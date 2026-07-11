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Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα
Ειδήσεις
17:55 - 11 Ιουλ 2026

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Reporter.gr Newsroom
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Διωξεις σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη όπου εχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα άσκησε η εισαγγελεας Πλημμελειοδικων. 

Στο μεταξύ, η αστυνομία εξέδωσε αναλυτική ανακοίνωση για την υπόθεση. Αναλυτικά αναφέρει:

«Οι συλλήψεις προέκυψαν στο πλαίσιο ενδελεχούς διερεύνησης τριών εμπρηστικών επιθέσεων σε εξωτερικούς χώρους πολυκατοικιών, που έλαβαν χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, 1 Ιουλίου 2026, σε διαφορετικές περιοχές στη Θεσσαλονίκη, στις οποίες διαμένουν στελέχη και πολιτευτές κόμματος του ελληνικού Κοινοβουλίου.

Από τις εν λόγω επιθέσεις, προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές σε θύρες εισόδου των πολυκατοικιών και σε χώρους πυλωτής, φθορές σε -3- οχήματα και -2- μοτοσυκλέτες, ενώ προκλήθηκε πυρκαγιά ακόμα και σε εγκαταστάσεις μέτρησης φυσικού αερίου.

Παράλληλα, τραυματίστηκαν -4- άτομα, φέροντας εγκαύματα και παρουσιάζοντας αναπνευστικά προβλήματα, ενώ το υψηλό θερμικό φορτίο και τα παραγόμενα αέρια πυρκαγιάς είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό μίας γυναίκας, συγγενικού προσώπου της ανωτέρω πολιτεύτριας.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, κατά τη διενέργεια αυτοψιών στους χώρους των επιθέσεων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τμήματα των τριών Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών – Εμπρηστικών Μηχανισμών, ενώ από τις επακόλουθες έρευνες, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των ανωτέρω -3- κατηγορούμενων.

Πρόκειται για τους -2- φυσικούς αυτουργούς (29χρονο και 26χρονη), καθώς και για έναν 24χρονο, ο οποίος φέρεται να παραχώρησε το διαμέρισμά του στους δράστες ως κρησφύγετο, πριν και μετά την τοποθέτηση του Αυτοσχέδιου Εκρηκτικού – Εμπρηστικού Μηχανισμού.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για την ταυτοποίηση και σύλληψη των δραστών των έτερων εμπρηστικών επιθέσεων συνεχίζονται».

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