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Δείτε πώς καταρρέει η αγορά εργασίας του Χόλιγουντ, που αρχίζει να θυμίζει... Ντιτρόιτ
Ειδήσεις
07:52 - 31 Μαρ 2026

Δείτε πώς καταρρέει η αγορά εργασίας του Χόλιγουντ, που αρχίζει να θυμίζει... Ντιτρόιτ

Reporter.gr Newsroom
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Τα στούντιο του Χόλιγουντ γυρίζουν σημαντικά λιγότερες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές απ’ ό,τι πριν από λίγα χρόνια. Και όσες γυρίζονται, ολοένα και περισσότερο πραγματοποιούνται σε άλλες χώρες και πολιτείες που προσφέρουν πιο γενναιόδωρα φορολογικά κίνητρα.

Το αποτέλεσμα; Πτώση 30% στην απασχόληση από το αποκορύφωμα στα τέλη του 2022 για ηθοποιούς, ξυλουργούς, ενδυματολόγους και εκατοντάδες άλλα επαγγέλματα που συνθέτουν τον κόσμο της παραγωγής, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας. Σε κέντρα παραγωγής όπως το Λος Άντζελες, ο οικονομικός αντίκτυπος είναι εμφανής σε όλους.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και η Αυστραλία διαθέτουν προγράμματα που, σε συνδυασμό με τοπικά κίνητρα, μπορούν να επιστρέψουν σχεδόν το μισό των δαπανών που κάνει ένα στούντιο σε μια παραγωγή.

Οι περισσότερες ταινίες μεγάλου προϋπολογισμού και όλο και περισσότερες τηλεοπτικές σειρές γυρίζονται πλέον στο εξωτερικό για να εκμεταλλευτούν αυτά τα φορολογικά οφέλη. Κάποιες μάλιστα γυρίζονται σε μη αγγλόφωνες χώρες, όπως η Ουγγαρία, όπου το εργατικό και κατασκευαστικό κόστος είναι ιδιαίτερα χαμηλό.

Η Καλιφόρνια πέρυσι υπερδιπλασίασε το μέγεθος των πολιτειακών φορολογικών κινήτρων της, αν και οι ειδικοί λένε ότι παραμένουν λιγότερο ελκυστικά από εκείνα σε πολιτείες όπως το Νιου Τζέρσεϊ, η Νέα Υόρκη ή η Τζόρτζια. Στούντιο, συνδικάτα και ιδιοκτήτες στούντιο ηχογράφησης ασκούν πιέσεις στην κυβέρνηση Τραμπ και στο Κογκρέσο για να στηρίξουν ένα ομοσπονδιακό κίνητρο περίπου 15%. Σε συνδυασμό με τα πολιτειακά κίνητρα, που κυμαίνονται συνήθως από 20% έως 40%, οι υποστηρικτές πιστεύουν ότι θα ήταν αρκετό για να επιστρέψει το μεγαλύτερο μέρος των παραγωγών στις ΗΠΑ.

Ο επαναπατρισμός της παραγωγής θα ήταν μόνο μια μερική λύση. Ο άλλος λόγος που οι εργαζόμενοι στη βιομηχανία δυσκολεύονται είναι ότι τα οικονομικά κίνητρα έχουν οδηγήσει τους εργοδότες τους να παράγουν λιγότερο.

Peak TV

Οι αρχές της δεκαετίας του 2020 αποτέλεσαν την κορύφωση μιας έκρηξης παραγωγής γνωστής ως «peak TV», κατά την οποία πλατφόρμες streaming όπως το Netflix, το Amazon Prime Video, το Disney+ και το HBO Max προσπαθούσαν να αυξήσουν τους συνδρομητές τους όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Όταν οι απεργίες ηθοποιών και σεναριογράφων έληξαν το 2023, η Wall Street απαιτούσε πλέον από τις πλατφόρμες να δώσουν προτεραιότητα στα κέρδη αντί για την ανάπτυξη. Ο πιο εύκολος τρόπος για να γίνουν κερδοφόρες ήταν να μειώσουν τα έξοδα παραγωγής.

Η επιβράδυνση της παραγωγής έχει πλήξει ιδιαίτερα τους τεχνικούς «πίσω από τις κάμερες», που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της μεσαίας τάξης στη βιομηχανία ψυχαγωγίας. Πέρυσι εργάστηκαν 36% λιγότερες ώρες σε σχέση με το 2022, σύμφωνα με το συνδικάτο τους. Τα μέλη του πρέπει να συμπληρώνουν έναν συγκεκριμένο αριθμό ωρών για να διατηρούν την ασφάλιση υγείας τους.

Το μεγάλο ερώτημα τώρα είναι αν η τρέχουσα κρίση είναι προσωρινή. Η παραγωγή έχει ανακάμψει και στο παρελθόν από υφέσεις, απεργίες ή τεχνολογικές αλλαγές.

Ωστόσο, η φύση της ψυχαγωγίας αλλάζει σημαντικά. Μέχρι πρόσφατα, το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου προερχόταν από το Χόλιγουντ. Τώρα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι αφιερώνουν τον ελεύθερο χρόνο τους σε βίντεο στο YouTube, το TikTok και το Instagram, που δημιουργούνται από ερασιτέχνες ή μικρές εταιρείες παραγωγής χωρίς συνδικαλισμένη εργασία.

Τα αθλητικά γεγονότα έχουν εξελιχθεί σε βασικό μοχλό για συνδρομές streaming και τηλεθέαση. Το αυξανόμενο κόστος για τα δικαιώματα του NFL και του NBA σημαίνει ότι οι εταιρείες ψυχαγωγίας έχουν λιγότερα χρήματα για παραγωγή ταινιών και σειρών.

Η τεχνητή νοημοσύνη, εν τω μεταξύ, θα μπορούσε είτε να εξαλείψει περισσότερες θέσεις εργασίας είτε να προκαλέσει μια νέα έκρηξη παραγωγής, αν επιτρέψει τη δημιουργία περιεχομένου με χαμηλότερο κόστος.

Το χειρότερο σενάριο εκτυλίσσεται ήδη στο Λος Άντζελες, όπου μια βιομηχανία ψυχαγωγίας ηλικίας ενός αιώνα φαίνεται να εξαφανίζεται χωρίς σημάδια ανάκαμψης στον ορίζοντα. Πολλοί φοβούνται ότι το Χόλιγουντ θα μοιάζει σύντομα με το Ντιτρόιτ μετά την παρακμή της αυτοκινητοβιομηχανίας: με τα εταιρικά κεντρικά να παραμένουν εκεί, αλλά με το μεγαλύτερο μέρος της πραγματικής εργασίας να έχει χαθεί.

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