Οι προσπάθειες του Τραμπ να πιέσει το Ιράν για συμφωνία προκαλούν αισιοδοξία - και σύγχυση

Δεκάδες παγκόσμιοι ηγέτες συζητούσαν πώς να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ σε μια τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή, όταν οι συνεργάτες τους διέκοψαν τη συνεδρίαση για να τους ενημερώσουν πως ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το Ιράν θα ανοίξει πλήρως τα στενά. Οι ξένοι ηγέτες, όμως, συνέχισαν τον σχεδιασμό, καθώς γνωρίζουν πως ο Τραμπ συχνά κάνει βιαστικές ανακοινώσεις.

Οι λεπτομέρειες της συνάντησης, όπως περιγράφηκαν από αρκετούς αξιωματούχους που συμμετείχαν, ανέδειξαν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το μείγμα σύγχυσης και συγκρατημένης αισιοδοξίας που έχει καταλάβει τους ξένους ηγέτες και τις χρηματοπιστωτικές αγορές σχετικά με τις προσπάθειες του Τραμπ να πιέσει το Ιράν προς μια ειρηνευτική συμφωνία.

Για αρκετές ώρες την Παρασκευή, μέσω συνεντεύξεων και αναρτήσεων, ο Τραμπ υποστήριζε ότι πέτυχε τα περισσότερα από όσα ήθελε από το Ιράν μετά την έναρξη πολέμου: πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, πτώση των τιμών πετρελαίου, υπόσχεση του Ιράν να εγκαταλείψει τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου και δεσμεύσεις να σταματήσει τη στήριξη σε τρομοκρατικές ομάδες-δορυφόρους στην περιοχή.

Η αισιοδοξία του Τραμπ ακολούθησε ανάρτηση του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, που δήλωνε ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι «πλήρως ανοιχτά» κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας.

Στη συνέχεια άρχισαν οι υπαναχωρήσεις.

Ο Μαχμούντ Ναμπαβιάν, συντηρητικός βουλευτής και μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, απέρριψε τον ισχυρισμό ότι τα στενά έχουν ανοίξει πλήρως. Είπε ότι το Ιράν θα συνεχίσει να επιβάλλει τέλη διέλευσης σε εμπορικά πλοία. Το Tasnim, ιρανικό μέσο ενημέρωσης που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, επέκρινε τον Αραγτσί.

«Το Υπουργείο Εξωτερικών πρέπει να επανεξετάσει αυτού του είδους την επικοινωνία», ανέφερε.

Οι ΗΠΑ φέρονται να πρότειναν πρόσβαση σε 20 δισεκατομμύρια δολάρια παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν στο εξωτερικό, ως αντάλλαγμα για την εγκατάλειψη του αποθέματος ουρανίου. Ωστόσο, ο Τραμπ αρνήθηκε ότι τέτοια πρόταση βρίσκεται στο τραπέζι σε συνέντευξη στο CBS.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι ο πόλεμος πλησιάζει στο τέλος ή ότι το Ιράν είναι κοντά σε συμφωνία, μόνο για να σκληρύνει τελικά τη στάση του. Σύμφωνα με αξιωματούχους, οι δηλώσεις αυτές αποτελούν μέρος της διαπραγματευτικής του στρατηγικής, με στόχο την άσκηση πίεσης στο Ιράν.

Ωστόσο, η στρατηγική αυτή έχει προκαλέσει σύγχυση και αμφιβολίες μεταξύ συμμάχων των ΗΠΑ και αξιωματούχων που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις.

«Οι πρόσφατες εξελίξεις είναι ενθαρρυντικές, αλλά πρέπει να τις δούμε με προσοχή», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ προειδοποίησε ότι πρέπει να εξελιχθούν σε «εφαρμόσιμη και διαρκή πρόταση».

Πολλά ερωτήματα

Παραμένουν βασικά ερωτήματα για μια τελική συμφωνία, όπως το μέλλον των Στενών του Ορμούζ και το ζήτημα του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν.

Η πιθανότητα μόνιμου ρόλου του Ιράν στη διαχείριση του περάσματος ανησυχεί άλλες πετρελαιοπαραγωγές χώρες του Κόλπου και καταναλωτές ενέργειας στην Ευρώπη και την Ασία.

Αργότερα, ο Τραμπ υποβάθμισε τις διαφορές:

«Αν υπάρχουν, θα τις λύσουμε, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλές σημαντικές διαφορές», είπε.

Πρόσθεσε ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα λήξει μόλις υπογραφεί συμφωνία.

«Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά θα είναι καλό», κατέληξε.

Νέα ανατροπή

Τα ξημερώματα του Σαββάτου, όμως, ο πρόεδρος Τραμπ άλλαξε ξανά λίγο τη στάση του και από την απόλυτη αισιοδοξία έσπειρε ξανά αμφιβολίες. Δήλωσε συγκεκριμένα ότι ενδέχεται να μην παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν αν δεν επιτευχθεί συμφωνία έως την Τετάρτη, όταν λήγει η τρέχουσα παύση των εχθροπραξιών.

«Ίσως να μην την παρατείνω. Τότε θα έχετε τον αποκλεισμό και, δυστυχώς, θα χρειαστεί να αρχίσουμε ξανά τους βομβαρδισμούς», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους την Παρασκευή στο Air Force One.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι «θα διαπραγματευόμαστε μέσα στο Σαββατοκύριακο», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα, αλλά ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε ότι είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα στο Πακιστάν.