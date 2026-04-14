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«Πορεία των Ζωντανών»: Χιλιάδες πολίτες τίμησαν τα θύματα του Ολοκαυτώματος
Ειδήσεις
17:20 - 14 Απρ 2026

«Πορεία των Ζωντανών»: Χιλιάδες πολίτες τίμησαν τα θύματα του Ολοκαυτώματος

Reporter.gr Newsroom
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Χιλιάδες άνθρωποι, μαζί με επιζώντες του Ολοκαυτώματος από όλο τον κόσμο, συμμετείχαν την Τρίτη (14/4) στην ετήσια «Πορεία των Ζωντανών», η οποία πραγματοποιείται στο χώρο του πρώην στρατοπέδου συγκέντρωσης Άουσβιτς στην Πολωνία, τιμώντας τη μνήμη των 6 εκατομμυρίων Εβραίων που εξοντώθηκαν από τη ναζιστική Γερμανία κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος περίπου 50 επιζώντες, ορισμένοι εκ των οποίων ταξίδεψαν από το Ισραήλ, παρά τις δυσκολίες που προκάλεσαν οι περιορισμοί στον εναέριο χώρο εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με τους διοργανωτές. Η αναπληρώτρια διευθύνουσα σύμβουλος του Διεθνούς Οργανισμού της «Πορείας των Ζωντανών», Ρεβιτάλ Γιακίν Κρακόφσκι, επισήμανε ότι ο αντισημιτισμός παραμένει έντονος και στις μέρες μας, παρά τα ιστορικά διδάγματα του Ολοκαυτώματος.

Όπως ανέφερε, μετά τις 7 Οκτωβρίου καταγράφεται αύξηση και ευρύτερη διάδοση αντισημιτικών φαινομένων, προειδοποιώντας ότι η έκταση και η κανονικοποίηση του μίσους παραπέμπουν σε σκοτεινές περιόδους του παρελθόντος και υπενθυμίζουν τις συνέπειες που μπορεί να έχει.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω πορεία πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, σύμφωνα με το εβραϊκό ημερολόγιο, και κάλυψε τη διαδρομή από το Άουσβιτς έως το Μπίρκεναου, σε απόσταση περίπου τριών χιλιομέτρων. Πρόκειται για τη διαδρομή που ακολουθούσαν τα τρένα μεταφέροντας Εβραίους από όλη την Ευρώπη, οι οποίοι στη συνέχεια οδηγούνταν στους θαλάμους αερίων.

Στους συμμετέχοντες περιλαμβάνονταν και επιζώντες πρόσφατων αντισημιτικών επιθέσεων, μεταξύ αυτών και άτομα που βίωσαν τη μαζική ένοπλη επίθεση του Δεκεμβρίου σε εκδήλωση για το Χανουκά στην παραλία Μπόντι στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, όπου έχασαν τη ζωή τους 15 άνθρωποι.

Η Χάνα Άμπεσιντον, κόρη του 78χρονου επιζώντα του Ολοκαυτώματος Τίμπορ Βάιτσεν -ενός από τα θύματα της επίθεσης- περιέγραψε τη δική της εμπειρία, τονίζοντας ότι ο πατέρας της στοχοποιήθηκε λόγω της εβραϊκής του ταυτότητας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, τέτοιου είδους μίσος δεν περιορίζεται μόνο στους Εβραίους, αλλά μπορεί να επεκταθεί ευρύτερα.

Η «Πορεία των Ζωντανών», που διοργανώνεται φέτος για 38η χρονιά, συγκεντρώνει κάθε χρόνο χιλιάδες συμμετέχοντες, ανάμεσά τους επιζώντες, φοιτητές, πολιτικούς και ηγετικές προσωπικότητες από όλο τον κόσμο.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/04/2026 - 17:20
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