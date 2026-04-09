«Φρένο» στην ανάπτυξη των ΗΠΑ: Στο 0,5% το ΑΕΠ το δ’ τρίμηνο του 2025

Η ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας επιβραδύνθηκε αισθητά το τέταρτο τρίμηνο του 2025, διαμορφούμενη στο 0,5%, σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία του Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ.

Η νέα εκτίμηση είναι χαμηλότερη τόσο από την προηγούμενη πρόβλεψη για 0,7%, όσο και από την αρχική μέτρηση που έκανε λόγο για 1,4%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας προς το τέλος του έτους.

Καθοριστικό ρόλο στην επιβράδυνση διαδραμάτισε το πολύμηνο «λουκέτο» της ομοσπονδιακής κυβέρνησης το περασμένο φθινόπωρο, το οποίο διήρκεσε 43 ημέρες. Οι δημόσιες δαπάνες και επενδύσεις κατέγραψαν σημαντική πτώση κατά 16,6%, αφαιρώντας 1,16 ποσοστιαίες μονάδες από το ΑΕΠ του τέταρτου τριμήνου.

Την ίδια στιγμή, η ιδιωτική κατανάλωση κινήθηκε επίσης με πιο ήπιο ρυθμό, αυξανόμενη κατά 1,9%, επίδοση χαμηλότερη τόσο από την προηγούμενη εκτίμηση όσο και από το 3,5% που είχε καταγραφεί το δεύτερο τρίμηνο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η οικονομία είχε εμφανίσει ισχυρή δυναμική νωρίτερα μέσα στο έτος, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 4,4% το τρίτο τρίμηνο και 3,8% το δεύτερο.

Σε ετήσια βάση, η ανάπτυξη για το 2025 διαμορφώθηκε στο 2,1%, σημειώνοντας επιβράδυνση σε σχέση με το 2,8% του 2024 και το 2,9% του 2023.