ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Καμπανάκι» από Fed: Ανοίγει ο δρόμος για αυξήσεις επιτοκίων αν επιμείνει ο πληθωρισμός
Ειδήσεις
21:15 - 25 Αυγ 2026

«Καμπανάκι» από Fed: Ανοίγει ο δρόμος για αυξήσεις επιτοκίων αν επιμείνει ο πληθωρισμός

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα χρειαστεί να αυξήσει σύντομα τα επιτόκια, εφόσον τα επόμενα οικονομικά στοιχεία δεν επιβεβαιώσουν ότι ο πληθωρισμός συνεχίζει να υποχωρεί, δήλωσε την Τρίτη η πρόεδρος της Fed της Βοστώνης, Σούζαν Κόλινς.

Σε σχόλια που δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της Fed της Βοστώνης, η Κόλινς ανέφερε ότι, σύμφωνα με το βασικό της σενάριο, το υφιστάμενο επίπεδο των επιτοκίων εξακολουθεί να ασκεί πιέσεις στις τιμές και να συμβάλλει σε μια «σταδιακή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού». Σε αυτή τη διαδικασία συμβάλλουν επίσης η πρόσφατη άνοδος των μακροπρόθεσμων αποδόσεων των ομολόγων και άλλοι παράγοντες.

Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, εάν δεν υπάρξουν ενδείξεις διατηρήσιμης προόδου στο μέτωπο του πληθωρισμού, θα ήταν σκόπιμο να αυστηροποιηθεί σύντομα η νομισματική πολιτική, ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα των τιμών σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Η ίδια επισήμανε ότι οι ανησυχίες για το υψηλό κόστος ζωής έχουν γίνει «διάχυτες» στις συζητήσεις της με επιχειρήσεις και νοικοκυριά στη Νέα Αγγλία.

Στο επίκεντρο τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters αναμένουν ότι τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό, τα οποία αναμένεται να δημοσιευθούν την Τετάρτη, θα δείξουν ότι ο δείκτης PCE, εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας, αυξήθηκε τον Ιούλιο με ετήσιο ρυθμό 3,3%, παραμένοντας αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αρκετά πάνω από τον στόχο του 2% της Fed.

Ο δομικός PCE, ο οποίος θεωρείται σημαντικός δείκτης για την πορεία του πληθωρισμού, καταγράφει σταθερή άνοδο από πέρυσι.

Μεταξύ των παραγόντων που έχουν συμβάλει στις πληθωριστικές πιέσεις, αξιωματούχοι της Fed έχουν αναφέρει τους δασμούς της κυβέρνησης Τραμπ στις εισαγωγές, την άνοδο των τιμών του πετρελαίου λόγω του πολέμου με το Ιράν, καθώς και τις μεγάλες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Το βασικό επιτόκιο της Fed βρίσκεται σήμερα στο 3,5%-3,75% και παραμένει αμετάβλητο από τον Δεκέμβριο, καθώς οι αξιωματούχοι ανέμεναν περαιτέρω αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

«Δεν μπορούμε να περιμένουμε για πάντα»

Η Κόλινς εξακολουθεί να εκτιμά ότι ο πληθωρισμός μπορεί να υποχωρήσει, ωστόσο προειδοποίησε ότι η Fed δεν μπορεί να παραμένει επ' αόριστον σε αναμονή.

Όπως σημείωσε, ο πληθωρισμός βρίσκεται πάνω από τον στόχο της κεντρικής τράπεζας για περισσότερα από πέντε χρόνια, γεγονός που δημιουργεί τον κίνδυνο οι παρατεταμένες αποκλίσεις από τον στόχο να επηρεάσουν τις προσδοκίες των καταναλωτών και να καταστήσουν δυσκολότερη την επίτευξη του στόχου του 2%.

Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η επικείμενη ομιλία του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουορς, την Πέμπτη στο ετήσιο ερευνητικό συμπόσιο της κεντρικής τράπεζας στο Jackson Hole του Γουαϊόμινγκ.

Η παρέμβαση του Γουορς αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς στο εσωτερικό της Fed υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με την ανάγκη για αυξήσεις επιτοκίων, ενώ παράλληλα οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων έχουν ενισχυθεί.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Fitch: Το «κλειδί» των ελληνικών αναβαθμίσεων – Πλεονάσματα, τράπεζες και μείωση χρέους
Οικονομία

Fitch: Το «κλειδί» των ελληνικών αναβαθμίσεων – Πλεονάσματα, τράπεζες και μείωση χρέους

Σιγκαπούρη: Ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε σε υψηλό σχεδόν δύο ετών λόγω της ενέργειας
Ειδήσεις

Σιγκαπούρη: Ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε σε υψηλό σχεδόν δύο ετών λόγω της ενέργειας 

Οι 6 κίνδυνοι που βλέπουν οι επενδυτές στις αγορές – Το μεγάλο στοίχημα πέρα από την ΤΝ
Χρηματιστήρια

Οι 6 κίνδυνοι που βλέπουν οι επενδυτές στις αγορές – Το μεγάλο στοίχημα πέρα από την ΤΝ

ΗΠΑ: Στο 2,5% ο πήχης της ανάπτυξης το γ&#039; τρίμηνο – Οι καταλύτες
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Στο 2,5% ο πήχης της ανάπτυξης το γ' τρίμηνο – Οι καταλύτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
25/08/2026 - 21:45

Ντόλι Πάρτον: Η «βασίλισσα» της country μουσικής έφυγε από τη ζωή

Magazino
25/08/2026 - 21:30

«Μα στις διακοπές πρέπει να περνάμε καλά»: Η πίεση της τέλειας οικογενειακής ευτυχίας

