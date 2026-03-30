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Από αριστερά: κ. Παναγιώτης Κροντηράς - Δήμαρχος Τήνου, κ. Γιώργος Τσολάκης - Eπικεφαλής του γραφείου “Tsolakis Architects+Partners”, κ. Πάνος Δικαίος - Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Group.
Από αριστερά: κ. Παναγιώτης Κροντηράς - Δήμαρχος Τήνου, κ. Γιώργος Τσολάκης - Eπικεφαλής του γραφείου “Tsolakis Architects+Partners”, κ. Πάνος Δικαίος - Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Group.
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
19:50 - 30 Μαρ 2026

Tinos Beach: Ο Όμιλος Attica εγκαινιάζει μια νέα εποχή φιλοξενίας στην Τήνο

Reporter.gr Newsroom
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Ο Όμιλος Attica  παρουσίασε στους εκπροσώπους των media το πλήρως ανανεωμένο Tinos Beach, αναδεικνύοντας τη φιλοσοφία, τη λειτουργική ταυτότητα και την αρχιτεκτονική προσέγγιση που συνοδεύουν την επαναλειτουργία του ιστορικού ξενοδοχείου, το οποίο ανοίγει τις πύλες του στις 19 Μαΐου 2026, ως μια σύγχρονη πρόταση φιλοξενίας με ισχυρή σύνδεση με την Τήνο και σαφή αναφορά στην ταυτότητα του νησιού.

Το Tinos Beach, το εμβληματικό ξενοδοχειακό συγκρότημα στον παραθαλάσσιο οικισμό Κιονίων, επανατοποθετείται στον τουριστικό χάρτη φιλοξενίας, ως μια μονάδα υψηλών προδιαγραφών, που συνδυάζει τη διακριτική πολυτέλεια, τη βιωσιμότητα και την εντοπιότητα, ενσωματώνοντας στον σχεδιασμό και στη συνολική εμπειρία του επισκέπτη, στοιχεία από την πολιτιστική, αρχιτεκτονική και γαστρονομική ταυτότητα του νησιού.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Πάνος Δικαίος, αναφέρθηκε στη στρατηγική επιλογή της επένδυσης, επισημαίνοντας ότι η έννοια της φιλοξενίας συνδέεται οργανικά με τη δραστηριότητα του Ομίλου, προσεγγίζοντας με αυτόν τον τρόπο συνολικά, την προσφερόμενη ταξιδιωτική εμπειρία . Όπως σημείωσε, «η φιλοξενία είναι μέσα στο DNA της ακτοπλοΐας», ενώ υπογράμμισε ότι «στόχος της Attica Group είναι να διαμορφώνει αυθεντικές εμπειρίες, που επιτρέπουν στον επισκέπτη να γνωρίσει ουσιαστικά τον προορισμό. Η φιλοσοφία μας ήταν, να διαμορφώσουμε μια ολιστική εμπειρία που να απευθύνεται σε ένα κοινό, το οποίο επιθυμεί να ανακαλύψει τους θησαυρούς της Τήνου. Με αυτό ως οδηγό αντλήσαμε έμπνευση από την πολιτιστική και θρησκευτική παράδοση του νησιού, στοιχεία που συνθέτουν τη μοναδική του ταυτότητα».

