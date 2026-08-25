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Ευρωαγορές: Μικρά κέρδη με «φόντο» το Ιράν και την αποκλιμάκωση των αμερικανικών αποδόσεων
Χρηματιστήρια
20:10 - 25 Αυγ 2026

Ευρωαγορές: Μικρά κέρδη με «φόντο» το Ιράν και την αποκλιμάκωση των αμερικανικών αποδόσεων

Reporter.gr Newsroom
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Με θετικό πρόσημο ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Τρίτης 25/8 τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν θετικά το γεγονός ότι οι νέες αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν κινήθηκαν τελικά σε ηπιότερο επίπεδο από αυτό που είχε αρχικά προεξοφληθεί.

Ο πανευρωπαϊκός STOXX 600 ενισχύθηκε κατά 0,35%, στις 656,48 μονάδες, με τον αμυντικό κλάδο να καταγράφει τις ισχυρότερες επιδόσεις μεταξύ των επιμέρους κλάδων, καθώς η αγορά παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Στη Φρανκφούρτη, ο DAX σημείωσε άνοδο 0,68%, κλείνοντας στις 26.285,06 μονάδες, ενώ ο CAC 40 στο Παρίσι υποχώρησε κατά 0,16%, στις 8.439,20 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,29%, στις 10.886,16 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο FTSE MIB στο Μιλάνο κατέγραψε κέρδη 0,34%, στις 52.720,31 μονάδες, ενώ ο IBEX 35 στη Μαδρίτη υποχώρησε κατά 0,21%, στις 20.056,60 μονάδες.

Στο μικροσκόπιο οι κυρώσεις κατά του Ιράν

Το επενδυτικό ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την αμερικανική πολιτική έναντι του Ιράν.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει τη Δευτέρα ότι χώρες και επιχειρήσεις που θα συνεχίσουν να διατηρούν εμπορικές σχέσεις με την Τεχεράνη θα μπορούσαν να βρεθούν αντιμέτωπες με δευτερογενείς κυρώσεις, στο πλαίσιο μιας εκστρατείας που η Ουάσινγκτον έχει χαρακτηρίσει «οικονομική D-Day».

Ωστόσο, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών δεν προχώρησε τελικά στην επιβολή των συγκεκριμένων κυρώσεων, εξέλιξη που περιόρισε τις ανησυχίες των αγορών για μια απότομη κλιμάκωση των οικονομικών πιέσεων.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει ότι θα απαντήσει στις διευρυμένες αμερικανικές κυρώσεις, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι οι βασικοί εμπορικοί της εταίροι δεν πρόκειται να υποκύψουν στην πίεση της Ουάσινγκτον.

Υποχωρούν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων

Στήριξη στις ευρωπαϊκές αγορές προσέφερε και η αποκλιμάκωση των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων από τα πρόσφατα υψηλά επίπεδα.

Η υποχώρηση των αποδόσεων ήρθε μετά τις πληροφορίες ότι το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ενδέχεται να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα κεφάλαιά του για να προχωρήσει σε μεγαλύτερες επαναγορές κρατικών ομολόγων.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να περιορίσει την ανάγκη για αυξημένες εκδόσεις βραχυπρόθεσμων εντόκων γραμματίων και να λειτουργήσει υποστηρικτικά για τις αγορές ομολόγων.

Όλα τα βλέμματα στη Nvidia

Παράλληλα, το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται στην Nvidia, καθώς η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του αμερικανικού κολοσσού των ημιαγωγών θεωρείται κρίσιμη για την πορεία των τεχνολογικών μετοχών διεθνώς.

Οι προσδοκίες για τις επιδόσεις της εταιρείας έχουν διαμορφωθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο μιας αρνητικής αντίδρασης της αγοράς ακόμη και στην περίπτωση ισχυρών αποτελεσμάτων, εάν αυτά δεν ξεπεράσουν τις απαιτήσεις των επενδυτών.

Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα της Nvidia αναμένεται να αποτελέσουν έναν από τους σημαντικότερους καταλύτες για την πορεία των διεθνών χρηματιστηρίων και, κυρίως, του τεχνολογικού κλάδου τις επόμενες ημέρες.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/08/2026 - 20:39
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