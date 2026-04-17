«Διευκρινίσεις» ζητούν τα ιρανικά ΜΜΕ μετά την ανάρτηση Αραγτσί για τα Στενά του Ορμούζ

Αναβρασμό έχει προκαλέσει στα ιρανικά Μέσα η ανάρτηση του Αμπάς Αραγτσί στο Χ, δια της οποίας ανακοίνωσε το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την απελευθέρωση της εμπορικής ναυσιπλοΐας.

Στην ανάρτησή του ο Αραγτσί έγραψε: «Σύμφωνα με την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, η διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ κηρύσσεται εντελώς ανοιχτή για την υπόλοιπη περίοδο της κατάπαυσης του πυρός, στη συντονισμένη διαδρομή όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Οργανισμό Λιμένων και Ναυτιλίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν».

Ωστόσο, όπως μετέδωσε το BBC, η ιρανική τηλεόραση επικεντρώθηκε στη φράση του «συντονισμένη διαδρομή», αγνοώντας σε μεγάλο βαθμό τη λοιπή ανάρτηση σχετικά με την ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων, χωρίς κανέναν περιορισμό για την υπόλοιπη περίοδο της κατάπαυσης του πυρός.

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, που συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), αποκαλεί την ανάρτηση «κακή και ελλιπή», λέγοντας ότι μια τέτοια διέλευση θα θεωρούνταν «άκυρη» σε περίπτωση που συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ.

«Το ίδιο το Υπουργείο Εξωτερικών θα πρέπει να επανεξετάσει αυτό το είδος επικοινωνίας», μετέδωσε το Tasnim.

Παράλληλα, το Δίκτυο Φοιτητικών Ειδήσεων (SNN), που συνδέεται με την παραστρατιωτική Φοιτητική Οργάνωση Basij του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, ζήτησε «διευκρινίσεις» από τις ιρανικές αρχές, ώστε η «ερμηνεία» της «νίκης» του Ντόναλντ Τραμπ σε σχέση με αυτό το θέμα να «αμφισβητηθεί και να αποδομηθεί».

Το πρακτορείο ειδήσεων Fars – που συνδέεται επίσης με το IRGC – κάλεσε επίσης τις αρχές να «διευκρινίσουν» το θέμα, λέγοντας ότι «σύντομες, περιεκτικές δηλώσεις» για το X δεν είναι κατάλληλες» για να πείσουν την «εγχώρια κοινή γνώμη» των Ιρανών.

Οι Ιρανοί «καλούν τις αρχές να μην επιτρέψουν στην αφήγηση του εχθρού και στα εχθρικά μέσα ενημέρωσης να γεμίσουν το κενό αφήγησης», ισχυρίζεται το Fars.