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Στο μικροσκόπιο της Fed το AI «Mythos»: Έκτακτη σύσκεψη Πάουελ-Μπέσεντ με αμερικανικές τράπεζες για κυβερνοκινδύνους
Ειδήσεις
19:20 - 10 Απρ 2026

Στο μικροσκόπιο της Fed το AI «Mythos»: Έκτακτη σύσκεψη Πάουελ-Μπέσεντ με αμερικανικές τράπεζες για κυβερνοκινδύνους

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζερόμ Πάουελ, και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ συναντήθηκαν αυτή την εβδομάδα με διευθύνοντες συμβούλους μεγάλων αμερικανικών τραπεζών για να συζητήσουν τους πιθανούς κυβερνοκινδύνους που σχετίζονται με το μοντέλο Mythos της Anthropic, σύμφωνα με επιβεβαίωση του CNBC την Παρασκευή.

Οι επικεφαλής των τραπεζών βρίσκονταν ήδη στην Ουάσινγκτον για συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Financial Services Forum, όταν συγκλήθηκε έκτακτη συνάντηση την Τρίτη στο Υπουργείο Οικονομικών για το θέμα του Mythos, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το ζήτημα και ζήτησαν ανωνυμία λόγω της εμπιστευτικότητας της πληροφορίας.

Οι CEO είχαν συμμετάσχει σε δείπνο νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, όταν έλαβαν την πρόσκληση για τη συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομικών, ανέφερε μία από τις πηγές. Ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan, Τζέιμι Ντάιμον, ήταν ο μόνος μεγάλος τραπεζικός CEO που δεν μπόρεσε να παραστεί.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, σύμφωνα με το Bloomberg, οι Μπράιαν Μόινιχαν της Bank of America, Τζέιν Φρέιζερ της Citigroup, Ντέιβιντ Σόλομον της Goldman Sachs, Τεντ Πικ της Morgan Stanley και Τσάρλι Σαρφ της Wells Fargo.

Το Bloomberg και οι Financial Times ήταν τα πρώτα μέσα που αποκάλυψαν τη συνάντηση.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών και η Anthropic δεν απάντησαν σε σχετικά αιτήματα.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η Anthropic παρουσίασε σε περιορισμένη διάθεση το νέο της μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης «Claude Mythos Preview», λόγω ανησυχιών ότι θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από χάκερς.

Μεγάλες τράπεζες όπως η JPMorgan συμμετέχουν ως εταίροι στην πρωτοβουλία κυβερνοασφάλειας Project Glasswing, μαζί με εταιρείες όπως η Apple, η Google, η Microsoft και η Nvidia.

Σύμφωνα με στέλεχος της Anthropic, η εταιρεία βρίσκεται σε «συνεχείς διαβουλεύσεις» με την αμερικανική κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένων της CISA και του Center for AI Standards and Innovation, σχετικά με τις δυνατότητες κυβερνοασφάλειας του Claude Mythos Preview.

Την προηγούμενη εβδομάδα, οι μετοχές εταιρειών κυβερνοασφάλειας υποχώρησαν, όταν δημοσίευμα της Fortune αποκάλυψε προσχέδιο ανάρτησης της Anthropic που ανέφερε τις προηγμένες δυνατότητες του μοντέλου και τους πιθανούς κινδύνους.

«Οι κίνδυνοι από μια λανθασμένη προσέγγιση είναι προφανείς, αλλά αν τα καταφέρουμε, υπάρχει μια πραγματική ευκαιρία να δημιουργήσουμε ένα πολύ πιο ασφαλές διαδίκτυο», έγραψε ο CEO της Anthropic, Ντάριο Αμοδέι, σε ανάρτησή του στο X.

Στο παρελθόν, χάκερς έχουν χρησιμοποιήσει μοντέλα της Anthropic για κυβερνοεπιθέσεις. Τον Νοέμβριο, η εταιρεία είχε αποκαλύψει ότι κινεζική ομάδα χρησιμοποίησε το Claude για την αυτοματοποίηση επιθέσεων σε κυβερνητικούς και εταιρικούς στόχους.

Η Anthropic βρίσκεται επίσης σε νομική διαμάχη με το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, μετά τον χαρακτηρισμό της ως πιθανού κινδύνου για την εφοδιαστική αλυσίδα εθνικής ασφάλειας, ενώ πρόσφατα ομοσπονδιακό εφετείο απέρριψε το αίτημά της για προσωρινή αναστολή της σχετικής απόφασης.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/04/2026 - 20:36
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