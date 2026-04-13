Τέλος εποχής για τον Όρμπαν: Η Ευρώπη «χειροκροτεί» την επικράτηση Μαγιάρ

Πολιτικοί σε όλη την Ευρώπη έσπευσαν να συγχαρούν τον εκλεγμένο πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ, μετά τη νίκη του συντηρητικού κόμματος Tisza στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής, που έβαλε τέλος στην πολυετή κυριαρχία του Βίκτορ Όρμπαν.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, ανήρτησε βίντεο από τηλεφωνική συνομιλία με τον νικητή στη Βουδαπέστη, λέγοντάς του: «Νομίζω ότι είμαι πιο χαρούμενος από εσένα!». Συνόδευσε την ανάρτηση με τη φράση «Καλωσήρθες ξανά στην Ευρώπη!», μαζί με τις σημαίες Πολωνίας και Ουγγαρίας.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε ότι το αποτέλεσμα δείχνει πως οι ευρωπαϊκές κοινωνίες είναι «ανθεκτικές απέναντι στη ρωσική προπαγάνδα» και άλλες εξωτερικές επιρροές. «Ο δεξιός λαϊκισμός υπέστη βαριά ήττα στην Ουγγαρία, και αυτό αφορά κάτι περισσότερο από τη χώρα αυτή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Άμυνας του Βελγίου, Τέο Φράνκεν, χαρακτήρισε τον Όρμπαν «προδότη» και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ήττα του, ασκώντας παράλληλα κριτική στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, JD Vance, για τη στήριξή του στον Όρμπαν. «Ήταν μια πραγματικά ανόητη προεκλογική κίνηση. Δεν βοήθησε κανέναν στην Ουγγαρία», είπε, προσθέτοντας ότι «οι MAGA θα πρέπει να σταματήσουν να παρεμβαίνουν διεθνώς, γιατί χάνουν παντού».

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας και σύμμαχος του Όρμπαν, Ρόμπερτ Φίτσο, εμφανίστηκε πιο συγκρατημένος, δηλώνοντας έτοιμος για «εντατική συνεργασία» με τη νέα ουγγρική ηγεσία, ενώ υπογράμμισε τη σημασία κοινής προσέγγισης σε ενεργειακά ζητήματα, όπως η λειτουργία του αγωγού Druzhba.

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, που είχε στηρίξει τον Ντόναλντ Τραμπ το 2024, σχολίασε σκωπτικά το αποτέλεσμα, γράφοντας ότι «η οργάνωση Σόρος κατέλαβε την Ουγγαρία».

Αντίθετα, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, χαρακτήρισε τις εκλογές «νίκη της δημοκρατίας, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά σε όλο τον κόσμο», συγκρίνοντάς τες με τις πολωνικές εκλογές του 2023.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς στη Γαλλία, Μαρίν Λεπέν, εξήρε την 16ετή διακυβέρνηση Όρμπαν και επέκρινε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ενώ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαιρέτισε το αποτέλεσμα, δηλώνοντας: «Η Ουγγαρία επέλεξε την Ευρώπη».

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, ευχαρίστησε τον Όρμπαν για τη συνεργασία τους τα προηγούμενα χρόνια και ευχήθηκε στον Μαγυάρ «καλή επιτυχία», εκφράζοντας την πρόθεση για συνέχιση της συνεργασίας.

Συγχαρητήρια στον νέο πρωθυπουργό απέστειλαν επίσης ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και ο καγκελάριος της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ.

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