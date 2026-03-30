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Ο Πάουελ φρενάρει την αύξηση επιτοκίων, αλλά προειδοποιεί ότι «η υπομονή έχει όρια»
Ειδήσεις
20:42 - 30 Μαρ 2026

Ο Πάουελ φρενάρει την αύξηση επιτοκίων, αλλά προειδοποιεί ότι «η υπομονή έχει όρια»

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζερόμ Πάουελ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η κεντρική τράπεζα τείνει να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια και να αγνοήσει το ενεργειακό σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν, αλλά προειδοποίησε ότι ίσως δεν μπορέσει να παραμείνει αδρανής αν η αύξηση των τιμών αλλάξει με την πάροδο του χρόνου τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό.

Ο Πάουελ, μιλώντας σε φοιτητές στο Χάρβαρντ, παρουσίασε την κλασική προσέγγιση υπέρ της υπομονής: οι ενεργειακές διαταραχές τείνουν να είναι βραχυπρόθεσμες και η νομισματική πολιτική λειτουργεί πολύ αργά για να τις αντιμετωπίσει σε πραγματικό χρόνο. Πρόσθεσε όμως μια κρίσιμη επιφύλαξη, σημειώνοντας ότι πέντε χρόνια πληθωρισμού πάνω από τον στόχο καθιστούν πιο δύσκολο να υποθέσει κανείς ότι το κοινό θα αγνοήσει απλώς ένα νέο κύμα αυξήσεων τιμών.

«Μπορεί να υπάρξει μια σειρά από τέτοια σοκ προσφοράς και αυτό μπορεί να οδηγήσει επιχειρήσεις, νοικοκυριά να αρχίσουν να αναμένουν υψηλότερο πληθωρισμό με την πάροδο του χρόνου. Γιατί να μην το κάνουν;» είπε ο Πάουελ.

Το δίλημμα για τη Fed είναι ότι ένα ενεργειακό σοκ μπορεί ταυτόχρονα να ωθήσει τις τιμές προς τα πάνω και να επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη, πιέζοντας τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και αυξάνοντας το κόστος για τις επιχειρήσεις. Έτσι, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να σταθμίσουν αν θα δώσουν προτεραιότητα στην καταπολέμηση του πληθωρισμού ή στη στήριξη της οικονομίας, γνωρίζοντας ότι τα εργαλεία για τη λύση του ενός προβλήματος μπορεί να επιδεινώσουν το άλλο.

Ο Πάουελ απέφυγε προσεκτικά να πει πώς θα απαντούσε η Fed σε αυτό το δίλημμα. «Ίσως τελικά αντιμετωπίσουμε το ερώτημα τι να κάνουμε εδώ. Δεν το αντιμετωπίζουμε ακόμη, γιατί δεν γνωρίζουμε ποιες θα είναι οι οικονομικές επιπτώσεις», είπε.

Οι τιμές των αμερικανικών ομολόγων είχαν ήδη ενισχυθεί πριν μιλήσει ο Πάουελ, καθώς οι επενδυτές αναθεωρούσαν προηγούμενα στοιχήματα ότι το υψηλότερο ενεργειακό κόστος θα οδηγούσε τη Fed σε αύξηση επιτοκίων. Οι αποδόσεις των ομολόγων κινούνται αντίθετα από τις τιμές. Τίποτα από τα σχόλια του Πάουελ δεν ανέτρεψε αυτή την τάση.

Η εμφάνιση αυτή έγινε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για τη Fed και για τον ίδιο τον Πάουελ. Η θητεία του ως προέδρου λήγει στις 15 Μαΐου και η Γερουσία δεν έχει ακόμη προγραμματίσει ακρόαση επιβεβαίωσης για τον Κέβιν Γουόρς, πρώην διοικητή της Fed, τον οποίο ο πρόεδρος Τραμπ πρότεινε τον Ιανουάριο ως διάδοχο του Πάουελ. Ο γερουσιαστής Τομ Τίλις, Ρεπουμπλικανός από τη Βόρεια Καρολίνα, έχει δεσμευτεί να μπλοκάρει την επιβεβαίωση του Γουόρς μέχρι να ολοκληρωθεί έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον Πάουελ.

Ο Πάουελ δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι θα παραμείνει ως «προσωρινός πρόεδρος» αν δεν επιβεβαιωθεί διάδοχος μέχρι τότε και ότι δεν θα αποχωρήσει από το διοικητικό συμβούλιο μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Η Fed διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα στη συνεδρίασή της στις 18 Μαρτίου, με ψήφους 11-1 για να παραμείνει το βασικό επιτόκιο στο εύρος 3,5% έως 3,75%. Ο διοικητής της Fed, Στίβεν Μίραν, διορισμένος από τον Τραμπ, ήταν ο μόνος που διαφώνησε, υποστηρίζοντας μείωση.

Μετά τη συνεδρίαση, ο Πάουελ υποβάθμισε τις προβλέψεις των συναδέλφων του που υποδείκνυαν πιθανές μειώσεις επιτοκίων αργότερα μέσα στο έτος, τονίζοντας ότι αυτές εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το αν ο πληθωρισμός θα επανέλθει προς τον στόχο της Fed, μετά από περιορισμένη πρόοδο από το περασμένο καλοκαίρι.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, οι συνάδελφοι του Πάουελ έχουν ενισχύσει το μήνυμα ότι η περίοδος «εύκολων» μειώσεων επιτοκίων — δηλαδή μειώσεων που μπορούσαν να δικαιολογηθούν απλώς ως αντιστροφή της προηγούμενης σύσφιξης — έχει τελειώσει. Αντίθετα, έχουν σηματοδοτήσει ότι η Fed πιθανότατα θα διατηρήσει τα επιτόκια στα τρέχοντα επίπεδα έως ότου είτε η αγορά εργασίας δείξει σαφή σημάδια επιδείνωσης είτε μειωθεί ο πληθωρισμός. Η προοπτική απότομης αύξησης των τιμών ενέργειας σημαίνει ότι η δεύτερη προϋπόθεση δύσκολα θα εκπληρωθεί σύντομα.

Συνολικά, αυτή η μεταστροφή συνεπάγεται πολύ υψηλότερο «πήχη» για μειώσεις επιτοκίων σε σχέση με πριν από λίγους μήνες — κάτι που θα μπορούσε να δυσκολέψει τον Γουόρς να υλοποιήσει τις μειώσεις που αναμένει ο Τραμπ, εφόσον επιβεβαιωθεί.

Όταν ρωτήθηκε από φοιτητή πώς βλέπει το ενδεχόμενο ο Γουόρς να αναλάβει στη Fed και να επιδιώξει μειώσεις επιτοκίων στο σημερινό περιβάλλον, ο Πάουελ απέφυγε να απαντήσει. «Δεν πρόκειται να χτυπήσω αυτή τη μπαλιά», είπε.

Τελευταία τροποποίηση στις 30/03/2026 - 20:43
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