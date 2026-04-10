Σάντσεθ: Η Ευρώπη να ηγηθεί ηθικά - Πρόταση για ευρωπαϊκό στρατό και ρήξη με Ισραήλ

Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο σε διεθνές επίπεδο, όχι μόνο στρατιωτικά αλλά και «ηθικά», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, καλώντας τις Βρυξέλλες να κινηθούν πιο τολμηρά σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, με τις ΗΠΑ να απομακρύνονται και την Ευρώπη ικανή να αναπληρώσει το κενό.

Μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Pulse του Politico στη Βαρκελώνη, ο Ισπανός πρωθυπουργός κάλεσε την Ευρώπη να «ονειρευτεί πιο τολμηρά» και να μην περιοριστεί μόνο στην προάσπιση των συμφερόντων της, αλλά να αναδειχθεί σε ηθικό ηγέτη σε έναν ολοένα και πιο ασταθή κόσμο.

Όπως τόνισε, η Ευρώπη δεν πρέπει μόνο να ενισχύσει την άμυνά της, αλλά και «να επανεξοπλιστεί ηθικά», ώστε να συμβάλει στη σταθερότητα και την ειρήνη διεθνώς. Παράλληλα, υποστήριξε ότι, τη στιγμή που οι ΗΠΑ απομακρύνονται από τη διεθνή συνεργασία, η Ευρώπη οφείλει να καλύψει το κενό.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σάντσεθ προέβαλε την Ισπανία ως παράδειγμα προς μίμηση, σημειώνοντας ότι το «ισπανικό μοντέλο» αποδεικνύει πως μπορεί να συνδυαστεί η ανάπτυξη με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τη δίκαιη κατανομή του πλούτου και την προστασία του περιβάλλοντος.

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Αναφέρθηκε επίσης στην πορεία της χώρας από την ένταξή της στην ΕΕ πριν από 40 χρόνια, υπογραμμίζοντας ότι σήμερα αποτελεί μια ώριμη δημοκρατία με ισχυρή οικονομία και πρωτοπορία στην ενέργεια και την κλιματική πολιτική. Επισήμανε ότι η Ισπανία καλύπτει σχεδόν το 60% της ηλεκτροπαραγωγής της από ανανεώσιμες πηγές, αποφεύγοντας έτσι τις μεγάλες αυξήσεις στις τιμές ενέργειας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός ζήτησε ακόμη την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, ακόμη και μέσω της δημιουργίας ευρωπαϊκού στρατού, αλλά και την υιοθέτηση σαφών ηθικών θέσεων διεθνώς. Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε την αναστολή της συμφωνίας συνεργασίας της ΕΕ με το Ισραήλ, καταγγέλλοντας παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου.

Ο Σάντσεθ αποτελεί έναν από τους πιο έντονους επικριτές του Μπενιαμίν Νετανιάχου για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις σε Γάζα και Λίβανο, ενώ έχει εκφράσει την αντίθεσή του και στον πόλεμο ΗΠΑ–Ιράν.

Απαντώντας στην κριτική ευρωσκεπτικιστικών δυνάμεων, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη διαθέτει υψηλό επίπεδο ζωής, μακροζωία, ισχυρούς δημοκρατικούς θεσμούς και υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα. «Είναι καλό να είσαι Ευρωπαίος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι η ΕΕ έχει ακόμη περιθώρια βελτίωσης, ζητώντας περισσότερες κοινωνικές δαπάνες και διατήρηση της ανοιχτής στάσης σε εμπόριο, ταλέντο και ιδέες.

Στο μεταναστευτικό, απάντησε στον Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι μεταφέρει το πρόβλημα στην Ευρώπη. Ο Σάντσεθ αντέτεινε ότι η νόμιμη και οργανωμένη μετανάστευση αποτελεί βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων.

Κλείνοντας, κάλεσε την Ευρώπη να δράσει με τόλμη, επισημαίνοντας ότι διαθέτει τα μέσα και τις αξίες, αλλά χρειάζεται μεγαλύτερη αποφασιστικότητα για το μέλλον.