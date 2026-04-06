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Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και συμβολισμό η φωταγώγηση της Βουλής των Ελλήνων για την Ημέρα Μνήμης του Θρακικού Ελληνισμού
Ειδήσεις
23:00 - 06 Απρ 2026

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και συμβολισμό η φωταγώγηση της Βουλής των Ελλήνων για την Ημέρα Μνήμης του Θρακικού Ελληνισμού

Reporter.gr Newsroom
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Με μια πρωτοβουλία υψηλού συμβολισμού, η πρόσοψη της Βουλής των Ελλήνων φωταγωγήθηκε για να τιμήσει την Ημέρα Μνήμης του Θρακικού Ελληνισμού.

Η φωταγώγηση του Κοινοβουλίου συνιστά μια έμπρακτη αναγνώριση της ιστορικής διαδρομής του Θρακικού Ελληνισμού και υπογραμμίζει τη δέσμευση για τη μεταλαμπάδευση της συλλογικής μνήμης στις νεότερες γενιές.

Η προβολή του μηνύματος «Ημέρα Μνήμης Θρακικού Ελληνισμού – 6η Απριλίου 1914», αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και την ενημέρωση της κοινής γνώμης.

Η 6η Απριλίου, καθιερωμένη επισήμως από την Ελληνική Πολιτεία, αποτελεί ημέρα τιμής για τα θύματα των σφαγών και του βίαιου ξεριζωμού των Ελλήνων της Θράκης, που ξεκίνησαν συστηματικά το 1914.

Η δράση αυτή υλοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος της Πανθρακικής Ομοσπονδίας Νοτίου Ελλάδος (ΠΑΟΝΕ) και αποτέλεσε την κορύφωση των φετινών επετειακών εκδηλώσεων.

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