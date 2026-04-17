Ιράν: Απειλές για νέο κλείσιμο του Ορμούζ αν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ

«Εάν ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ συνεχιστεί, η Τεχεράνη θα το θεωρήσει παραβίαση της εκεχειρίας και θα κλείσει το Στενό του Ορμούζ», δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος στο ιρανικό πρακτορείο Fars, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του Αμπάς Αραγτσί πως το Ορμούζ θα παραμείνει ανοιχτό για όσο διαρκέσει η εκεχειρία.

Μετά την ανάρτηση του Ιρανού ΥΠΕΞ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός κατά του Ιράν παραμένει σε ισχύ έως την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ υπογράμμισε νωρίτερα ότι ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει «σε πλήρη ισχύ» όσον αφορά το Ιράν, μέχρι να ολοκληρωθεί «κατά 100%» η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

«Η διαδικασία αυτή θα προχωρήσει πολύ γρήγορα, καθώς τα περισσότερα σημεία έχουν ήδη συμφωνηθεί», σημείωσε.

Παράλληλα, σε νεότερη ανάρτησή του, ο Τραμπ υποστήριξε ότι «το Ιράν συμφώνησε να μην κλείσει ποτέ ξανά το Στενό του Ορμούζ. Δεν θα χρησιμοποιηθεί πλέον ως όπλο εναντίον του κόσμου!».

Η εικόνα γύρω από τον κίνδυνο ύπαρξης ναρκών σε ορισμένα σημεία των Στενών του Ορμούζ παραμένει ασαφής και, σύμφωνα με σχετική προειδοποίηση του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, συνιστάται να αποφεύγεται η διέλευση από την περιοχή.