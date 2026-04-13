Η επόμενη μέρα για την Ουγγαρία και την ΕΕ μετά τη νίκη Μαγιάρ

Η σαρωτική νίκη του Πέτερ Μαγιάρ στις εκλογές της Κυριακής στην Ουγγαρία δίνει στο κεντροδεξιό κόμμα του, Tisza, μια ισχυρή εντολή διακυβέρνησης, ανοίγοντας τον δρόμο για βαθιές μεταρρυθμίσεις, ενίσχυση του κράτους δικαίου και πιθανή απελευθέρωση δισεκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με το Reuters, οι οικονομολόγοι και πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η αναμενόμενη πλειοψηφία δύο τρίτων συνιστά το πιο φιλικό προς τις αγορές και την ΕΕ σενάριο, το οποίο μέχρι πρόσφατα φαινόταν απίθανο, και πιθανότατα θα οδηγήσει σε άνοδο των ουγγρικών περιουσιακών στοιχείων.

Παρά τη θετική αντίδραση των αγορών, παραμένουν αβεβαιότητες, καθώς διπλωμάτες και αναλυτές τονίζουν ότι η νέα κυβέρνηση πρέπει πρώτα να αποδείξει την αξιοπιστία της. Ωστόσο, η αρχική στάση των επενδυτών είναι ευνοϊκή, δίνοντας πίστωση χρόνου στη νέα ηγεσία της Βουδαπέστης. Όπως σημειώνει ο αναλυτής Mujtaba Rahman, το αποτέλεσμα αποτελεί «καθοριστική καμπή», καθώς επιτρέπει στον Μάγκιαρ να κυβερνήσει χωρίς περιορισμούς και να ανατρέψει το σύστημα που εγκαθίδρυσε ο Viktor Orbán τα τελευταία 16 χρόνια.

Η εκλογική αυτή αναμέτρηση θεωρούνταν ιδιαίτερα κρίσιμη για τις αγορές, λόγω των συχνών συγκρούσεων του Όρμπαν με τις Βρυξέλλες, κυρίως σε ζητήματα δημοκρατίας, μετανάστευσης και σχέσεων με τη Ρωσία. Αν και ο ίδιος είχε εκφράσει αισιοδοξία κατά την προεκλογική περίοδο, τα οικονομικά δεδομένα έδειχναν ότι οι επενδυτές προεξοφλούσαν πολιτική αλλαγή.

Απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του, ο Μαγιάρ δεσμεύτηκε να αποκαταστήσει τις σχέσεις της Ουγγαρίας με την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι η χώρα θα επανέλθει σε μια δημοκρατική πορεία με ισχυρούς θεσμούς. Υποσχέθηκε επίσης την αποκατάσταση των μηχανισμών ελέγχου και ισορροπίας, καθώς και την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Κεντρικός στόχος της νέας κυβέρνησης είναι η απελευθέρωση των ευρωπαϊκών κονδυλίων που έχουν παγώσει λόγω ανησυχιών για το κράτος δικαίου. Ο Μάγκιαρ σχεδιάζει μια εκτεταμένη εκστρατεία κατά της διαφθοράς, με στόχο να ικανοποιήσει τις προϋποθέσεις της ΕΕ. Ωστόσο, οργανισμοί αξιολόγησης και διπλωμάτες παραμένουν επιφυλακτικοί, υπογραμμίζοντας ότι η εκταμίευση των κονδυλίων θα εξαρτηθεί από συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Σε αντίθεση με την περίπτωση της Πολωνίας και του Ντόναλντ Τουσκ, όπου η χρηματοδότηση εγκρίθηκε σχετικά γρήγορα, η ΕΕ εμφανίζεται πιο προσεκτική στην περίπτωση της Ουγγαρίας. Παρ’ όλα αυτά, η πιθανή εισροή κεφαλαίων θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και στη σταθεροποίηση του δημόσιου χρέους.

Συνολικά, η εκλογική νίκη του Μάγκιαρ σηματοδοτεί μια ιστορική καμπή για την ουγγρική οικονομία και πολιτική σκηνή. Η μακροπρόθεσμη επιτυχία, ωστόσο, θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα με την οποία η νέα κυβέρνηση θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των ευρωπαϊκών θεσμών και θα υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις που έχει υποσχεθεί.

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