Αναφερόμενος στον ρόλο του Tinos Beach για το ίδιο το νησί, ο Δήμαρχος Τήνου, κ. Παναγιώτης Κροντηράς, τόνισε ότι «για εμάς ως Τηνιακούς, το Tinos Beach δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα σύμβολο», επισημαίνοντας τη διαχρονική σύνδεσή του με την κοινωνική ανάπτυξη και την τουριστική ιστορία της Τήνου. Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη επένδυση ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες του νησιού για υποδομές που υπηρετούν την ποιότητα, την αειφορία και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου πέρα από τους μήνες αιχμής, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «η νέα εποχή του Tinos Beach, τιμά την κληρονομιά του παρελθόντος και επενδύει στην αισθητική του μέλλοντος».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Blue Hospitality, κ. Γιώργος Παπάζογλου, παρουσίασε τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας ξενοδοχειακής πρότασης του Tinos Beach, σημειώνοντας ότι «Η Τήνος αποτελεί μια στρατηγική επιλογή. Ένας προορισμός με δυναμική, που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις του ταξιδιώτη για αυθεντικές εμπειρίες, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και διακριτική πολυτέλεια.. Το νέο ξενοδοχείο διαθέτει 151 δωμάτια και σουίτες, τα περισσότερα με πανοραμική θέα, ενώ ορισμένα διαθέτουν ιδιωτικές πισίνες. Οι εγκαταστάσεις του περιλαμβάνουν χώρους ευεξίας, μεγάλη πισίνα, χαμάμ, σάουνα, υπηρεσίες spa και πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, διαμορφώνοντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία διαμονής. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στη γαστρονομική ταυτότητα του ξενοδοχείου, καθώς το Tinos Beach φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως πρεσβευτής της γαστρονομίας του νησιού, με έμφαση στα τοπικά προϊόντα και κρασιά. Ο κ. Παπάζογλου υπογράμμισε επίσης, πως στο επίκεντρο της εμπειρίας βρίσκονται οι άνθρωποι του ξενοδοχείου, με ντόπιους επαγγελματίες να συμβάλλουν καθοριστικά στη σύνδεση της φιλοξενίας με την αυθεντική ταυτότητα της Τήνου.

Την αρχιτεκτονική λογική του έργου παρουσίασε ο αρχιτέκτονας κ. Γιώργος Τσολάκης, επικεφαλής του διακεκριμένου γραφείου “Tsolakis Architects+Partners”, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά, το ενδιαφέρον σημείο της «υιοθέτησης» της λέξης «χειροποίητο», στο επίκεντρο της μελέτης του ξενοδοχείου. Όπως χαρακτηριστικά εξήγησε, «η αναδημιουργία του Tinos Beach στηρίχθηκε στην ανάγκη να αποδοθεί στο κτίριο μια νέα σχέση με το τοπίο, το φως και την αρχιτεκτονική παράδοση της Τήνου, μέσα από παρεμβάσεις που ενισχύουν την αίσθηση εντοπιότητας. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ανακαινισμένου κτιρίου, είναι η διαρκώς μεταβαλλόμενη όψη του κατά τη διάρκεια της ημέρας. Όπως ανέφερε, το ξενοδοχείο σχεδιάστηκε «με μια όψη πάνω στον ήλιο, δίπλα στη θάλασσα», με αναφορές στον τρόπο με τον οποίο το φως και οι σκιές μετασχηματίζουν το κτίριο από τη δύση έως την ανατολή. Παράλληλα υπογράμμισε, ότι χρησιμοποιήθηκαν τοπικά υλικά και χειροποίητες τεχνικές, ώστε το αποτέλεσμα να σέβεται ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο το ίδιο το νησί είναι φτιαγμένο. «Δημιουργήσαμε ένα ξενοδοχείο που προσπάθησε να συγκεράσει φαινομενικά αντίθετα πράγματα: τις προδιαγραφές της σύγχρονης φιλοξενίας με την τοπική αρχιτεκτονική ενος νησιού όπως η Τήνος», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η παρουσίαση του νέου Tinos Beach αναδεικνύει μια συνολική αντίληψη φιλοξενίας, στην οποία η ξενοδοχειακή εμπειρία συνδέεται με τον χαρακτήρα του προορισμού, την τοπική κοινωνία και τη μακροπρόθεσμη αξία που μπορεί να παράγει μια επενδυτική επιλογή για το νησί. Για τον Όμιλο Attica, το Tinos Beach αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα στην ανάπτυξη ενός μοντέλου φιλοξενίας που προσεγγίζει το ταξίδι ως ενιαία εμπειρία και επενδύει σε υποδομές με διάρκεια, ποιότητα και ουσιαστική σχέση με τον τόπο.

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