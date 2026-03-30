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Ευρωαγορές: Κέρδη παρά την κλιμάκωση στο Ιράν και την πτώση της οικονομικής εμπιστοσύνης
Χρηματιστήρια
20:09 - 30 Μαρ 2026

Ευρωαγορές: Κέρδη παρά την κλιμάκωση στο Ιράν και την πτώση της οικονομικής εμπιστοσύνης

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν υψηλότερα τη Δευτέρα 30/3, παρά την ανησυχία των επενδυτών για την περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου στο Ιράν και τα νέα στοιχεία που δείχνουν πτώση της οικονομικής εμπιστοσύνης.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,94% κλείνοντας στις 580,72 μονάδες και μετά από αναθεώρηση των αρχικών ζημιών, με τα περισσότερους κλάδους, εκτός από την τεχνολογία και τα ταξίδια, να σημειώνουν κέρδη. Όσον αφορά τα κυριότερα χρηματιστήρια της Ευρώπης:

  • Γερμανικός DAX: +0,88% στις 22.496,90 μονάδες
  • Γαλλικός CAC 40: +0,92% στις 7.772,45 μονάδες
  • Βρετανικός FTSE 100: +1,61% στις 10.127,96 μονάδες
  • Ιταλικός ΜΙΒ: +1,02% στις 43.823,24 μονάδες
  • Ισπανικός ΙΒΕΧ: +0,79% στις 16.934,80 μονάδες

Ο δείκτης FTSE 100 κατέγραψε ημερήσια άνοδο 1,6%, με ώθηση από τις μετοχές των ορυχείων και της ενέργειας%. Οι ευρωπαϊκές μετοχές αυξήθηκαν παρά τα νέα δεδομένα που δείχνουν επιδείνωση της οικονομικής εμπιστοσύνης εξαιτίας της κρίσης στο Ιράν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι οι ενδείξεις για τον Δείκτη Οικονομικής Εμπιστοσύνης και τον Δείκτη Προσδοκιών Απασχόλησης μειώθηκαν τον Μάρτιο. Παράλληλα, η εκτίμηση της DG ECFIN για την καταναλωτική εμπιστοσύνη «κατέρρευσε» τόσο στην ΕΕ όσο και στη ζώνη του ευρώ.

Στις εταιρικές ειδήσεις, οι μετοχές της Orsted σημείωσαν άνοδο 7% μετά την αύξηση της τιμής-στόχου από την Bank of America. Η εταιρεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είχε περάσει μια δύσκολη χρονιά, καθώς ο πρόεδρος Donald Trump προσπάθησε να μπλοκάρει το κύριο υπεράκτιο αιολικό έργο της στις ΗΠΑ. Η BofA, που αναβάθμισε την Orsted από «neutral» σε «buy», ανέφερε ότι η σχέση ρίσκου-ανταμοιβής για τη μετοχή είναι πλέον «σαφώς θετική».

Οι ευρωπαϊκές αγορές αντιστάθηκαν στην αρνητική εικόνα των ασιατικών αγορών, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τις τελευταίες εξελίξεις του πολέμου κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους Financial Times ότι θα μπορούσε να «παραλάβει το πετρέλαιο του Ιράν» και να καταλάβει το εξαγωγικό λιμάνι του Νησιού Χαργκ. Παράλληλα, η οργάνωση Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσε το Σάββατο ότι εκτόξευσε πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, σηματοδοτώντας την πρώτη άμεση εμπλοκή της στον πόλεμο υπό την ηγεσία ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν.

Σε ανάρτηση στο X, ο εκπρόσωπος των Χούθι, Yahya Saree, ανέφερε ότι η ομάδα εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους κατά «ευαίσθητων» στρατιωτικών στόχων στο Ισραήλ, υποστηρίζοντας το Ιράν και τη συμμαχική οργάνωση Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Η επίθεση σηματοδοτεί περαιτέρω κλιμάκωση μιας σύγκρουσης που ξεκίνησε με τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά ιρανικών στόχων στις 28 Φεβρουαρίου. Οι τιμές του πετρελαίου ήταν υψηλότερες κατά τις πρώτες ώρες της ασιατικής συνεδρίασης, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης West Texas Intermediate να ενισχύονται κατά 2,58% στα 102,19 δολάρια ανά βαρέλι.

Οι υπουργοί Οικονομικών, Ενέργειας και οι διοικητές κεντρικών τραπεζών των χωρών G7 πρόκειται να πραγματοποιήσουν έκτακτη συνάντηση τη Δευτέρα μέσω τηλεδιάσκεψης, η οποία θα είναι η τέταρτη σε επίπεδο υπουργών από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

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