ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Διευκρινίσεις» ζητούν τα ιρανικά ΜΜΕ μετά την ανάρτηση Αραγτσί για τα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις
20:12 - 17 Απρ 2026

«Διευκρινίσεις» ζητούν τα ιρανικά ΜΜΕ μετά την ανάρτηση Αραγτσί για τα Στενά του Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Αναβρασμό έχει προκαλέσει στα ιρανικά Μέσα η ανάρτηση του Αμπάς Αραγτσί στο Χ, δια της οποίας ανακοίνωσε το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την απελευθέρωση της εμπορικής ναυσιπλοΐας.  

Στην ανάρτησή του ο Αραγτσί έγραψε: «Σύμφωνα με την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, η διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ κηρύσσεται εντελώς ανοιχτή για την υπόλοιπη περίοδο της κατάπαυσης του πυρός, στη συντονισμένη διαδρομή όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Οργανισμό Λιμένων και Ναυτιλίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν».

Ωστόσο, όπως μετέδωσε το BBC, η ιρανική τηλεόραση επικεντρώθηκε στη φράση του «συντονισμένη διαδρομή», αγνοώντας σε μεγάλο βαθμό τη λοιπή ανάρτηση σχετικά με την ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων, χωρίς κανέναν περιορισμό για την υπόλοιπη περίοδο της κατάπαυσης του πυρός.

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, που συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), αποκαλεί την ανάρτηση «κακή και ελλιπή», λέγοντας ότι μια τέτοια διέλευση θα θεωρούνταν «άκυρη» σε περίπτωση που συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ.

«Το ίδιο το Υπουργείο Εξωτερικών θα πρέπει να επανεξετάσει αυτό το είδος επικοινωνίας», μετέδωσε το Tasnim.

Παράλληλα, το Δίκτυο Φοιτητικών Ειδήσεων (SNN), που συνδέεται με την παραστρατιωτική Φοιτητική Οργάνωση Basij του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, ζήτησε «διευκρινίσεις» από τις ιρανικές αρχές, ώστε η «ερμηνεία» της «νίκης» του Ντόναλντ Τραμπ σε σχέση με αυτό το θέμα να «αμφισβητηθεί και να αποδομηθεί».

Το πρακτορείο ειδήσεων Fars – που συνδέεται επίσης με το IRGC – κάλεσε επίσης τις αρχές να «διευκρινίσουν» το θέμα, λέγοντας ότι «σύντομες, περιεκτικές δηλώσεις» για το X δεν είναι κατάλληλες» για να πείσουν την «εγχώρια κοινή γνώμη» των Ιρανών.

Οι Ιρανοί «καλούν τις αρχές να μην επιτρέψουν στην αφήγηση του εχθρού και στα εχθρικά μέσα ενημέρωσης να γεμίσουν το κενό αφήγησης», ισχυρίζεται το Fars.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Το Ιράν θα πληρώσει το τίμημα»: Νέα προειδοποίηση Τραμπ μετά τα χτυπήματα των Χούθι
Ειδήσεις

«Το Ιράν θα πληρώσει το τίμημα»: Νέα προειδοποίηση Τραμπ μετά τα χτυπήματα των Χούθι

Ρούμπιο προς Ιράν: Το τίμημα θα γίνεται βαρύτερο κάθε βράδυ μέχρι να υπάρξει συμφωνία
Ειδήσεις

Ρούμπιο προς Ιράν: Το τίμημα θα γίνεται βαρύτερο κάθε βράδυ μέχρι να υπάρξει συμφωνία

ΚΥΣΕΑ: Εγκρίθηκαν τα εξοπλιστικά – Δένδιας: Μετατρέπουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις σε μία σύγχρονη μηχανή
Πολιτική

ΚΥΣΕΑ: Εγκρίθηκαν τα εξοπλιστικά – Δένδιας: Μετατρέπουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις σε μία σύγχρονη μηχανή

«Φλέγεται» η Μέση Ανατολή: Στο στόχαστρο των ΗΠΑ οι υποδομές – Ιρανικά πλήγματα σε πλοία
Ειδήσεις

«Φλέγεται» η Μέση Ανατολή: Στο στόχαστρο των ΗΠΑ οι υποδομές – Ιρανικά πλήγματα σε πλοία  

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ακίνητα
23/07/2026 - 20:45

Εθνική Στρατηγική Στέγασης: Σχέδιο €6,5 δισ. για 20.000 νέες προσιτές κατοικίες και 8.500 φοιτητικές εστίες

Ειδήσεις
23/07/2026 - 20:33

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Κακουργηματική δίωξη στον 28χρονο – Τη Δευτέρα 27/7 η απολογία του

Πολιτική
23/07/2026 - 20:30

Μαρινάκης κατά Τσίπρα για F-35: Η εθνική ήττα που έβλεπε δεν ήρθε – Η Ελλάδα ισχυροποιείται