Ειδήσεις
25/08/2026 - 21:15

«Καμπανάκι» από Fed: Ανοίγει ο δρόμος για αυξήσεις επιτοκίων αν επιμείνει ο πληθωρισμός

Ειδήσεις
25/08/2026 - 20:56

Σαλαμίνα: Το ΓΕΝ διαψεύδει κίνδυνο για πλοία και εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού

Ειδήσεις
25/08/2026 - 20:55

Καναδάς: «Απάντηση» στις ΗΠΑ με δασμούς έως 50% – Πακέτο στήριξης 7,5 δισ. δολαρίων

Magazino
25/08/2026 - 20:37

Φανουρόπιτα: Το έθιμο και η παραδοσιακή συνταγή με 9 υλικά

Ναυτιλία
25/08/2026 - 20:15

Υπ. Ναυτιλίας: Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τη μετάβαση νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών στην περιοχή τοποθέτησής τους

Χρηματιστήρια
25/08/2026 - 20:10

Ευρωαγορές: Μικρά κέρδη με «φόντο» το Ιράν και την αποκλιμάκωση των αμερικανικών αποδόσεων

Οικονομία
25/08/2026 - 19:59

Συνάντηση Θεοδωρικάκου – Πιερρακάκη: Στο «κάδρο» εισόδημα και επενδύσεις – Οι προτεραιότητες ενόψει ΔΕΘ

Magazino
25/08/2026 - 19:42

Θέατρο, μουσική, σινεμά: Πού βγαίνουμε στην Αθήνα την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου

Ανακοινώσεις
25/08/2026 - 19:20

Motor Oil: Αύξηση 170% για το EBITDA το α εξάμηνο - Ξεπέρασε το €1 δισ.

Ειδήσεις
25/08/2026 - 19:05

Τραμπ: Αποναρκοθετήθηκε το Στενό του Ορμούζ – Παρακολουθούμε κάθε τετραγωνικό μέτρο

Ειδήσεις
25/08/2026 - 18:43

Μοντάνα: Πυροβολισμοί και φονική πυρκαγιά σε σπίτι - Πολλοί νεκροί, μεταξύ τους και παιδιά

Ειδήσεις
25/08/2026 - 18:25

Συνάντηση Ισραηλινής πρέσβη με αρχηγό ΓΕΕΘΑ: Ισραήλ και Ελλάδα μαζί, ενωμένοι

Ειδήσεις
25/08/2026 - 18:05

Φωτιά στη Σαλαμίνα: Μάχη με τις φλόγες κοντά στον Ναύσταθμο

Ειδήσεις
25/08/2026 - 17:41

Ρωσία: Έως τον Σεπτέμβριο απαγόρευση εξαγωγών πετρελαίου – Πιθανότητα παράτασης έως τέλος του έτους

Ειδήσεις
25/08/2026 - 17:32

Μερτς: Υβριδικές επιθέσεις απειλούν τη Γερμανία - «Στο μικροσκόπιο» εκρηκτικά drones που εντοπίστηκαν στη Λειψία

Σχόλια Αγοράς
25/08/2026 - 17:30

Χρηματιστήριο: Νέο υψηλό 17ετίας με πρωταγωνίστριες τις τράπεζες – Ο ΓΔ στις 2.653 μονάδες

Αναλύσεις
25/08/2026 - 17:15

UBS: Βλέπει νέο ράλι στις ελληνικές τράπεζες – Οι 4 μετοχές με «Buy» και οι τιμές-στόχοι

Ειδήσεις
25/08/2026 - 17:02

Σε «Λίμνη Αμερική» θέλει να μετονομάσει τη λίμνη Οντάριο ο Τραμπ - Νέα κόντρα με τον Καναδά

Χρηματιστήρια
25/08/2026 - 17:00

Wall Street: Ανοδικό άνοιγμα καθώς υποχωρούν οι αποδόσεις των ομολόγων

Ειδήσεις
25/08/2026 - 16:51

Politico: Χάκερ στοχεύουν υψηλόβαθμους αξιωματούχους της ΕΕ μέσω Signal και WhatsApp

Ανεμοδείκτης
25/08/2026 - 16:45

Τι φέρνουν στην Αθήνα Ρούμπιο και Χέγκσεθ;

Αυτοδιοίκηση
25/08/2026 - 16:44

Δούκας για Μετρό Κυψέλης: Ασφάλεια, διαφάνεια και λογοδοσία – Να προχωρήσουν τα έργα και οι αποκαταστάσεις

Οικονομία
25/08/2026 - 16:29

Πιερρακάκης: «Κλειδώνουμε» €800 εκατ. τον χρόνο από τόκους – Γιατί προπληρώνουμε το χρέος

Ειδήσεις
25/08/2026 - 16:20

Φωτιά στο Λαύριο - Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Υγεία
25/08/2026 - 16:01

Πόσιμο νερό: Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες από το 2026 – Τι αλλάζει για προϊόντα και υλικά

Ειδήσεις
25/08/2026 - 15:55

OpenAI: Μπλόκαρε λογαριασμούς ChatGPT που συνδέονταν με ρωσική επιχείρηση επιρροής

Ειδήσεις
25/08/2026 - 15:54

Δημήτρης Κόκκοτας: Πέθανε στα 57 του μετά από μάχη δύο ετών

Ειδήσεις
25/08/2026 - 15:46

Στο «κόκκινο» οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας: Το Πεκίνο απειλεί με αντίμετρα λόγω Ιράν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