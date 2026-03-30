Ιράν: Αποφάσισε «διόδια» στο Στενό του Ορμούζ – Έως 2 εκατ. δολάρια ανά διέλευση

Σε μια κίνηση με ισχυρό γεωπολιτικό αποτύπωμα, το ιρανικό κοινοβούλιο ενέκρινε νομοσχέδιο που προβλέπει την επιβολή τελών διέλευσης σε πλοία που περνούν από το Στενό του Ορμούζ, έναν από τους πιο κρίσιμους ενεργειακούς διαύλους παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του σχεδίου, τα τέλη για δεξαμενόπλοια ενδέχεται να φτάνουν έως και τα 2 εκατ. δολάρια ανά διέλευση, ενώ η καταβολή τους θα γίνεται σε ιρανικά ριάλ.

Το ίδιο νομοσχέδιο εισάγει αυστηρότερους περιορισμούς στη ναυσιπλοΐα, καθώς προβλέπει την απαγόρευση διέλευσης για πλοία που σχετίζονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ ή χώρες που έχουν επιβάλει μονομερείς κυρώσεις κατά της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής, κάνουν λόγο για μια συνολική αναθεώρηση του πλαισίου ελέγχου της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης.

Ο Λευκός Οίκος, πάντως, έχει ξεκαθαρίσει ότι οι ΗΠΑ δεν στηρίζουν την επιβολή «διοδίων» σε διεθνή θαλάσσια περάσματα, υπογραμμίζοντας τις ανησυχίες για πιθανές επιπτώσεις στο παγκόσμιο εμπόριο και την ενεργειακή ασφάλεια.