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
23/07/2026 - 20:20

ΑΒΑΞ: Παραδόθηκε για χρήση η γέφυρα Ξηριά στον Αλμυρό Βόλου

Πολιτική
23/07/2026 - 20:17

Αιχμές Μητσοτάκη στα εγκαίνια του Ε65: Εδώ πήγαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης

Ειδήσεις
23/07/2026 - 20:05

Axios: Ο Τραμπ δηλώνει «κοντά» σε «μαζική επίθεση» στο Ιράν – Δεν έχουν πονέσει αρκετά

Οικονομία
23/07/2026 - 19:59

ΕΚΤ: Παρουσιάζει τα 10 νέα σχέδια του ευρώ και ζητά από τους πολίτες να ψηφίσουν

Χρηματιστήρια
23/07/2026 - 19:47

Ευρωαγορές: Βουτιά μετά τις ανακοινώσεις ΕΚΤ για τα επιτόκια και το πετρέλαιο πάνω από τα $100

Οικονομία
23/07/2026 - 19:45

Παπαθανάσης: Θετική εισήγηση της ΕΕ για την πρόταση αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

Πολιτική
23/07/2026 - 19:30

Χατζηδάκης: Σύγχρονο δίκτυο και τρένα στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη ως το Δεκέμβριο

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/07/2026 - 19:20

Ηλεκτρικά πατίνια με κανόνες: Το νέο αυστηρό πλαίσιο που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης

Πολιτική
23/07/2026 - 18:59

Αποστολάκη: Τρία χρόνια μετά τα Τέμπη, το ETCS δεν λειτουργεί στους ελληνικούς σιδηροδρόμους

Ειδήσεις
23/07/2026 - 18:45

Μπέρναμ (Βρετανία): Ανακοίνωσε μείωση φόρου 20% για παμπ και συναυλιακούς χώρους

Ανακοινώσεις
23/07/2026 - 18:30

Alter Ego Media: Στις 27 Ιουλίου ξεκινάει η διαπραγμάτευση 226.560 νέων μετοχών

Ανακοινώσεις
23/07/2026 - 18:15

CNL Capital: Έκδοση ΚΟΔ €265.000 - Καλύφθηκε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης

Ειδήσεις
23/07/2026 - 17:52

ΗΠΑ: Απρόσμενη υποχώρηση στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Ειδήσεις
23/07/2026 - 17:52

Τραμπ: Η πυρηνική συμφωνία με το Ριάντ θα προχωρήσει μόνο αν ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
23/07/2026 - 17:42

Tο XPENG L03 σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στην ηλεκτροκίνηση

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/07/2026 - 17:39

Εκστρατεία ενημέρωσης της υπηρεσίας ΟΔ.Υ.Σ.Ε.ΑΣ για την οδική ασφάλεια

Ειδήσεις
23/07/2026 - 17:34

Παγκόσμια Τράπεζα: Το κόστος αποκατάστασης από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα ενδέχεται να ξεπεράσει τα 50 δισ.

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 17:32

INTERWOOD – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ: Νέο έργο €900 χιλ. στο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά μέσω της θυγατρικής ELTOP

Ανακοινώσεις
23/07/2026 - 17:25

Διορθωτική ανακοίνωση STOXX για Ελλάδα: Κανονικά οι αναμενόμενες εισροές κεφαλαίων

Ειδήσεις
23/07/2026 - 17:13

Προφυλακιστέος ο 60χρονος για την επίθεση με μαχαίρι σε Αμερικανούς τουρίστες στην Ακρόπολη

Οικονομία
23/07/2026 - 17:11

Υπουργείο Ανάπτυξης: Φοροαπαλλαγές άνω των 134 εκατ. ευρώ για 90 επενδυτικά σχέδια

Χρηματιστήρια
23/07/2026 - 17:01

Συναγερμός στις αγορές: Το πετρέλαιο εκτοξεύεται στα $100 και βυθίζει τη Wall Street

Σχόλια Αγοράς
23/07/2026 - 17:00

ΧΑ: «Ασανσέρ» η συνεδρίαση λόγω STOXX – Περιορίστηκαν στο 2,02% οι απώλειες μετά τις διευκρινίσεις

Magazino
23/07/2026 - 16:54

«ΟΔΥΣΣΕΙΑ»: Περισσότερα από 127.000 εισιτήρια στα Village Cinemas

Business Facts
23/07/2026 - 16:52

Ποιες είναι οι ακριβότερες μεταγραφές Ελλήνων ποδοσφαιριστών στην ιστορία

Ειδήσεις
23/07/2026 - 16:40

Συναγερμός στον Άρειο Πάγο από πυκνούς καπνούς – Στο σημείο η Πυροσβεστική

Ειδήσεις
23/07/2026 - 16:29

Λαγκάρντ: Καμπανάκι για ενέργεια και πληθωρισμό – Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τα επιτόκια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