Πρόεδρος Παγκόσμιας Τράπεζας: Προετοιμαστείτε για μήνες αναταραχής, ακόμη και μετά το άνοιγμα του Ορμούζ

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Οι χώρες που επηρεάζονται από τον πόλεμο στο Ιράν θα πρέπει να προετοιμαστούν για διαταραχές που σχετίζονται με τις συγκρούσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν μήνες, ακόμη και αν η τρέχουσα ασταθής εκεχειρία διαρκέσει και το Στενό του Ορμούζ ανοίξει ξανά, δήλωσε την Τετάρτη ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ατζάι Μπάνγκα.

«Θα χρειαστούν ακόμη μερικοί μήνες για να επιστρέψουν τα πράγματα εκεί που ήταν», δήλωσε ο Μπάνγκα στην Κάρεν Τσο του CNBC κατά την εαρινή σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

«Επομένως, πρέπει να προετοιμαστούμε για μερικούς μήνες αποσταθεροποίησης», είπε.

Ο Μπάνγκα είπε ότι η Παγκόσμια Τράπεζα έχει ετοιμάσει ένα σχέδιο «πολεμικού σεντουκιού» για να παρέχει στις χώρες ποικίλα επίπεδα χρηματοδότησης, ανάλογα με το πόσο θα διαρκέσει η σύγκρουση.

«Χάρη στο κιτ εργαλείων αντιμετώπισης κρίσεων, οι χώρες μας μπορούν να λάβουν άμεση πρόσβαση περίπου 20 έως 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κυριολεκτικά αύριο το πρωί, χωρίς νέες εγκρίσεις», είπε.

Εάν ο πόλεμος συνεχιστεί για τους επόμενους πέντε ή έξι μήνες, το ποσό αυτό θα μπορούσε να ανέλθει στα 60 δισεκατομμύρια δολάρια, είπε.

Κατά τους επόμενους 15 μήνες, η Παγκόσμια Τράπεζα θα μπορούσε να συγκεντρώσει 80 έως 100 δισεκατομμύρια δολάρια, εάν χρειαστεί, πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι η τράπεζα «διέθεσε 70 δισεκατομμύρια δολάρια» κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

Ο Μπάνγκα είπε επίσης ότι συμβουλεύει τους πελάτες της Παγκόσμιας Τράπεζας που επλήγησαν από τον πόλεμο να επικεντρωθούν πρώτα στην συγκράτηση του πληθωρισμού.

«Βεβαιωθείτε ότι έχετε θέσει τον πληθωρισμό υπό έλεγχο πριν αρχίσετε να ανησυχείτε υπερβολικά για την επιστροφή στην ανάπτυξη», είπε ο Μπάνγκα.