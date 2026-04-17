Τραμπ: Απαγορεύει στο Ισραήλ να βομβαρδίσει τον Λίβανο & επιτίθεται ξανά στο ΝΑΤΟ

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ δεν θα προχωρά πλέον σε βομβαρδισμούς στον Λίβανο, κάνοντας λόγο για απόφαση που τίθεται σε εφαρμογή από την Ουάσινγκτον.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίζει πλέον τον Λίβανο. Απαγορεύεται να το κάνει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Φτάνει πια!».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η κατάσταση στον Λίβανο, καθώς και η δράση της ένοπλης οργάνωσης Χεζμπολάχ, θα αντιμετωπιστούν ξεχωριστά από τις εξελίξεις με το Ιράν, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τον σχεδιασμό της αμερικανικής πλευράς.

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Σε δεύτερη σειρά δηλώσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε κριτική προς το ΝΑΤΟ, αναφερόμενος στις εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ. Όπως υποστήριξε, έλαβε τηλεφώνημα από τη Συμμαχία με ερώτημα για πιθανή παροχή βοήθειας, την οποία όμως απέρριψε.

«Τους είπα να μείνουν μακριά, εκτός αν θέλουν απλώς να φορτώσουν τα πλοία τους με πετρέλαιο. Ήταν άχρηστοι όταν χρειάστηκε – ένας χάρτινος τίγρης», ανέφερε χαρακτηριστικά, ασκώντας σκληρή κριτική στη στάση της Συμμαχίας.

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι, με τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών, το Ιράν έχει προχωρήσει στην αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ ή βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης της επιχείρησης, χωρίς να δώσει περαιτέρω στοιχεία για τον τρόπο εμπλοκής της Ουάσινγκτον.

Παράλληλα, εξέφρασε δημόσιες ευχαριστίες προς τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ, τονίζοντας ότι οι χώρες αυτές συνέβαλαν στις εξελίξεις στην περιοχή.

«Ευχαριστώ τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ για το μεγάλο θάρρος και τη βοήθειά τους», ανέφερε κλείνοντας τις αναρτήσεις του.