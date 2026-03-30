Μερτς: Ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να πλήξει την οικονομία όσο και η πανδημία

Οι συνέπειες του πολέμου στο Ιράν για την οικονομία της Γερμανίας, αλλά και της Ευρώπης συνολικά, ενδέχεται να αποδειχθούν το ίδιο σοβαρές με εκείνες της πανδημίας του κορωνοϊού, σε περίπτωση που η σύγκρουση κλιμακωθεί, προειδοποίησε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Από την πλευρά της, η υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Κατερίνα Ράιχε, σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα λάβει αποφάσεις μετά το Πάσχα σχετικά με τυχόν πρόσθετα μέτρα που θα χρειαστούν για την ενίσχυση των καταναλωτών.

Σύμφωνα με το Reuters, η ίδια υπογράμμισε ότι έχουν ήδη αρχίσει να διαφαίνονται ενδείξεις επιβράδυνσης στη γερμανική οικονομία.

Παράλληλα, ο πληθωρισμός στη Γερμανία αυξήθηκε στο 2,8% τον Μάρτιο, σε σύγκριση με 2% τον Φεβρουάριο, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που συμμετείχαν σε σχετική δημοσκόπηση του Reuters.

Όσον αφορά την ενέργεια, οι τιμές κατέγραψαν άνοδο 7,2% σε ετήσια βάση, σημειώνοντας την πρώτη αύξηση από τον Δεκέμβριο του 2023.

Την ίδια στιγμή, οι τιμές των αγαθών παρουσίασαν επίσης ενίσχυση, φτάνοντας το 2,3% τον Μάρτιο, από 0,8% που ήταν τον προηγούμενο μήνα.