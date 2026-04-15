Το νέο ντοκιμαντέρ «Tell Me / Πες μου» για τη μνήμη και το τραύμα του Ολοκαυτώματος στον ΔΑΝΑΟ

Πρόκειται για μια βαθιά προσωπική κινηματογραφική αφήγηση που ακολουθεί τη Ρενέ Ρεβάχ στην προσπάθειά της να ανασυνθέσει την οικογενειακή της ιστορία. Στο επίκεντρο βρίσκεται η μοίρα των Ελλήνων Εβραίων της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι εκτοπίστηκαν στο Auschwitz και δεν επέστρεψαν ποτέ.
Μέσα από μια ιδιότυπη «επιστολική» σχέση με τον παππού της - τον μοναδικό επιζώντα της οικογένειας - το φιλμ εξερευνά το διαγενεαλογικό τραύμα, τη μνήμη και τη σιωπή που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Με ασπρόμαυρη φωτογραφία και γυρίσματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης Auschwitz-Birkenau, το ντοκιμαντέρ συνθέτει μια δυνατή εμπειρία στοχασμού.
Το «Tell Me / Πες μου» λειτουργεί ως μια κινηματογραφική «κραυγή για την ειρήνη», συνδέοντας το τραυματικό παρελθόν με τα ερωτήματα του παρόντος.
Ημέρες προβολής:
- Πέμπτη 23 Απριλίου, 20:00 - Επίσημη προσκεκλημένη: Λόλα Άντζελ, επιζήσασα του Ολοκαυτώματος
- Σάββατο 25 Απριλίου, 20:00 - Επίσημος προσκεκλημένος: Σταύρος Ψυλλάκης, πολυβραβευμένος σκηνοθέτης και παραγωγός ντοκιμαντέρ
- Κυριακή 26 Απριλίου, 18:00 - Επίσημος προσκεκλημένος: Κωστής Αντωνιάδης, φωτογράφος - ομότιμος καθηγητής του ΠΑΔΑ
- Τετάρτη 29 Απριλίου, 20:00
Μετά από κάθε προβολή θα ακολουθεί συζήτηση με τους βασικούς συντελεστές και ειδικούς προσκεκλημένους.
Προπώληση εισιτηρίων: https://
Σκηνοθεσία: Νίκος Μεγγρέλης Σενάριο: Ρενέ Ρεβάχ, Νίκος Μεγγρέλης Κείμενα – Αφήγηση: Ρενέ Ρεβάχ Διεύθυνση Φωτογραφίας: Χρόνης Τσιχλάκης, Δημήτρης Κορδελάς Ηχοληψία: Αλέξανδρος Σακελάριου Μοντάζ – Σχεδιασμός Ήχου – Χρωματική Επεξεργασία: Δημήτρης Πολυδωρόπουλος Πρωτότυπη Μουσική: Μιχάλης Σιγανίδης Animation: Αλέκος Παπαδάτος Σύμβουλος Παραγωγής: Έφη Σκρόμπολα Παραγωγή: ON THE MOVE IKE ©2026