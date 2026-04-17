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Λαγκάρντ: Ο πόλεμος στο Ιράν απειλεί ανάπτυξη και πληθωρισμό στην ευρωζώνη – Σε επιφυλακή η ΕΚΤ
Ειδήσεις
17:36 - 17 Απρ 2026

Λαγκάρντ: Ο πόλεμος στο Ιράν απειλεί ανάπτυξη και πληθωρισμό στην ευρωζώνη – Σε επιφυλακή η ΕΚΤ

Reporter.gr Newsroom
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Ο πόλεμος στο Ιράν εντείνει την αβεβαιότητα για την οικονομία της ευρωζώνης, αυξάνοντας τους κινδύνους τόσο για τον πληθωρισμό όσο και για την ανάπτυξη, προειδοποίησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ.

Μιλώντας στο πλαίσιο της Διεθνούς Νομισματικής και Χρηματοπιστωτικής Επιτροπής του Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η επικεφαλής της ΕΚΤ υπογράμμισε ότι η κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή επιβαρύνει σημαντικά τις οικονομικές προοπτικές. Όπως ανέφερε, η σύγκρουση δημιουργεί ανοδικές πιέσεις στον πληθωρισμό, κυρίως μέσω της ανόδου των τιμών ενέργειας, ενώ παράλληλα επιδρά αρνητικά στην οικονομική δραστηριότητα.

Η ίδια σημείωσε ότι το ενεργειακό κόστος αποτελεί βασικό παράγοντα που μπορεί να οδηγήσει σε ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων βραχυπρόθεσμα, επαναλαμβάνοντας ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή καθιστούν το περιβάλλον ιδιαίτερα αβέβαιο.

Την ίδια ώρα, στο εσωτερικό της ΕΚΤ συνεχίζεται η συζήτηση για το κατά πόσο απαιτείται νέα αύξηση επιτοκίων, προκειμένου να αποτραπεί ένας ενδεχόμενος φαύλος κύκλος ανατιμήσεων. Ωστόσο, τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν υποδεικνύουν άμεση ανάγκη για παρέμβαση, με τις αγορές να μεταθέτουν χρονικά μια πιθανή αύξηση για τα μέσα του έτους.

Παράλληλα, η Λαγκάρντ επεσήμανε ότι οι προοπτικές ανάπτυξης επιβαρύνονται και από άλλους παράγοντες, όπως η αυστηροποίηση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών διεθνώς, οι εμπορικές εντάσεις, αλλά και ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία.

Αναφερόμενη στη νομισματική πολιτική, επανέλαβε ότι η ΕΚΤ δεν ακολουθεί προκαθορισμένη πορεία, αλλά λαμβάνει τις αποφάσεις της σε κάθε συνεδρίαση ξεχωριστά, με βάση τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η Τράπεζα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, επισημαίνοντας ότι τα επόμενα δεδομένα θα είναι καθοριστικά για την εκτίμηση των επιπτώσεων του πολέμου στον πληθωρισμό και τη συνολική οικονομική πορεία της ευρωζώνης.

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