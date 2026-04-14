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Με επίσκεψη στις Βρυξέλλες ξεκινά τη θητεία του στο ΥπΑΑΤ ο Σχοινάς
Πολιτική
10:41 - 14 Απρ 2026

Με επίσκεψη στις Βρυξέλλες ξεκινά τη θητεία του στο ΥπΑΑΤ ο Σχοινάς

Reporter.gr Newsroom
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Την πρώτη του επίσκεψη στις Βρυξέλλες, από την ανάληψη των καθηκόντων του, πραγματοποιεί σήμερα και αύριο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, σηματοδοτώντας την έναρξη κύκλου επαφών με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σε μια κρίσιμη περίοδο για τον πρωτογενή τομέα.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, με βάση σχετική ανακοίνωση, ο Υπουργός θα έχει διμερείς συναντήσεις με τον Επίτροπο Γεωργίας και Τροφίμων, Christophe Hansen, τον επίτροπο Υγείας και Καλής Μεταχείρισης των Ζώων , Olivér Várhelyi, καθώς και με τον Επίτροπο Αλιείας και Ωκεανών, Κώστα Καδή. Παράλληλα, ο κ. Σχοινάς θα έχει συναντήσεις με Έλληνες ευρωβουλευτές ενώ την Τετάρτη (15 Απριλίου) θα απευθύνει ομιλία στο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών (Université Libre de Bruxelles) και θα συζητήσει με φοιτητές για το μέλλον της Ευρώπης.

Τον Υπουργό θα συνοδεύουν ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, καθώς και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

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