Ιράν: Απειλές για νέο κλείσιμο του Ορμούζ αν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ

Μετά την ανάρτηση του Ιρανού ΥΠΕΞ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός κατά του Ιράν παραμένει σε ισχύ έως την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τις ΗΠΑ.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ υπογράμμισε νωρίτερα ότι ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει «σε πλήρη ισχύ» όσον αφορά το Ιράν, μέχρι να ολοκληρωθεί «κατά 100%» η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.
«Η διαδικασία αυτή θα προχωρήσει πολύ γρήγορα, καθώς τα περισσότερα σημεία έχουν ήδη συμφωνηθεί», σημείωσε.
Παράλληλα, σε νεότερη ανάρτησή του, ο Τραμπ υποστήριξε ότι «το Ιράν συμφώνησε να μην κλείσει ποτέ ξανά το Στενό του Ορμούζ. Δεν θα χρησιμοποιηθεί πλέον ως όπλο εναντίον του κόσμου!».
Η εικόνα γύρω από τον κίνδυνο ύπαρξης ναρκών σε ορισμένα σημεία των Στενών του Ορμούζ παραμένει ασαφής και, σύμφωνα με σχετική προειδοποίηση του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, συνιστάται να αποφεύγεται η διέλευση από την περιοχή.