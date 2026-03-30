Πώς το Ιράν θα βγει «οικονομικά» κερδισμένο στον πόλεμο με τον Τραμπ;

Σύμφωνα με δημοσίευση του The Economist, η Τεχεράνη συνεχίζει να εξάγει μεγάλες ποσότητες πετρελαίου, σχεδόν 2,4‑2,8 εκατ. βαρέλια την ημέρα, παρά τον πόλεμο και τις κυρώσεις, γεγονός που της αποφέρει έσοδα σχεδόν διπλάσια από τα προ πολέμου επίπεδα.

Για δεκαετίες οι χώρες παραγωγής πετρελαίου στον Περσικό Κόλπο προβάλλονταν ως αξιόπιστοι προμηθευτές φθηνού πετρελαίου. Ωστόσο, η σύγκρουση που έχει ξεσπάσει μεταξύ των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ιράν, γνωστή ως τρίτος Πόλεμος του Κόλπου, έχει ανατρέψει αυτήν την εικόνα.

Με τα Στενά του Ορμούζ να είναι σε μεγάλο βαθμό κλειστά, το 15% του παγκόσμιου πετρελαίου δεν μπορεί να φτάσει στους πελάτες του. Όλα τα κράτη του Κόλπου έχουν μειώσει την παραγωγή τους και βλέπουν τα έσοδα από τις εξαγωγές να καταρρέουν.

Όμως υπάρχει μια σημαντική εξαίρεση: Το Ιράν, παρά τις στρατιωτικές επιθέσεις και τη συνεχιζόμενη σύγκρουση, βρίσκεται σε πολύ καλύτερη οικονομική θέση από ό,τι πριν τη σύρραξη. Ενώ τα περισσότερα κράτη βλέπουν τα έσοδα από το πετρέλαιο να μειώνονται, το Ιράν κερδίζει σχεδόν το διπλάσιο ποσό από τις ημερήσιες πωλήσεις πετρελαίου σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων στα τέλη Φεβρουαρίου.

Παρά το γεγονός ότι η χώρα βρίσκεται υπό στρατιωτικό πλήγμα, στο ενεργειακό πεδίο η Τεχεράνη φαίνεται να κερδίζει, καθώς οι τιμές του πετρελαίου και οι ανάγκες για διόδους ενεργειακής ροής ενισχύουν τα έσοδά της.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα καθημερινά έσοδα του Ιράν από τις εξαγωγές πετρελαίου έχουν φτάσει σε επίπεδα πολύ υψηλότερα από αυτά πριν από την κλιμάκωση της σύγκρουσης, καθώς εκμεταλλεύεται την τρέχουσα διαταραχή στην παγκόσμια αγορά και την αυξημένη τιμή των καυσίμων. Αυτό το οικονομικό όφελος δείχνει ότι, παρά τις στρατιωτικές πιέσεις που δέχεται, η Τεχεράνη καταφέρνει να κερδίζει «επί του πεδίου» στον ενεργειακό πόλεμο, εκμεταλλευόμενη την κρίση και τις ανάγκες της διεθνούς αγοράς.

Με άλλα λόγια, ενώ οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους επιδιώκουν στρατιωτική υπεροχή, η ίδια η σύγκρουση έχει δώσει στο Ιράν μια απροσδόκητη γεωοικονομική θέση ισχύος, δεδομένου ότι ελέγχει την κρίσιμη ενεργειακή ροή μέσω των Στενών και αποκομίζει σημαντικά έσοδα από αυτό.

Εκτιμήσεις για 2,8 εκατ. βαρέλια εξαγωγών ημερησίως

Ο ακριβής όγκος των ιρανικών εξαγωγών παραμένει δύσκολος να προσδιοριστεί, καθώς η Τεχεράνη εφαρμόζει ολοένα πιο κρυφές μεθόδους μεταφοράς. Η πρόσβαση σε δορυφορικές εικόνες έχει περιοριστεί από πολλούς εμπορικούς παρόχους, ενώ ηλεκτρονικές παρεμβολές δημιουργούν μια «ομίχλη» πληροφοριών στον Περσικό Κόλπο.

