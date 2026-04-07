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Το Ιράν απαντά στις απειλές ΗΠΑ: Κλείσιμο του Μπαμπ ελ Μαντέμπ και «σκοτάδι» σε ολόκληρη την περιοχή
Ειδήσεις
17:34 - 07 Απρ 2026

Το Ιράν απαντά στις απειλές ΗΠΑ: Κλείσιμο του Μπαμπ ελ Μαντέμπ και «σκοτάδι» σε ολόκληρη την περιοχή

Reporter.gr Newsroom
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Το Ιράν συνεχίζει να ανταλλάσσει μηνύματα με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του Πακιστάν, σύμφωνα με υψηλόβαθμη ιρανική πηγή που μίλησε στο πρακτορείο Reuters, υπογραμμίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα επιδείξει ευελιξία όσο η Ουάσινγκτον επιμένει σε «υπό πίεση παραδόσεις».

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι το Κατάρ μετέφερε τη Δευτέρα το μήνυμα της Τεχεράνης προς τις ΗΠΑ και τις χώρες της περιοχής: αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν σε ιρανικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, «ολόκληρη η περιοχή και η Σαουδική Αραβία θα βυθιστούν στο απόλυτο σκοτάδι» λόγω αντιποίνων του Ιράν.

Παράλληλα, προειδοποιήθηκε ότι σε περίπτωση εκτροχιασμού της κατάστασης, οι σύμμαχοι του Ιράν θα μπορούσαν να κλείσουν και τα στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ, που συνδέουν την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και τον Ινδικό Ωκεανό, ενισχύοντας περαιτέρω την ένταση στην περιοχή.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/04/2026 - 17:46
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