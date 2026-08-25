Ουκρανία: «Μπλόκο» στη Μαύρη Θάλασσα απειλεί τη νέα σοδειά σιτηρών – Συναγερμός για τις τιμές

Η συνεχιζόμενη αναστάτωση στις εξαγωγές της Ουκρανίας μέσω της Μαύρης Θάλασσας προκαλεί αυξανόμενη ανησυχία για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο, καθώς η συσσώρευση της φετινής παραγωγής περιορίζει τις δυνατότητες αποθήκευσης και δημιουργεί αβεβαιότητα για τη νέα σπορά, αναφέρει το Bloomberg.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Kernel, Γεβγκένι Οσίποφ, οι εξαγωγές από τα ουκρανικά λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας έχουν σχεδόν ανασταλεί. Η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει σε σημαντικές ποσότητες σιταριού και καλαμποκιού να παραμένουν στο εσωτερικό της χώρας, αυξάνοντας την πίεση στις διαθέσιμες αποθηκευτικές υποδομές.

Η Kernel, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής και εξαγωγής αγροτικών προϊόντων της Ουκρανίας, εκτιμά ότι περίπου 1 εκατ. μετρικοί τόνοι σιτηρών βρίσκονται ήδη σε αποθήκευση.

Κίνδυνος να μείνει ακαλλιέργητο το 20% της γης

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, ωστόσο, αφορά την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Όπως προειδοποίησε ο Οσίποφ, εάν δεν αποκατασταθούν οι εξαγωγικές δυνατότητες, οι Ουκρανοί παραγωγοί ενδέχεται να μην μπορέσουν να καλλιεργήσουν περίπου το 20% της διαθέσιμης γεωργικής γης.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να σημαίνει απώλεια παραγωγής περίπου 12 εκατ. τόνων σιτηρών, με πιθανές επιπτώσεις όχι μόνο στην ουκρανική οικονομία αλλά και στις διεθνείς αγορές τροφίμων.

«Το βασικό ερώτημα είναι τι θα κάνουμε την επόμενη περίοδο σποράς, την άνοιξη», ανέφερε ο επικεφαλής της Kernel, επισημαίνοντας ότι η δυνατότητα εξαγωγής της σημερινής παραγωγής αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη χρηματοδότηση της επόμενης σοδειάς.

Πίεση στις αποθήκες

Οι περιορισμοί στις θαλάσσιες εξαγωγές έχουν ενταθεί τους τελευταίους δύο μήνες, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Οι ουκρανικές εξαγωγές φέρεται να έχουν υποχωρήσει σε λιγότερο από το 10% των επιπέδων που καταγράφονταν νωρίτερα μέσα στο έτος.

Καθώς οι ποσότητες που παραμένουν στη χώρα αυξάνονται, οι παραγωγοί αναζητούν εναλλακτικές λύσεις για την αποθήκευση της σοδειάς, μεταξύ άλλων μέσω ειδικών πλαστικών σάκων. Πρόκειται, ωστόσο, για προσωρινή λύση, καθώς οι διαθέσιμοι αποθηκευτικοί χώροι δέχονται ολοένα μεγαλύτερη πίεση.

Το ουκρανικό υπουργείο Γεωργίας έχει προειδοποιήσει ότι, εφόσον οι εξαγωγές παραμείνουν ουσιαστικά μπλοκαρισμένες, οι διαθέσιμες υποδομές αποθήκευσης ενδέχεται να εξαντληθούν έως τις αρχές Νοεμβρίου.

Η κατάσταση δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο: οι αγρότες δυσκολεύονται να πουλήσουν τη φετινή παραγωγή, δεν απελευθερώνονται οι απαιτούμενοι χώροι αποθήκευσης και περιορίζονται τα έσοδα που είναι απαραίτητα για τη χρηματοδότηση της επόμενης καλλιεργητικής περιόδου.

Ανησυχία και στις διεθνείς αγορές

Οι εξελίξεις στη Μαύρη Θάλασσα έχουν ήδη επηρεάσει τις αγορές σιτηρών, με τις τιμές του σιταριού να έχουν κινηθεί σε υψηλά επίπεδα δύο ετών.

Μία παρατεταμένη διαταραχή στις ουκρανικές εξαγωγές θα μπορούσε να εντείνει τις πιέσεις στην παγκόσμια προσφορά, ιδιαίτερα σε χώρες που εξαρτώνται σημαντικά από τις εισαγωγές σιτηρών. Παράλληλα, θα μπορούσε να ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις στις τιμές των τροφίμων.

Το ενδεχόμενο περιορισμού της ουκρανικής παραγωγής την επόμενη χρονιά προσθέτει μία ακόμη παράμετρο αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές.

Στροφή της Kernel στις ανανεώσιμες πηγές

Παράλληλα με τις προκλήσεις στον αγροτικό τομέα, η Kernel επιχειρεί να διευρύνει τη δραστηριότητά της στον ενεργειακό κλάδο.

Η εταιρεία έχει υπογράψει συμφωνία με τη δανέζικη Vestas Wind Systems και το EIFO, το κρατικό ταμείο εξαγωγών και επενδύσεων της Δανίας, για την ανάπτυξη αιολικού πάρκου ισχύος 94,5 MW στην κεντρική Ουκρανία.

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού της Kernel για την ανάπτυξη έως και 1 GW εγκατεστημένης ισχύος από ανανεώσιμες πηγές στην Ουκρανία έως το 2030.

Ο Οσίποφ υποστήριξε ότι η Ουκρανία έχει χάσει περίπου το 50% της παραγωγικής της δυναμικότητας ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω των ρωσικών επιθέσεων, και χαρακτήρισε την ανάπτυξη αιολικής και ηλιακής ενέργειας σημαντική για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ενεργειακού συστήματος.

Η κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα, πάντως, παραμένει κρίσιμη για τον ουκρανικό αγροτικό τομέα. Εάν οι εξαγωγικές ροές δεν αποκατασταθούν και επιβεβαιωθεί ο κίνδυνος περιορισμού της καλλιεργούμενης έκτασης, οι συνέπειες θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα σύνορα της Ουκρανίας, επηρεάζοντας την παγκόσμια προσφορά σιτηρών και τις τιμές των τροφίμων.