Ιράν: Νηοπομπή δεξαμενόπλοιων διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ - Άνοιξε ξανά ο εναέριος χώρος

Μια ομάδα δεξαμενόπλοιων καταγράφηκε σήμερα (18/4) να αποπλέει από τον Περσικό Κόλπο και να διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με στοιχεία από συστήματα παρακολούθησης ναυσιπλοΐας.

Ειδικότερα, η συγκεκριμένη νηοπομπή περιλαμβάνει τέσσερα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου αερίου, καθώς και δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρελαϊκά προϊόντα και χημικές ουσίες. Παράλληλα, επιπλέον πλοία φαίνεται να ακολουθούν την ίδια πορεία, όπως προκύπτει από δεδομένα της πλατφόρμας MarineTraffic.

Την ίδια στιγμή, ο εναέριος χώρος του Ιράν άνοιξε εν μέρει σήμερα το πρωί (18/4), επιτρέποντας εκ νέου τη διέλευση διεθνών πτήσεων πάνω από το ανατολικό τμήμα της χώρας, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Η Υπηρεσία διευκρίνισε ότι οι αεροδιάδρομοι στην ανατολική περιοχή είναι πλέον διαθέσιμοι για διεθνείς πτήσεις, ενώ αρκετά αεροδρόμια επαναλειτούργησαν από τις 7:00 π.μ. τοπική ώρα (6:30 π.μ. ώρα Ελλάδας). Η σχετική ενημέρωση βασίστηκε σε NOTAM που εκδόθηκε προς τους πιλότους διεθνώς, στο πλαίσιο της εκεχειρίας που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, σύμφωνα με δεδομένα από τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24, έως λίγο πριν τις 10:00 π.μ. ώρα Ελλάδας δεν είχε καταγραφεί ακόμη καμία πτήση πάνω από τον ιρανικό εναέριο χώρο.

Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν είχε κλείσει πλήρως τον εναέριο χώρο του στις 28 Φεβρουαρίου, ημερομηνία έναρξης της σύγκρουσης με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.