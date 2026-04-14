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ifo: Η συρρίκνωση της βιομηχανίας απειλεί την ευημερία της γερμανικής περιφέρειας
Ειδήσεις
11:01 - 14 Απρ 2026

ifo: Η συρρίκνωση της βιομηχανίας απειλεί την ευημερία της γερμανικής περιφέρειας

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ifo, Clemens Fuest, η συρρίκνωση της βιομηχανίας είναι ιδιαίτερα προβληματική στη χώρα, καθώς στη Γερμανία οι αγροτικές περιοχές επηρεάζονται πιο έντονα σε σύγκριση με άλλες χώρες.      

«Αν η βιομηχανία συρρικνωθεί χωρίς να αναδυθούν νέοι, ιδιαίτερα παραγωγικοί τομείς, τότε η ευημερία τίθεται σε κίνδυνο. Οι αγροτικές περιοχές που εξαρτώνται από τη βιομηχανική δημιουργία αξίας, τις επενδύσεις και τις καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο», δηλώνει.

Ο Fuest τεκμηριώνει την ανησυχία του επισημαίνοντας ότι, σε αντίθεση με ορισμένες άλλες οικονομίες, η γερμανική βιομηχανία είναι σε μεγάλο βαθμό αποκεντρωμένη γεωγραφικά. Τονίζει ότι πολλές μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και οικογενειακές εταιρείες είναι βαθιά ριζωμένες στις αγροτικές περιοχές και έχουν προσφέρει εκεί ευημερία και σταθερότητα. Αν αυτή η βάση διαβρωθεί, υπάρχει κίνδυνος όχι μόνο γενικής οικονομικής ύφεσης, αλλά και σημαντικής υποβάθμισης πολλών αγροτικών περιοχών, με εκτεταμένες οικονομικές και πολιτικές συνέπειες.

Για τον λόγο αυτό, ο πρόεδρος του ifo ζητά αποφασιστικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας: λιγότερη γραφειοκρατία, πιο προσιτή ενέργεια και ελάφρυνση από φόρους και επιβαρύνσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιομηχανική βάση στις περιφέρειες και να περιοριστούν οι περιφερειακές ανισότητες στην ευημερία.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/04/2026 - 11:18
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