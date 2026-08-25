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Συνάντηση Ισραηλινής πρέσβη με αρχηγό ΓΕΕΘΑ: Ισραήλ και Ελλάδα μαζί, ενωμένοι
Ειδήσεις
18:25 - 25 Αυγ 2026

Συνάντηση Ισραηλινής πρέσβη με αρχηγό ΓΕΕΘΑ: Ισραήλ και Ελλάδα μαζί, ενωμένοι

Reporter.gr Newsroom
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Τη στρατηγική αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, καθώς και τη δέσμευση των δύο χωρών για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης της πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι, με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στρατηγό Δημήτριο Χούπη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η αμυντική συνεργασία Αθήνας και Ιερουσαλήμ αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες των διμερών σχέσεων.

Με ανάρτησή της, η ισραηλινή πρεσβεία στην Αθήνα χαρακτήρισε τη συνάντηση «σημαντική και ουσιαστική», υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδίδεται στη συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας.

«Φίλοι. Εταίροι. Σύμμαχοι», αναφέρει χαρακτηριστικά η πρεσβεία στην ανάρτησή της, σημειώνοντας ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε αναλυτική συζήτηση για τις διμερείς σχέσεις στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας.

Όπως επισημαίνεται, η συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ στηρίζεται στην «αμοιβαία εμπιστοσύνη, τα κοινά συμφέροντα και την κοινή μας δέσμευση για την ασφάλεια και τη σταθερότητα» στην περιοχή.

«Η Ελλάδα είναι πραγματικός φίλος και στρατηγικός σύμμαχος»

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από την ισραηλινή πλευρά στον χαρακτήρα των διμερών σχέσεων. Η πρεσβεία χαρακτηρίζει την Ελλάδα «πραγματικό φίλο και στρατηγικό σύμμαχο του Ισραήλ», επιβεβαιώνοντας τη βαρύτητα που αποδίδει η ισραηλινή πλευρά στη συνεργασία με την Αθήνα.

Παράλληλα, στην ανάρτηση εκφράζεται η πρόθεση για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας το επόμενο διάστημα.

«Μαζί, θα συνεχίσουμε να εμβαθύνουμε αυτή την τόσο σημαντική συνεργασία και να την κάνουμε ακόμη πιο ισχυρή», αναφέρει η ισραηλινή πρεσβεία, καταλήγοντας με το μήνυμα: «Ισραήλ και Ελλάδα μαζί, ενωμένοι».

{https://x.com/IsraelinGreece/status/2092218420322299908}

Τελευταία τροποποίηση στις 25/08/2026 - 18:55
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