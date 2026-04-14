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Ο αποκλεισμός του Ορμούζ από τις ΗΠΑ... κινητοποιεί την Κίνα - «Δεν δίνουμε όπλα στο Ιράν», υποστηρίζει
Ειδήσεις
12:54 - 14 Απρ 2026

Ο αποκλεισμός του Ορμούζ από τις ΗΠΑ... κινητοποιεί την Κίνα - «Δεν δίνουμε όπλα στο Ιράν», υποστηρίζει

Reporter.gr Newsroom
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Η Κίνα χαρακτήρισε την Τρίτη (14/4) τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ ως «επικίνδυνη και ανεύθυνη πράξη» που θα πυροδοτήσει περαιτέρω τις εντάσεις στην περιοχή.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας επισημαίνει ότι ο στοχευμένος αποκλεισμός του ζωτικής σημασίας ναυτιλιακού καναλιού, σε συνδυασμό με την αύξηση της στρατιωτικής ανάπτυξης των ΗΠΑ, κινδυνεύει να υπονομεύσει μια «ήδη εύθραυστη κατάσταση εκεχειρίας».

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Guo Jiakun, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι μόνο μια πλήρης εκεχειρία μπορεί να βοηθήσει στην εκτόνωση της κατάστασης, προσθέτοντας ότι το Πεκίνο θα καταβάλει προσπάθειες για να βοηθήσει στην αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή.

Η Κίνα — η οποία υποστηρίζει εδώ και καιρό το καθεστώς στην Τεχεράνη — έχει βασικό συμφέρον στην επαναλειτουργία των Στενών, καθώς το Πεκίνο ο μεγαλύτερος αγοραστής ιρανικού αργού πετρελαίου. Ο αποκλεισμός διακόπτει άμεσα αυτήν την προσφορά και ενδεχομένως έχει εκτεταμένες επιπτώσεις στην κινεζική οικονομία.

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ απέρριψε επίσης τις αναφορές για την προμήθεια όπλων από την Κίνα στo Ιράν ως «εντελώς κατασκευασμένες».

«Η Κίνα πιστεύει ότι μόνο με την επίτευξη μιας συνολικής κατάπαυσης του πυρός και τον τερματισμό του πολέμου μπορούμε να δημιουργήσουμε ουσιαστικά συνθήκες για την εκτόνωση της κατάστασης στο στενό», αναφέρει στην ανακοίνωσή του και καταλήγει ως εξής:

«Η Κίνα προτρέπει όλα τα μέρη να τηρήσουν τις συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός, να επικεντρωθούν στη γενική κατεύθυνση του διαλόγου και των ειρηνευτικών συνομιλιών, να λάβουν πρακτικά μέτρα για την προώθηση της εκτόνωσης της περιφερειακής κατάστασης και να αποκαταστήσουν την κανονική κυκλοφορία στο στενό το συντομότερο δυνατό».

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι την Τρίτη εν μέσω αναφορών για διπλωματική επίλυση της εξάμηνης σύγκρουσης.

Το αργό πετρέλαιο Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, ήταν περίπου 1% χαμηλότερο στις αρχές των συναλλαγών στα 98,44 δολάρια, ενώ οι τιμές του αμερικανικού West Texas Intermediate για παράδοση Μαΐου κινείται 2,6% χαμηλότερα, στα 96,48 δολάρια ανά βαρέλι.

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