Πως το Πακιστάν κατάφερε την εκεχειρία ΗΠΑ - Ιράν: Η εμπιστοσύνη του Τραμπ στον Στρατηγό Μουνίρ

Τις ώρες πριν ανακοινωθεί η δύο εβδομάδων κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, τα μικρά σημάδια ελπίδας υπήρχαν μόνο από το Πακιστάν. Μιλώντας ανώνυμα στο BBC, πηγή από το Πακιστάν ανέφερε ότι οι συνομιλίες προχωρούσαν «με ταχύτητα», με το Πακιστάν να λειτουργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Οι διαπραγματευτές από πλευράς Πακιστάν αποτελούνταν από «ένα πολύ μικρό κύκλο» και η ατμόσφαιρα ήταν «σοβαρή και βαρύθυμη αλλά ταυτόχρονα ελπιδοφόρα ότι η διακοπή των εχθροπραξιών θα είναι το αποτέλεσμα». Η πηγή διευκρίνισε ότι δεν συμμετείχε στον μικρό αυτό κύκλο.

Το Πακιστάν λειτουργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ τις τελευταίες εβδομάδες, μεταφέροντας μηνύματα μεταξύ των δύο πλευρών. Διατηρεί ιστορικές σχέσεις με το Ιράν, μοιράζεται σύνορα και αναφέρεται τακτικά στη «αδελφική» σχέση του με τη χώρα.

Όσον αφορά τις ΗΠΑ, ο Πρόεδρος Τραμπ έχει αναφερθεί στον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν, στρατηγό Ασίμ Μουνίρ, ως τον «αγαπημένο του στρατηγό» και έχει δηλώσει ότι γνωρίζει το Ιράν «καλύτερα από τους περισσότερους».

Η επίτευξη συμφωνίας δεν ήταν καθόλου σίγουρη. Μιλώντας στο κοινοβούλιο το βράδυ της Τρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν Ισάκ Νταρ δήλωσε: «Μέχρι χθες ήμασταν πολύ αισιόδοξοι ότι τα πράγματα κινούνται θετικά», πριν το Ισραήλ πραγματοποιήσει επίθεση στο Ιράν τη Δευτέρα και το Ιράν επιτεθεί στη Σαουδική Αραβία.

Όπως είπε, το Πακιστάν «προσπαθούσε ακόμα να διαχειριστεί την κατάσταση όσο το δυνατόν περισσότερο».

Ο στρατηγός Μουνίρ υπήρξε ακόμα πιο έντονος στις επικρίσεις του. Μιλώντας σε στρατιωτικούς αξιωματούχους την Τρίτη, δήλωσε ότι η επίθεση στη Σαουδική Αραβία «χαλάει τις ειλικρινείς προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης με ειρηνικά μέσα».

Αυτή ήταν μία από τις πιο σκληρές δηλώσεις του Πακιστάν προς το Ιράν από την έναρξη της σύγκρουσης.

Ορισμένοι αναλυτές υποστήριξαν ότι αυτό θα μπορούσε να αυξήσει την πίεση προς το Ιράν. Το Πακιστάν έχει συμφωνία άμυνας με τη Σαουδική Αραβία, η οποία προς το παρόν δεν έχει ενεργοποιηθεί, παρά τις επανειλημμένες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία.

Μετά τα μεσάνυχτα στο Πακιστάν, ο Πρωθυπουργός της χώρας ανήρτησε στο X ότι «οι διπλωματικές προσπάθειες… προχωρούν σταθερά, δυνατά και αποτελεσματικά με πιθανότητα να οδηγήσουν σε ουσιαστικά αποτελέσματα στο άμεσο μέλλον» και ζήτησε από τον Πρόεδρο Τραμπ να παρατείνει την προθεσμία για δύο εβδομάδες και να ανοίξει το Ιράν τα Στενά του Ορμούζ για την ίδια περίοδο.

Ο πρέσβης του Ιράν στο Πακιστάν, Ρεζά Αμίρι Μογκαντάμ, ανήρτησε στο X περίπου στις 03:00 τοπική ώρα (μεσάνυχτα BST) ότι υπήρξε «ένα βήμα προόδου από κρίσιμο και ευαίσθητο στάδιο».

Λίγο πριν τις 05:00, ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν ανακοίνωσε ότι έχει επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός και κάλεσε τις δύο πλευρές να συναντηθούν στο Ισλαμαμπάντ την Παρασκευή, 10 Απριλίου, για «περαιτέρω διαπραγματεύσεις με στόχο μια οριστική συμφωνία».

«Παραμένουμε ακόμα πολύ επιφυλακτικοί», δήλωσε η πηγή του Πακιστάν στο BBC, προσθέτοντας ότι η κατάσταση παραμένει «εύθραυστη». Δεν υπάρχει ακόμη εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών, με θέσεις που παραμένουν έντονα εδραιωμένες.

Ενώ το Πακιστάν μπορεί να φιλοξενήσει και τις δύο πλευρές στο ίδιο τραπέζι, το ερώτημα παραμένει τι μπορούν τελικά να συμφωνήσουν.