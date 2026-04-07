Ο Πάπας Λέων χαρακτήρισε την απειλή Τραμπ κατά του Ιρανικού Πολιτισμού «πραγματικά απαράδεκτη»

Την ώρα που σχεδόν όλοι οι ηγέτες του δυτικού κόσμου σιωπούν μπροστά στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα εξαφανίσει τον πολιτισμό του Ιράν, ο Πάπας Λέων βγαίνει μπροστά για να βάλει τον Αμερικανό πρόεδρο στη θέση του.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ καταδίκασε την απειλή του Προέδρου Τραμπ να εξαλείψει ολόκληρο τον πολιτισμό του Ιράν, χαρακτηρίζοντας τα σχόλια αυτά «πραγματικά απαράδεκτα».

«Σίγουρα υπάρχουν ζητήματα διεθνούς δικαίου εδώ, αλλά πολύ περισσότερα - ένα ηθικό ζήτημα για το καλό ολόκληρου του λαού», είπε έξω από την εξοχική του κατοικία στο Καστέλ Γκαντόλφο, νότια της Ρώμης.

Προέτρεψε τους ηγέτες να βρουν ειρηνικές λύσεις στη σύγκρουση και να θυμηθούν πώς η βία θα επηρεάσει τους ευάλωτους πληθυσμούς.

Ο πρώτος πάπας που γεννήθηκε στις ΗΠΑ έχει γίνει έντονος επικριτής του πολέμου στο Ιράν και έχει χρησιμοποιήσει πρόσφατες δημόσιες ομιλίες για να καταδικάσει τις παγκόσμιες συγκρούσεις και να καλέσει σε αποκλιμάκωση.

Κατά την άποψη του Πάπα Λέοντα, οι μεγάλες δυνάμεις επιδιώκουν να επιβάλουν κυριαρχία μέσω των όπλων και υπονομεύουν το ταμπού που ισχύει από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο κατά της αλλαγής συνόρων με τη βία. «Αυτό απειλεί σοβαρά το κράτος δικαίου», δήλωσε πρόσφατα.

Ο Λέων δεν θέλει να είναι «αντί-Τραμπ», λένε αξιωματούχοι του Βατικανού. Αντίθετα, προωθεί θετικά ένα όραμα κόσμου που αντανακλά την καθολική διδασκαλία.

Ωστόσο, η αντίθεση στο ύφος και την ουσία μεταξύ των δύο πιο προβεβλημένων Αμερικανών στον κόσμο —του εκρηκτικού δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία που μιλά με υπερβολές και του πρώην ιεραπόστολου που πέρασε χρόνια βοηθώντας τους φτωχούς στο Περού— είναι εμφανής.