«Καμπανάκι» από Fed: Ανοίγει ο δρόμος για αυξήσεις επιτοκίων αν επιμείνει ο πληθωρισμός

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα χρειαστεί να αυξήσει σύντομα τα επιτόκια, εφόσον τα επόμενα οικονομικά στοιχεία δεν επιβεβαιώσουν ότι ο πληθωρισμός συνεχίζει να υποχωρεί, δήλωσε την Τρίτη η πρόεδρος της Fed της Βοστώνης, Σούζαν Κόλινς.

Σε σχόλια που δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της Fed της Βοστώνης, η Κόλινς ανέφερε ότι, σύμφωνα με το βασικό της σενάριο, το υφιστάμενο επίπεδο των επιτοκίων εξακολουθεί να ασκεί πιέσεις στις τιμές και να συμβάλλει σε μια «σταδιακή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού». Σε αυτή τη διαδικασία συμβάλλουν επίσης η πρόσφατη άνοδος των μακροπρόθεσμων αποδόσεων των ομολόγων και άλλοι παράγοντες.

Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, εάν δεν υπάρξουν ενδείξεις διατηρήσιμης προόδου στο μέτωπο του πληθωρισμού, θα ήταν σκόπιμο να αυστηροποιηθεί σύντομα η νομισματική πολιτική, ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα των τιμών σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Η ίδια επισήμανε ότι οι ανησυχίες για το υψηλό κόστος ζωής έχουν γίνει «διάχυτες» στις συζητήσεις της με επιχειρήσεις και νοικοκυριά στη Νέα Αγγλία.

Στο επίκεντρο τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters αναμένουν ότι τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό, τα οποία αναμένεται να δημοσιευθούν την Τετάρτη, θα δείξουν ότι ο δείκτης PCE, εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας, αυξήθηκε τον Ιούλιο με ετήσιο ρυθμό 3,3%, παραμένοντας αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αρκετά πάνω από τον στόχο του 2% της Fed.

Ο δομικός PCE, ο οποίος θεωρείται σημαντικός δείκτης για την πορεία του πληθωρισμού, καταγράφει σταθερή άνοδο από πέρυσι.

Μεταξύ των παραγόντων που έχουν συμβάλει στις πληθωριστικές πιέσεις, αξιωματούχοι της Fed έχουν αναφέρει τους δασμούς της κυβέρνησης Τραμπ στις εισαγωγές, την άνοδο των τιμών του πετρελαίου λόγω του πολέμου με το Ιράν, καθώς και τις μεγάλες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Το βασικό επιτόκιο της Fed βρίσκεται σήμερα στο 3,5%-3,75% και παραμένει αμετάβλητο από τον Δεκέμβριο, καθώς οι αξιωματούχοι ανέμεναν περαιτέρω αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

«Δεν μπορούμε να περιμένουμε για πάντα»

Η Κόλινς εξακολουθεί να εκτιμά ότι ο πληθωρισμός μπορεί να υποχωρήσει, ωστόσο προειδοποίησε ότι η Fed δεν μπορεί να παραμένει επ' αόριστον σε αναμονή.

Όπως σημείωσε, ο πληθωρισμός βρίσκεται πάνω από τον στόχο της κεντρικής τράπεζας για περισσότερα από πέντε χρόνια, γεγονός που δημιουργεί τον κίνδυνο οι παρατεταμένες αποκλίσεις από τον στόχο να επηρεάσουν τις προσδοκίες των καταναλωτών και να καταστήσουν δυσκολότερη την επίτευξη του στόχου του 2%.

Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η επικείμενη ομιλία του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουορς, την Πέμπτη στο ετήσιο ερευνητικό συμπόσιο της κεντρικής τράπεζας στο Jackson Hole του Γουαϊόμινγκ.

Η παρέμβαση του Γουορς αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς στο εσωτερικό της Fed υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με την ανάγκη για αυξήσεις επιτοκίων, ενώ παράλληλα οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων έχουν ενισχυθεί.