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Λονδίνο: Συναγερμός για αντισημιτικές επιθέσεις – Νέα απόπειρα εμπρησμού σε συναγωγή
Ειδήσεις
13:58 - 19 Απρ 2026

Λονδίνο: Συναγερμός για αντισημιτικές επιθέσεις – Νέα απόπειρα εμπρησμού σε συναγωγή

Reporter.gr Newsroom
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Η αστυνομία και η πυροσβεστική υπηρεσία του Λονδίνου κλήθηκαν το βράδυ του Σαββάτου (18/4), έπειτα από αναφορές για ακόμη μία απόπειρα εμπρησμού σε συναγωγή της βρετανικής πρωτεύουσας. Το περιστατικό εντάσσεται σε μια σειρά παρόμοιων ενεργειών, μεταξύ των οποίων και απόπειρα εμπρησμού με βόμβα μολότοφ την προηγούμενη Τετάρτη, την οποία οι αρχές αντιμετωπίζουν ως έγκλημα μίσους με αντισημιτικό κίνητρο.  

Μέσα στον τελευταίο μήνα έχουν καταγραφεί πολλαπλές επιθέσεις ή απόπειρες εμπρησμού σε χώρους της εβραϊκής κοινότητας στην περιοχή, μεταξύ αυτών και περιστατικό όπου πυρπολήθηκαν τέσσερα ασθενοφόρα που ανήκαν σε οργάνωση της κοινότητας.

Το πιο πρόσφατο συμβάν σημειώθηκε στη Συναγωγή Kenton United στο Χάροου, προκαλώντας μικρές ζημιές από καπνό σε εσωτερικό χώρο, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή σοβαρές υλικές καταστροφές, σύμφωνα με την οργάνωση Community Security Trust.

Εκπρόσωπος της οργάνωσης ανέφερε: «Έχουμε ενημερωθεί για μια ακόμη απόπειρα εμπρησμού, αυτή τη φορά εναντίον μιας συναγωγής στο βόρειο Λονδίνο, μετά από παρόμοια πρόσφατα περιστατικά που είχαν ως στόχο την εβραϊκή κοινότητα στο Φίντσλεϊ, στο Γκόλντερς Γκριν και στο Χέντον. Στην περίπτωση αυτή, προκλήθηκαν μικρές ζημιές από τον καπνό σε έναν εσωτερικό χώρο, αλλά δεν υπήρξαν τραυματίες ούτε σημαντικές δομικές ζημιές. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την αστυνομία του και την πυροσβεστική υπηρεσία του Λονδίνου για την άμεση ανταπόκρισή τους και για όλα όσα κάνουν για την προστασία της εβραϊκής κοινότητας κατά τη διάρκεια αυτής της άνευ προηγουμένου περιόδου».

Από την πλευρά της «Εκστρατείας κατά του Αντισημιτισμού» επισημάνθηκε: «Χθες το βράδυ, μια ακόμα εβραϊκή συναγωγή στο Λονδίνο δέχτηκε επίθεση με εμπρηστικές βόμβες, αυτή τη φορά στο Κέντον. Ευτυχώς, οι ζημιές ήταν περιορισμένες».

Ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, σχολιάζοντας τα γεγονότα σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τόνισε ότι οι υπεύθυνοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με την πλήρη εφαρμογή του νόμου.

«Βρίσκομαι σε τακτική επικοινωνία με την αστυνομία του Λονδίνου, η οποία έχει ενισχύσει τους πόρους της μετά από μια σειρά εμπρηστικών επιθέσεων στο βορειοδυτικό Λονδίνο. Θα υπάρξει σημαντικά αυξημένη αστυνομική παρουσία στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών γύρω από εβραϊκούς χώρους λατρείας και επιχειρήσεις. Δεν υπάρχει χώρος για αντισημιτισμό στην πόλη μας και οι δράστες αυτών των απεχθών επιθέσεων θα αντιμετωπίσουν το πλήρες βάρος του νόμου. Το Λονδίνο θα παραμείνει πάντα ενωμένο ενάντια σε όσους επιδιώκουν να μας διαιρέσουν», ανέφερε.

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