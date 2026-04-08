ΕΕ: Καλωσορίζει την κατάπαυση πυρός ΗΠΑ-Ιράν και ζητά μόνιμη συμφωνία

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαιρέτισαν σήμερα 8/4 τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων που επιτεύχθηκε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, επισημαίνοντας τη σημασία της για την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μέσω της πλατφόρμας X τόνισε: «Καλωσορίζω την κατάπαυση του πυρός για δύο εβδομάδες που συμφώνησαν χθες οι ΗΠΑ και το Ιράν. Φέρνει την αποκλιμάκωση που χρειαζόταν πολύ». Παράλληλα, υπενθύμισε ότι συνεχίζονται οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις για μια λύση με διάρκεια.

{https://x.com/vonderleyen/status/2041777854833180791}

Στήριξη από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε στο Χ ότι καλεί «όλα τα μέρη να τηρήσουν τους όρους της συμφωνίας ώστε να επιτευχθεί βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή».

Το σχόλιο της Κάγια Κάλας

Η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ, Κάγια Κάλας, χαρακτήρισε την εκεχειρία «ένα βήμα πίσω από το χείλος, μετά από εβδομάδες κλιμάκωσης». Σημείωσε ότι η συμφωνία δίνει «μια πολύ αναγκαία ευκαιρία να μειωθεί ο τόνος των απειλών, να σταματήσουν οι επιθέσεις με πυραύλους, να ξαναρχίσει η ναυσιπλοΐα και να ανοίξει χώρος για διπλωματία με στόχο μια συμφωνία με διάρκεια».

Η Κάλας, που πρόκειται να επισκεφθεί σήμερα τη Σαουδική Αραβία, ευχαρίστησε τον πακιστανό υπουργό Εξωτερικών, Ισάκ Νταρ, για τον ρόλο του στη διαπραγμάτευση, τονίζοντας ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να υποστηρίξει όλες τις προσπάθειες μεσολάβησης.