Πηγή που γνωρίζει τα στοιχεία και μίλησε στο Economist υπό καθεστώς ανωνυμίας εκτιμά ότι σήμερα το Ιράν εξάγει καθημερινά 2,4 έως 2,8 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και προϊόντων, εκ των οποίων 1,5 έως 1,8 εκατ. βαρέλια είναι αργό πετρέλαιο. Πρόκειται για ποσότητα που ισοδυναμεί ή ακόμη και υπερβαίνει τον μέσο όρο της προηγούμενης χρονιάς, συνοδευόμενη από σημαντικά υψηλότερες τιμές πώλησης.

Το σύστημα εξαγωγών της χώρας έχει προσαρμοστεί ώστε να αντέχει τόσο στρατιωτικά πλήγματα όσο και οικονομικές κυρώσεις. Μεγάλο μέρος των εσόδων διοχετεύεται πλέον στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), την ελίτ στρατιωτική δύναμη του Ιράν, ενώ η Κίνα παίζει ενεργό ρόλο στη διασφάλιση της ροής χρημάτων. Παράλληλα, σημαντικό τμήμα των οικονομικών αποθεμάτων της Τεχεράνης παραμένει σε ασιατικές αγορές, εκτός της εμβέλειας ισραηλινών επιθέσεων.

Πώς λειτουργεί το δίκτυο εξαγωγών του Ιράν

Η ιρανική πετρελαϊκή βιομηχανία στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: το δίκτυο πωλήσεων, τις μεταφορές και ένα παράλληλο σύστημα χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Επίσημα, οι εξαγωγές ελέγχονται από την κρατική National Iranian Oil Company (NIOC), ωστόσο στην πράξη διαφορετικοί κρατικοί και παρακρατικοί φορείς διαχειρίζονται ποσότητες πετρελαίου που προωθούν στην αγορά. Υπουργεία, αστυνομικές υπηρεσίες και θρησκευτικά ιδρύματα συμμετέχουν ενεργά στο σύστημα, ενώ περίπου 20 ισχυροί επιχειρηματίες συντονίζουν τη μετατροπή του πετρελαίου σε μετρητά.

Πολλοί από αυτούς έχουν στενούς δεσμούς με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας παρακολούθησης πλοίων Vortexa, η στρατιωτική οργάνωση ευθύνεται για μεγάλο μέρος της πρόσφατης αύξησης των εξαγωγών. Η διεθνής μονάδα Quds Force ελέγχει περίπου το 25% της παραγωγής αργού πετρελαίου, ενώ η αποκεντρωμένη δομή του δικτύου καθιστά δύσκολη την πλήρη αποδυνάμωσή του μέσω στρατιωτικών χτυπημάτων.

Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, οι Φρουροί της Επανάστασης ενίσχυσαν τον έλεγχο και στον τομέα των μεταφορών. Εταιρείες συνδεδεμένες με το στρατιωτικό συγκρότημα Khatam al-Anbiya συντονίζουν μεγάλο μέρος των θαλάσσιων logistics σε συνεργασία με την NIOC. Ανάμεσά τους βρίσκονται η Sahand, η Sahara Thunder, η Pasargad, η Admiral και η Persian Gulf Petrochemical Company, εταιρείες που έχουν τεθεί υπό αμερικανικές κυρώσεις λόγω του ρόλου τους ως «βιτρίνες» για τις εξαγωγές.

Οι ιρανικές αρχές ενισχύουν τα μέτρα ασφαλείας για τα δεξαμενόπλοια, των οποίων το φορτίο μπορεί να φτάνει αξία 150 έως 200 εκατ. δολάρια. Στο νησί Χαργκ, απ’ όπου αναχωρεί περίπου το 90% των εξαγωγών αργού, εφαρμόζονται ειδικά σχέδια έκτακτης διαφυγής σε περίπτωση επίθεσης. Παράλληλα, μικρότερα τερματικά όπως τα Γιασκ, Λαβάν και Σίρι αυξάνουν τα αποθέματα τους και μπορούν να αναλάβουν μέρος των εξαγωγών αν χρειαστεί.

