίου, με τις αναφορές για τον απολογισμό των θυμάτων να κάνουν λόγο για χιλιάδες νεκρούς.

Σε αυτό το ήδη τεταμένο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον, οι νέες αμερικανικές κυρώσεις προσθέτουν έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας για την ιρανική οικονομία, ενώ η αντίδραση της Κίνας δείχνει ότι η αντιπαράθεση μπορεί να αποκτήσει ευρύτερες γεωπολιτικές και οικονομικές διαστάσεις.

{https://x.com/IranIntl_En/status/2092243669675880712}

Τελευταία τροποποίηση στις 25/08/2026 - 21:01
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