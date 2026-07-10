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Λονδίνο: Επεισόδια μετά τον αποκλεισμό του Μαρόκου στο Μουντιάλ
Ειδήσεις
12:59 - 10 Ιουλ 2026

Λονδίνο: Επεισόδια μετά τον αποκλεισμό του Μαρόκου στο Μουντιάλ

Reporter.gr Newsroom
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Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε και τέσσερα άτομα συνελήφθησαν έπειτα από επεισόδια που σημειώθηκαν στην οδό Έτζγουερ, στο κεντρικό Λονδίνο, μετά την ήττα της εθνικής ομάδας του Μαρόκου με 2-0 από τη Γαλλία για την προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Πιο αναλυτικά, μετά τη λήξη της αναμέτρησης, δεκάδες φίλαθλοι του Μαρόκου συγκεντρώθηκαν στην περιοχή της Έτζγουερ Ρόουντ, όπου κατοικεί μεγάλη αραβική κοινότητα. Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, η συγκέντρωση προκάλεσε διακοπή της κυκλοφορίας και, όταν οι αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να απομακρύνουν το πλήθος, μια μικρή ομάδα ατόμων άρχισε να εκτοξεύει πυροτεχνήματα, γυάλινα μπουκάλια και άλλα αντικείμενα προς τους αστυνομικούς.

Στην περιοχή αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ αστυνομικοί με εξοπλισμό αντιμετώπισης ταραχών και προστατευτικές ασπίδες επιχείρησαν να αποκαταστήσουν την τάξη και να διαλύσουν τη συγκέντρωση.

Ένας αστυνομικός τραυματίας - Τέσσερις συλλήψεις

Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε στο κεφάλι και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, καθώς εκτιμάται ότι χτυπήθηκε από γυάλινο μπουκάλι. Η αστυνομία δεν έκανε λόγο για άλλους τραυματισμούς, ενώ προχώρησε στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων. Η κατάσταση εκτονώθηκε λίγο αργότερα και η κυκλοφορία στην οδό Έτζγουερ αποκαταστάθηκε περίπου στη 01:00.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει υλικό από κάμερες ασφαλείας, καθώς και βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με στόχο την ταυτοποίηση και άλλων ατόμων που ενδέχεται να συμμετείχαν στα επεισόδια.

«Δεν θα ανεχθούμε τέτοιου είδους συμπεριφορές στους δρόμους μας ούτε επιθέσεις εναντίον των αστυνομικών μας», τόνισε η Μητροπολιτική Αστυνομία, επισημαίνοντας ότι οι έρευνες για την πλήρη διερεύνηση των επεισοδίων βρίσκονται σε εξέλιξη.

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