Το Ιράν και η πολυπλοκότητα του δικτύου εξαγωγών πετρελαίου

Καθώς τα δεξαμενόπλοια πλησιάζουν τα Στενά του Ορμούζ, λαμβάνουν ειδικό κωδικό ασφαλείας από τις ιρανικές αρχές, ενώ μικρότερα σκάφη των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης συνοδεύουν συχνά τα πλοία κατά μήκος στενών θαλάσσιων διαδρομών κοντά στις ακτές. Ναυτιλιακές πηγές αναφέρουν ότι ορισμένα πλοία καλούνται να καταβάλουν «διόδια» ύψους πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για την ασφαλή διέλευση.

Παρά τη χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων για περίπου 150 εκατ. βαρέλια ιρανικού πετρελαίου που βρίσκονται ήδη στη θάλασσα, τα δεξαμενόπλοια συνεχίζουν να εφαρμόζουν πρακτικές απόκρυψης της προέλευσης του φορτίου, όπως παραποίηση εγγράφων και παραπλανητικά σήματα εντοπισμού. Συχνά πραγματοποιούνται μεταφορτώσεις σε διεθνή ύδατα κοντά στη Μαλαισία ή τη Σιγκαπούρη πριν το πετρέλαιο συνεχίσει προς τον τελικό προορισμό.

Η Κίνα ως βασικός αγοραστής

Κύριος προορισμός του ιρανικού πετρελαίου παραμένει η Κίνα, που απορροφά πάνω από το 90% των εξαγωγών. Το φορτίο διοχετεύεται κυρίως σε περίπου 100 μικρά ανεξάρτητα διυλιστήρια στην επαρχία Σαντόγκ, τα γνωστά «teapot» refineries. Παρά την επίσημη ανεξαρτησία τους από τους μεγάλους κρατικούς ομίλους, υπάρχουν ενδείξεις συνεργασίας μέσω κοινών επενδυτικών σχημάτων.

Πριν τον πόλεμο, οι κινεζικές εταιρείες αγόραζαν ιρανικό πετρέλαιο με έκπτωση 18–24 δολαρίων ανά βαρέλι σε σχέση με το Brent. Λόγω της μείωσης των προμηθειών από άλλες χώρες του Κόλπου, η έκπτωση περιορίστηκε σε 7–12 δολάρια, ενώ η τιμή Brent εκτοξεύθηκε. Τα συμβόλαια μελλοντικής παράδοσης ιρανικού αργού έφτασαν τα 104 δολάρια ανά βαρέλι, περίπου 75% υψηλότερα σε σχέση με πριν τον πόλεμο.

Το οικονομικό δίκτυο πίσω από τις εξαγωγές

Η χρηματοδότηση των συναλλαγών βασίζεται σε λογαριασμούς εμπιστευτικής διαχείρισης σε μικρές κινεζικές τράπεζες ή στο Χονγκ Κονγκ, στο όνομα εταιρειών-κελυφών. Τα κεφάλαια κινούνται μέσω πολλαπλών ενδιάμεσων λογαριασμών σε διάφορες χώρες, επιτρέποντας στο Ιράν να χρηματοδοτεί εισαγωγές και να διοχετεύει χρήματα σε διεθνείς αγορές. Εταιρείες που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εσόδων έχουν πραγματοποιήσει συναλλαγές με βιομηχανίες πλαστικών στην Ινδία, το Καζακστάν και την Τουρκία.

Το δίκτυο λειτουργεί ως ανεπίσημο τραπεζικό σύστημα, υπό τον έλεγχο εταιρειών που συνδέονται με το ιρανικό υπουργείο Άμυνας ή τους Φρουρούς της Επανάστασης. Η μεγάλη διασπορά λογαριασμών, που φτάνει τις χιλιάδες, επιτρέπει την απορρόφηση κραδασμών από κυρώσεις ή στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η πολυπλοκότητα του συστήματος καθιστά δύσκολο ακόμη και για την κεντρική τράπεζα του Ιράν να ασκήσει πλήρη έλεγχο, ενώ αυξάνει τον κίνδυνο απωλειών από ενδιάμεσους διαχειριστές. Παρά αυτά, η ενεργειακή μηχανή της χώρας συνεχίζει να λειτουργεί και είναι δύσκολο να περιοριστεί, εκτός εάν υπάρξουν ευρείες επιθέσεις στις υποδομές του Ιράν — εξέλιξη που θα μπορούσε να προκαλέσει αντίποινα σε εγκαταστάσεις άλλων χωρών του Κόλπου.