Reuters: Η Χεζμπολάχ σταματά τις επιθέσεις εκτός αν δεν συμπεριληφθεί ο Λίβανος

Η λιβανέζικη Χεζμπολάχ διέκοψε τα πυρά κατά του βόρειου Ισραήλ και κατά των ισραηλινών στρατευμάτων στο Λίβανο τις πρώτες ώρες της Μεγάλης Τετάρτης 8/4, στο πλαίσιο της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν που ανακοινώθηκε νωρίτερα, σύμφωνα με τρεις λιβανέζικες πηγές κοντά στην οργάνωση που μίλησαν στο Reuters.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σέχμπαζ Σαρίφ, βασικός διαμεσολαβητής στις συνομιλίες για την εκεχειρία, δήλωσε ότι η εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων θα περιλαμβάνει και το Λίβανο, όπου ξέσπασε νέος πόλεμος μεταξύ της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ και του Ισραήλ τον Μάρτιο. Το Reuters ανέφερε τον προηγούμενο μήνα ότι το Ιράν επιθυμούσε η συμμετοχή του Λιβάνου να περιλαμβάνεται σε οποιαδήποτε συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Ο βουλευτής της Χεζμπολάχ, ο Ιμπραήμ Μουσαουί, επέμεινε ότι αυτή η συμφωνία περιλαμβάνει ένα μέτωπο Χεζμπολάχ-Ισραήλ και ότι εάν το Ισραήλ δεν συμμορφωθεί, τότε η περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, θα απαντήσει.

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε νωρίς την Τετάρτη ότι η ανακωχή δεν θα περιλαμβάνει το Λίβανο. Το Ισραήλ έχει εκδώσει νέα εντολή εκκένωσης για μια νότια πόλη, υποδεικνύοντας ότι θα χτυπήσει εκεί σύντομα.

Η υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ πιθανόν να εκδώσει δήλωση που θα καθορίζει επίσημα τη θέση της σχετικά με την εκεχειρία και την δήλωση του Νετανιάχου ότι ο Λίβανος δεν περιλαμβάνεται, ανέφεραν οι τρεις λιβανέζικες πηγές.

Η τελευταία δημόσια ανακοίνωση της Χεζμπολάχ για τις στρατιωτικές της δραστηριότητες δημοσιεύτηκε στις 1 π.μ. (22:00 GMT την Τρίτη), όπου ανέφερε ότι είχε πλήξει ισραηλινούς στρατιώτες εντός Λιβάνου το βράδυ της Τρίτης.

Περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στην αεροπορική και χερσαία εκστρατεία του Ισραήλ σε όλο το Λίβανο, μεταξύ των οποίων 130 παιδιά και πάνω από 100 γυναίκες.

Οι επιθέσεις του Ισραήλ και οι εντολές εκκένωσης σε εκτεταμένες περιοχές του νότου, της ανατολής και των νότιων προαστίων της Βηρυτού έχουν εκτοπίσει περισσότερους από 1,2 εκατομμύρια ανθρώπους.

Ο στρατός του Λιβάνου την Τετάρτη κάλεσε τις εκτοπισμένες οικογένειες να καθυστερήσουν την επιστροφή στα σπίτια τους, προειδοποιώντας για τις συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις και για τους κινδύνους από αδιάλυτα εκρηκτικά.