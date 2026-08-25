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ΗΠΑ: «Βουτιά» στο καταναλωτικό κλίμα – Καύσιμα, πληθωρισμός και αγορά εργασίας πιέζουν τα νοικοκυριά
Ειδήσεις
21:50 - 25 Αυγ 2026

ΗΠΑ: «Βουτιά» στο καταναλωτικό κλίμα – Καύσιμα, πληθωρισμός και αγορά εργασίας πιέζουν τα νοικοκυριά

Reporter.gr Newsroom
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Σε χαμηλό επίπεδο από τις αρχές του έτους υποχώρησε τον Αύγουστο το καταναλωτικό κλίμα στις ΗΠΑ, καθώς τα αμερικανικά νοικοκυριά εμφανίζονται περισσότερο επιφυλακτικά απέναντι στις προοπτικές της οικονομίας, της αγοράς εργασίας και του εισοδήματός τους.

Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Conference Board μειώθηκε κατά 0,8 μονάδα, στις 89,4 μονάδες, μετά την καθοδική αναθεώρηση της προηγούμενης μέτρησης. Ο δείκτης που αποτυπώνει τις προσδοκίες για τους επόμενους έξι μήνες υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο, παρά το γεγονός ότι ο δείκτης τρεχουσών συνθηκών ενισχύθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων μηνών.

Η εικόνα αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στις υψηλές τιμές της βενζίνης, στις ευρύτερες πιέσεις που εξακολουθούν να ασκούνται στο κόστος διαβίωσης, αλλά και στην επιβράδυνση του ρυθμού των προσλήψεων.

Ανησυχία για κόστος και απασχόληση

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 16 Αυγούστου, σε μια περίοδο κατά την οποία η μέση τιμή της βενζίνης παρέμεινε πάνω από τα 4 δολάρια ανά γαλόνι. Η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν είχε οδηγήσει σε άνοδο τις τιμές του πετρελαίου, αυξάνοντας τις πιέσεις στο κόστος των καυσίμων.

Παράλληλα, τα πρόσφατα στοιχεία για την αμερικανική οικονομία έδειξαν ότι οι λιανικές πωλήσεις υποχώρησαν τον Ιούλιο με τον ταχύτερο ρυθμό εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, καθώς οι καταναλωτές περιόρισαν τις δαπάνες τους μετά την ισχυρή ανάπτυξη που καταγράφηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η νέα ανακοίνωση της Ουάσινγκτον για περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής πίεσης προς την Τεχεράνη ενδέχεται, σύμφωνα με την εικόνα που μεταφέρεται από την αγορά, να διατηρήσει τις τιμές των καυσίμων σε υψηλά επίπεδα, εφόσον παραμείνουν οι ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.

Καλύτερη η εικόνα της αγοράς εργασίας σήμερα, αλλά επιδεινώνονται οι προσδοκίες

Παρά τη συνολικά πιο επιφυλακτική στάση των καταναλωτών, η έρευνα του Conference Board κατέγραψε βελτίωση της αντίληψης για τις τρέχουσες συνθήκες στην αγορά εργασίας.

Το ποσοστό των Αμερικανών που θεωρούν ότι υπάρχουν πολλές διαθέσιμες θέσεις εργασίας αυξήθηκε, ενώ μειώθηκε το ποσοστό εκείνων που εκτιμούν ότι είναι δύσκολο να βρουν εργασία. Η διαφορά μεταξύ των δύο μεγεθών, η οποία παρακολουθείται στενά από τους οικονομολόγους, διαμορφώθηκε στο υψηλότερο επίπεδο του 2026.

Ωστόσο, η εικόνα αλλάζει όταν οι καταναλωτές καλούνται να αξιολογήσουν το μέλλον. Οι προσδοκίες για την απασχόληση και το εισόδημα υποχώρησαν, ενώ μειώθηκε και η αισιοδοξία για τις μελλοντικές επιχειρηματικές συνθήκες.

Την ίδια στιγμή, αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο το ποσοστό των καταναλωτών που δηλώνουν ότι σχεδιάζουν να κάνουν διακοπές μέσα στους επόμενους έξι μήνες.

Περιορίζονται οι προβλεπόμενες δαπάνες για υπηρεσίες

Η έκθεση του Conference Board καταγράφει επίσης περιορισμό στις προβλεπόμενες δαπάνες για υπηρεσίες τον Αύγουστο, μετά την αύξηση που είχε καταγραφεί τον προηγούμενο μήνα στις περισσότερες κατηγορίες προαιρετικών δαπανών.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι χαμηλότερες τιμές της βενζίνης και το Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού πιθανότατα είχαν ενισχύσει την καταναλωτική διάθεση για δαπάνες τον Ιούλιο. Παρά τη νέα υποχώρηση, πάντως, οι καταναλωτές εξακολουθούν να σχεδιάζουν υψηλότερες συνολικές δαπάνες για υπηρεσίες κατά το επόμενο εξάμηνο.

Ανάλογη εικόνα έδωσε και ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, ο οποίος υποχώρησε τον Αύγουστο για πρώτη φορά μετά από τρεις μήνες, καθώς ενισχύθηκαν οι ανησυχίες των νοικοκυριών για την πορεία των επιχειρηματικών συνθηκών και τον πληθωρισμό.

Στο επίκεντρο τα νέα στοιχεία για κατανάλωση και πληθωρισμό

Το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται πλέον στα στοιχεία που αναμένεται να ανακοινώσει την Τετάρτη το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου για τις καταναλωτικές δαπάνες, το εισόδημα και τον πληθωρισμό του Ιουλίου.

Οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι οι προσαρμοσμένες στον πληθωρισμό καταναλωτικές δαπάνες παρέμειναν στάσιμες τον προηγούμενο μήνα, εξέλιξη που θα προσφέρει νέα στοιχεία για την ανθεκτικότητα της αμερικανικής κατανάλωσης και τη δυναμική της οικονομίας κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

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