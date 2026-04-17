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Λίβανος: Χιλιάδες εκτοπισμένοι επιστρέφουν στα σπίτια τους με τον κίνδυνο να βρουν μόνο συντρίμμια
Ειδήσεις
20:55 - 17 Απρ 2026

Λίβανος: Χιλιάδες εκτοπισμένοι επιστρέφουν στα σπίτια τους με τον κίνδυνο να βρουν μόνο συντρίμμια

Reporter.gr Newsroom
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Οι κάτοικοι του Νότιου Λιβάνου έχουν αρχίσει να επιστρέφουν στα σπίτια τους, μετά την εκεχειρία με το Ισραήλ. Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Reuters, πολλοί διασχίζουν από σήμερα (Παρασκευή, 17/4) μία αυτοσχέδια γέφυρα που συνδέει την περιοχή με την υπόλοιπη χώρα, ενώ παιδιά ανεβασμένα πάνω σε ένα αυτοκίνητο σχημάτιζαν με τα χέρια τους το σήμα της νίκης. Ωστόσο, πίσω από αυτήν την εικόνα χαράς και προσμονής να επιστρέψουν στον τόπο τους, κρύβονται ερείπια και συντρίμμια από τους βομβαρδισμούς.  

Σχεδόν το ένα τέταρτο των κατοίκων του Λιβάνου έχει αναγκαστεί να εγκαταλείψει τα σπίτια του, τόσο στον νότο όσο και σε άλλες περιοχές με σιιτικό πληθυσμό, έπειτα από εντολές εκκένωσης του Ισραήλ στο πλαίσιο των στρατιωτικών επιχειρήσεων, που οδήγησαν στην καταστροφή χωριών και πόλεων και στην ανάπτυξη στρατευμάτων κατά τη διάρκεια έξι εβδομάδων πολέμου.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ υποστηρίζει ότι αποφεύγει τη στόχευση αμάχων, στο πλαίσιο μιας επιχείρησης που θεωρεί αναγκαία για την προστασία των πολιτών του από τη Χεζμπολάχ, τη σιιτική οργάνωση του Λιβάνου που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Η 10ήμερη εκεχειρία που ανακοινώθηκε την Πέμπτη (16/4) δίνει μια προσωρινή ανάσα, επιτρέποντας σε ένα ποσοστό των εκτοπισμένων να επιστρέψει σε ό,τι έχει απομείνει από τα σπίτια του, με την ελπίδα ότι η κατάπαυση του πυρός θα διαρκέσει.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhvkjmlvrxvl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ωστόσο, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι δεν μπορούν ακόμη να επιστρέψουν, καθώς τα σπίτια τους έχουν καταστραφεί ή βρίσκονται σε περιοχές που εξακολουθούν να ελέγχονται από τον ισραηλινό στρατό.

Παράλληλα, η επιστροφή για πολλούς δεν είναι εύκολη. Οικογένειες χρειάζεται να διανύσουν πολύωρες διαδρομές μέσα από κατεστραμμένα τοπία, περνώντας δίπλα από ερείπια και βομβαρδισμένες περιοχές, προκειμένου να φτάσουν σε πόλεις του νότου, όπως η Τύρος, και να δουν τι έχει απομείνει από τα σπίτια τους.

Όπως σημειώνει το Reuters, σε αρκετές περιπτώσεις, η εικόνα που τους περιμένει είναι αποκαρδιωτική: κατεστραμμένες γειτονιές, δρόμοι γεμάτοι συντρίμμια και κτίρια ισοπεδωμένα ή σοβαρά χτυπημένα.

Στα νότια προάστια της Βηρυτού, τα σημάδια του πολέμου είναι επίσης έντονα, με καμένα οχήματα και κτίρια που έχουν χάσει τις προσόψεις τους από τις επιδρομές, αποκαλύπτοντας το εσωτερικό τους σαν ανοιχτές κατασκευές.

Στη Ναμπατιέχ, μία από τις πιο βαριά πληγείσες περιοχές, οι κάτοικοι επιστρέφουν σε μια πόλη εκτεταμένα κατεστραμμένη, με χιλιάδες σπίτια να έχουν υποστεί ζημιές ή να έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Πολλοί δηλώνουν ότι δεν μπορούν ακόμη να μείνουν και σκέφτονται να φύγουν ξανά.

Την ίδια ώρα, αρκετοί παραμένουν εκτοπισμένοι σε πρόχειρα καταλύματα στη Βηρυτό, εκφράζοντας έντονη νοσταλγία για τα χωριά τους, τα οποία περιγράφουν ως τόπο ζωής, μνήμης και κοινότητας, αλλά και αβεβαιότητα για το αν η εκεχειρία θα τηρηθεί.

Πολλοί φοβούνται ότι η συμφωνία μπορεί να αποδειχθεί εύθραυστη, καθώς προηγούμενες εκεχειρίες δεν άντεξαν, με αλληλοκατηγορίες για παραβιάσεις και συνέχιση επιθέσεων.

Παρά την επιθυμία επιστροφής, αρκετοί ανησυχούν ότι μπορεί να αναγκαστούν ξανά να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, αν οι συγκρούσεις επαναληφθούν ή αν οι περιοχές τους παραμείνουν επισφαλείς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhvkmp2h32k9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhvka3tw1ay1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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